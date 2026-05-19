LG UltraGear 25G590B: Το πρώτο gaming monitor στα 1000Hz!

Η LG ανακοίνωσε επίσημα το νέο της τεχνολογικό επίτευγμα στον τομέα των οθονών. Πρόκειται για το LG UltraGear 25G590B, ένα gaming monitor το οποίο θέτει ένα νέο, απόλυτο όριο στην ταχύτητα ανανέωσης της εικόνας, αγγίζοντας τα 1000Hz. Η συγκεκριμένη υλοποίηση απευθύνεται αμιγώς στο ανταγωνιστικό gaming και τους επαγγελματίες παίκτες των eSports, απαιτώντας αντίστοιχα εξειδικευμένο hardware για να αξιοποιηθεί πλήρως.

Το LG UltraGear 25G590B αποτελεί το πρώτο monitor παγκοσμίως με εγγενή ρυθμό ανανέωσης 1000Hz, προσφέροντας frametime στο 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Η απουσία overclocking εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα, εκμηδενίζοντας την καθυστέρηση εισόδουκαι προσφέροντας πρωτοφανή οπτική διαύγεια στην ταχεία κίνηση.

Η μετάβαση από τα 360Hz ή τα 540Hz στα 1000Hz αποτελεί ένα σημαντικό κατασκευαστικό βήμα. Ο εγγενής (native) ρυθμός ανανέωσης σημαίνει ότι το πάνελ έχει σχεδιαστεί από τη βάση του για να λειτουργεί σε αυτή τη συχνότητα, χωρίς την ανάγκη ενεργοποίησης ειδικών προφίλ που συχνά προκαλούν αστάθεια, υπερθέρμανση ή παραμορφώσεις στην εικόνα. Για έναν επαγγελματία gamer, τα 1000 καρέ ανά δευτερόλεπτο σημαίνουν ότι η οθόνη ενημερώνεται με τη φυσική δράση κάθε 1ms. Η εξάλειψη του motion blur επιτρέπει την ταχύτερη αναγνώριση του στόχου και τον ακριβέστερο χειρισμό, δίνοντας ένα απτό, μετρήσιμο πλεονέκτημα στα αντανακλαστικά.

Η σκοπιμότητα της ανάλυσης 1080p στις 24,5 Ίντσες

H LG επέλεξε πάνελ 24,5 ιντσών ανάλυσης Full HD (1920x1080) για το 25G590B, ευθυγραμμιζόμενη απόλυτα με τα πρότυπα των παγκόσμιων τουρνουά eSports. Η συγκεκριμένη ανάλυση είναι επιβεβλημένη τεχνικά, καθώς η μεταφορά δεδομένων για 1000 καρέ ανά δευτερόλεπτο εξαντλεί το διαθέσιμο bandwidth των σύγχρονων πρωτοκόλλων.

Πολλοί χρήστες ενδέχεται να αναρωτηθούν γιατί το 2026 κυκλοφορεί μια οθόνη κορυφαίας τεχνολογίας σε ανάλυση 1080p. Η απάντηση εντοπίζεται στα μαθηματικά της μεταφοράς δεδομένων. Για να μεταφερθεί ασυμπίεστο σήμα στα 1000Hz, απαιτείται τεράστιο εύρος ζώνης, το οποίο ξεπερνά τις δυνατότητες των παλαιότερων προτύπων και απαιτεί ιδανικά συνδέσεις DisplayPort 2.1 (UHBR20). Επιπλέον, το μέγεθος των 24,5 ιντσών δεν είναι τυχαίο. Αποτελεί τη "χρυσή τομή" για τους επαγγελματίες παίκτες, καθώς τους επιτρέπει να διατηρούν ολόκληρο το οπτικό πεδίο (HUD, minimap, περιφερειακή όραση) μέσα στην εστίασή τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούν το κεφάλι τους, κερδίζοντας πολύτιμα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Λειτουργίες AI Scene Optimization και AI Sound

Το νέο UltraGear ενσωματώνει AI για τη διαρκή βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Το σύστημα AI Scene Optimization αναλύει και προσαρμόζει αυτόματα την αντίθεση και τα χρώματα βάσει του είδους του παιχνιδιού, ενώ το AI Sound δημιουργεί ρεαλιστικό, χωρικό ήχο.

Η προσθήκη τοπικής επεξεργασίας AI απευθείας στο κύκλωμα της οθόνης αναλαμβάνει διεργασίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, απελευθερώνοντας έτσι πόρους από το σύστημα. Το AI Scene Optimization ικανό να διακρίνει αν ο χρήστης παίζει ένα σκοτεινό FPS ή ένα έντονα χρωματισμένο MOBA, αναπροσαρμόζοντας το gamma curve και το color grading σε πραγματικό χρόνο για την καλύτερη δυνατή ορατότητα σε σκοτεινά σημεία. Παράλληλα, το AI Sound αναλύει την πηγή του ήχου και προσφέρει μια πιο ακριβή χωρική τοποθέτηση, διευκολύνοντας τον παίκτη να αντιληφθεί την κατεύθυνση των βημάτων του αντιπάλου.

Απαιτήσεις συστήματος: Το φράγμα των 1000 FPS

Η αξιοποίηση μιας οθόνης στα 1000Hz προϋποθέτει ικανότητα παραγωγής 1000 καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS) από το σύστημα του χρήστη. Η συγκεκριμένη απαίτηση μετατοπίζει το βάρος της επεξεργασίας στον κεντρικό επεξεργαστή (CPU), απαιτώντας κορυφαίες αρχιτεκτονικές και σύγχρονες τεχνολογίες Frame Generation.

Ακόμη και αν η κάρτα γραφικών διαθέτει την υπολογιστική ισχύ να αποδώσει 1000 καρέ σε ανάλυση 1080p, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο επεξεργαστής, ο οποίος πρέπει να τροφοδοτεί τη GPU με γεωμετρικά δεδομένα σε αυτόν τον ακραίο ρυθμό. Μόνο κορυφαίοι επεξεργαστές της αγοράς (με μεγάλες μνήμες L3 cache) μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια φορτία, και πάλι, μόνο σε συγκεκριμένους τίτλους eSports (όπως το CS2) με ρυθμίσεις γραφικών στο ελάχιστο. Συνεπώς, η αγορά αυτού του monitor έχει νόημα μόνο εάν συνοδεύεται από ένα σύστημα ανώτατης κατηγορίας (ultra high-end).

