Philips 24B2D5300: Η πρώτη αυτόνομη Dual-Sided οθόνη διαθέσιμη στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Philips ανακοίνωσε την κυκλοφορία της επαγγελματικής οθόνης 24B2D5300, η οποία αποτελεί την πρώτη αυτόνομη dual-sided υλοποίηση της αγοράς.

Η συσκευή ενσωματώνει δύο πάνελ τεχνολογίας IPS 23.8-ιντσών, με ανάλυση Full HD και ρυθμό ανανέωσης 120Hz.

Ο σχεδιασμός επιτρέπει την ανεξάρτητη σύνδεση συσκευών ανά πλευρά μέσω USB-C (με παροχή ισχύος 65W) ή HDMI, υποστηρίζοντας δύο χρήστες ταυτόχρονα.

Οι λειτουργίες SmartView και DualView προσφέρουν ευελιξία στη διαχείριση περιεχομένου, διαχωρίζοντας τις εμπιστευτικές πληροφορίες από το περιεχόμενο που βλέπουν οι πελάτες.

Η οθόνη είναι διαθέσιμη από τον Μάιο, με την προτεινόμενη λιανική τιμή να διαμορφώνεται στα 419 €.

Η Philips παρουσιάζει την πρώτη αυτόνομη dual-sided οθόνη, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας στα σύγχρονα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Η συσκευή της σειράς B2D5000 απευθύνεται σε επαγγελματίες, προσφέροντας έναν καινοτόμο σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο, χαρακτηριστικό για το οποίο απέσπασε θετικά σχόλια και διακρίθηκε από την κριτική επιτροπή των βραβείων RedDot 2025. Με ένα πάνελ τοποθετημένο σε κάθε πλευρά, το νέο monitor ανοίγει νέους ορίζοντες για εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών, διαχείριση χώρου και συνεργατική χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και οπτική απόδοση

Το νέο monitor της Philips βασίζεται σε δύο πάνελ τεχνολογίας IPS, διαγωνίου 23.8-ιντσών. Η ανάλυση ορίζεται στο πρότυπο Full HD και για τις δύο οθόνες, εξασφαλίζοντας ευκρινή απεικόνιση. Η οπτική εμπειρία αναβαθμίζεται σημαντικά χάρη στον ρυθμό ανανέωσης των 120Hz, ο οποίος προσφέρει εξαιρετικά ομαλή κύλιση εγγράφων και μεταβάσεις παραθύρων. Σε συνδυασμό με την ταχύτητα αυτή, η οθόνη διπλής όψης είναι άνετη για τα μάτια των χρηστών.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προστασία της όρασης κατά την πολύωρη επαγγελματική χρήση. Και οι δύο οθόνες είναι σχεδιασμένες με τεχνολογία Flicker-free, ενώ ενσωματώνουν και τεχνολογία SoftBlue μέσω πάνελ Low Blue Light. Η συσκευή διαθέτει επίσης την αυστηρή πιστοποίηση eyesafe 2.0.

Συνδεσιμότητα και παροχή ισχύος (Power Delivery)

Σύμφωνα με τα σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα, η οθόνη της Philips εξοπλίζεται με ένα πλήρες σύνολο θυρών. Συγκεκριμένα, διαθέτει υποστήριξη HDMI και είναι εξοπλισμένη με θύρες USB-C, παρέχοντας από μία τέτοια θύρα σε κάθε πάνελ.

Αυτές οι συνδέσεις υποστηρίζουν απρόσκοπτη και άμεση σύνδεση συσκευών, καθώς και γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάθε θύρα USB-C υποστηρίζει παροχή ισχύος (Power Delivery) έως 65 W, επιτρέποντας τη φόρτιση των συνδεδεμένων φορητών υπολογιστών χωρίς την ανάγκη εξωτερικών τροφοδοτικών. Επιπλέον, το hardware περιλαμβάνει ενσωματωμένο USB hub, καθώς και λειτουργίες ήχου.

Κάθε πλευρά της οθόνης μπορεί να συνδεθεί με τη δική της ανεξάρτητη συσκευή μέσω των θυρών USB-C ή HDMI. Αυτό μεταφράζεται πρακτικά στο ότι δύο χρήστες μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στην ίδια συσκευή, χρησιμοποιώντας εντελώς ξεχωριστές πηγές εισόδου.

Έξυπνη διαχείριση περιεχομένου: SmartView και DualView

Η επαγγελματική dual-sided οθόνη της Philips εισάγει νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας την εμπειρία "υποδοχής" πελατών. Το λογισμικό της οθόνης ενσωματώνει τις λειτουργίες SmartView και DualView, οι οποίες προσφέρουν έναν καινοτόμο τρόπο διαχείρισης του προβαλλόμενου περιεχομένου σε κάθε πλευρά.

Λειτουργία SmartView : Επιτρέπει τη διαίρεση του περιεχομένου σε δύο εικονικά τμήματα, χρησιμοποιώντας μόνο μία πηγή εισόδου.

: Επιτρέπει τη διαίρεση του περιεχομένου σε δύο εικονικά τμήματα, χρησιμοποιώντας μόνο μία πηγή εισόδου. Λειτουργία DualView: Δίνει τη δυνατότητα στην πίσω οθόνη να αναπαράγει πιστά (mirror) ή να επεκτείνει (extend) το περιεχόμενο της κύριας οθόνης.

Επιπρόσθετα, κάθε οθόνη υποστηρίζει ανεξάρτητα τη λειτουργία MultiView. Μέσω της τεχνολογίας διαιρεμένης οθόνης της Philips (Picture-in-Picture και Picture-by-Picture), κάθε πλευρά μπορεί να λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από την άλλη.

Εφαρμογές σε B2B περιβάλλοντα και ασφάλεια δεδομένων

Οι τεχνολογίες διαχωρισμού περιεχομένου επιτρέπουν την παροχή εξατομικευμένων εμπειριών στους επισκέπτες και τους πελάτες. Στον επιχειρηματικό τομέα, ο εργαζόμενος μπορεί να διαχειρίζεται εφαρμογές και ευαίσθητες πληροφορίες στη δική του πλευρά, ενώ η πλευρά που βλέπει ο πελάτης παρουσιάζει μόνο σχετικό περιεχόμενο, όπως διαδραστικές εφαρμογές, λεπτομέρειες αγοράς ή εξατομικευμένες πληροφορίες.

Αυτός ο σαφής διαχωρισμός προσφέρει ελκυστικές εμπειρίες στον τελικό καταναλωτή, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του απορρήτου και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η συσκευή είναι ιδανική για περιβάλλοντα που απαιτούν συχνή αλληλεπίδραση με πελάτες, όπως γραφεία με χώρους υποδοχής, μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, τράπεζες και γκισέ εξυπηρέτησης. Υποστηρίζει την απρόσκοπτη διαδικασία check-in και τον ασφαλή χειρισμό δεδομένων, δίνοντας στους οργανισμούς τον πλήρη έλεγχο σχετικά με το ποιος βλέπει τι, ανά πάσα στιγμή.

Εργονομία, συνεργασία και εξοικονόμηση χώρου

Η dual-sided οθόνη ενισχύει άμεσα τον συνεργατικό χαρακτήρα στους σύγχρονους χώρους εργασίας. Δύο επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται αξιοποιώντας οποιαδήποτε από τις δύο οθόνες. Η συνεργασία αυτή μπορεί να γίνει είτε ανεξάρτητα πάνω στο ίδιο έργο, είτε με τον έναν χρήστη να παρουσιάζει απευθείας τα αποτελέσματα στον άλλο. Σε μηχανικό επίπεδο, ο ενσωματωμένος μηχανισμός περιστροφής 180 μοιρών στη βάση της οθόνης, επιτρέπει την εύκολη κοινή χρήση οποιασδήποτε πλευράς ανά πάσα στιγμή.

Ο συμπαγής σχεδιασμός που ενοποιεί δύο πάνελ σε ένα σώμα, καθιστά τη συσκευή ιδανική λύση για περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο. Η εφαρμογή της δεν περιορίζεται μόνο στα εταιρικά περιβάλλοντα, αλλά εκτείνεται και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια και σχολεία. Αυτή η φυσική διάταξη συμβάλλει δραστικά στη μείωση της ανάγκης για τοποθέτηση επιπλέον οθονών σε κοινόχρηστους χώρους, αποσυμφορώντας τα γραφεία.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η επαγγελματική οθόνη της Philips αποτελεί μια καινοτόμο λύση για επιχειρήσεις κάθε είδους και κλάδου. Το μοντέλο θα φέρει τον εμπορικό κωδικό 24B2D5300. Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, η συσκευή θα κυκλοφορήσει στην αγορά από τον Μάιο. Η συνιστώμενη λιανική τιμή της έχει οριστεί στα 419 €.

