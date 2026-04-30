Νέο LG UltraGear evo 27GM950B: 5K ανάλυση, 1.250 nits φωτεινότητα και DisplayPort 2.1

Σύνοψη

Η LG Electronics ανακοίνωσε το νέο 5K gaming monitor, UltraGear evo GM9 (μοντέλο 27GM950B), εξοπλισμένο με πάνελ τεχνολογίας Hyper Mini LED.

Η συσκευή διαθέτει 2.304 ζώνες τοπικής ρύθμισης φωτεινότητας, προσφέροντας ακριβέστερο έλεγχο φωτός και βαθύ μαύρο.

Υποστηρίζει πιστοποίηση VESA DisplayHDR 1000 με μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 1.250 nits.

Φέρει πιστοποίηση Anti Blooming από την TÜV Rheinland για την ελαχιστοποίηση του halo effect.

Ενσωματώνει λειτουργία Dual Mode, δίνοντας τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ ανάλυσης 5K στα 165Hz και QHD στα 330Hz.

Η LG Electronics (LG) κυκλοφορεί τo νέο 5K gaming monitor UltraGear evo GM9 (μοντέλο 27GM950B) με τεχνολογία Hyper Mini LED. Το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο CES 2026 και ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για οθόνες gaming 5K που προσφέρουν ακριβή και δυναμικά γραφικά. Η ανάλυση 5K (5.120 x 2.880) συνδυάζεται με την τεχνολογία Hyper Mini LED της εταιρείας για να παρέχει μεγαλύτερη ευκρίνεια, βάθος και ρεαλισμό, κάνοντας το gameplay πιο καθηλωτικό και ζωντανό.

Αρχιτεκτονική Hyper Mini LED και διαχείριση φωτεινότητας

Η τεχνολογία Hyper Mini LED της LG χρησιμοποιεί μια προηγμένη αρχιτεκτονική με πολυάριθμες ζώνες τοπικής ρύθμισης φωτεινότητας για να παρέχει ακριβή έλεγχο φωτός. Συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική Hyper Mini LED της LG διαθέτει 2.304 ζώνες τοπικής ρύθμισης φωτεινότητας, 15 φορά περισσότερες από τις συμβατικές οθόνες Mini LED. Επιπλέον, το gaming monitor Hyper Mini LED της LG ενσωματώνει 2.304 ζώνες τοπικής ρύθμισης φωτεινότητας, 1,5 φορά περισσότερο από τις συμβατικές οθόνες Mini LED, επιτρέποντάς της να διαχειρίζεται το φως με μεγαλύτερη ακρίβεια και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ακρίβεια αντίθεσης και υψηλότερη φωτεινότητα.

Το gaming monitor UltraGear evo 5K Hyper Mini LED της LG έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί το κενό μεταξύ του πάνελ και του οπίσθιου φωτισμού LED. Αυτό μειώνει τη διαρροή φωτός και επιτυγχάνει ισχυρή απόδοση κατά του blooming, καταστέλλοντας τα οπτικά artifacts που μπορεί μερικές φορές να επηρεάζουν τις οθόνες Mini LED υψηλής ανάλυσης. Με αυτή την εξελιγμένη τεχνολογία, το 27GM950B έχει λάβει την πιστοποίηση Anti Blooming της TÜV Rheinland, η οποία επαληθεύει την ικανότητα ελαχιστοποίησης του εφέ φωτοστέφανου (halo).

Με την τεχνολογία Hyper Mini LED, το UltraGear evo GM9 διαθέτει πιστοποίηση VESA DisplayHDR 1000 και μέγιστη φωτεινότητα 1.250 nits. Η ισχυρή φωτεινότητά της λάμπει στις στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία — από σκηνές έντονων εκρήξεων που αναβλύζουν ακατέργαστη ενέργεια, έως έναστρους νυχτερινούς ουρανούς όπου καθαρές λεπτομέρειες αναδεικνύονται μέσα από βαθιά, μελανά μαύρα. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της, το monitor αποδίδει καθαρά, κρυστάλλινα γραφικά με βαθύ μαύρο και δυναμική αντίθεση.

Ενσωμάτωση AI και Λειτουργία Dual Mode

Με τη λειτουργία 5K AI Upscaling, το νέο gaming monitor UltraGear evo της LG αναβαθμίζει ευφυώς το περιεχόμενο της οθόνης σε ποιότητα 5K στις υπάρχουσες ρυθμίσεις gaming, χωρίς να απαιτείται επιπλέον απόδοση GPU ή αναβαθμίσεις. Το 5K AI Upscaling επιτρέπει λεπτότερες λεπτομέρειες και πιο καθαρή απεικόνιση χωρίς πρόσθετη καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, βελτιώσεις με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το AI Scene Optimization και το AI Sound, υποστηρίζουν καθαρή και ισορροπημένη εικόνα και ήχο.

Το νέο gaming monitor Hyper Mini LED της LG ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που διατηρούν την κίνηση στην οθόνη ομαλή. Το Dual Mode επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ 5K στα 165Hz για κινηματογραφικά, αισθητικά παιχνίδια και QHD στα 330Hz για ανταγωνιστικό παιχνίδι, ενώ και οι δύο λειτουργίες προσφέρουν εξαιρετική ευκρίνεια κίνησης με χρόνο απόκρισης 1ms (GtG). Το 27GM950B προσφέρει επίσης συμβατότητα με NVIDIA G-SYNC και υποστήριξη AMD FreeSync Premium, εξαλείφοντας το τρεμόπαιγμα και το σκίσιμο της οθόνης.

Συνδεσιμότητα και επαγγελματική χρήση

Το DisplayPort 2.1 (UHBR20) και το USB-C με Παροχή Ισχύος 90W επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν δεδομένα υψηλού εύρους ζώνης και να τροφοδοτούν ένα laptop μέσω ενός μόνο καλωδίου, διευκολύνοντας την γρήγορη και αβίαστη εναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών χωρίς επιπλέον ρύθμιση. Με την τεχνολογία Hyper Mini LED και την ανάλυση 5K, το νέο gaming monitor UltraGear evo της LG αποτελεί επίσης μια κατάλληλη λύση οθόνης για δημιουργούς και επαγγελματίες.

