Η Philips Evnia παρουσιάζει το AmbiScape για συγχρονισμένο φωτισμό gaming στο δωμάτιο

Σύνοψη

Η Philips Evnia ανακοίνωσε την επέκταση του οικοσυστήματος φωτισμού της για gamers, προσφέροντας ενισχυμένη αίσθηση εμβύθισης πέρα από την οθόνη.

Η νέα λειτουργία AmbiScape επεκτείνει τον συγχρονισμένο φωτισμό στο περιβάλλον δωμάτιο, αξιοποιώντας έξυπνα φωτιστικά που είναι συμβατά με το πρότυπο Matter.

Η Philips Evnia γίνεται η πρώτη μάρκα οθονών gaming που ενσωματώνει πλήρη υποστήριξη για το Windows Dynamic Lighting των Windows 11.

Ο έλεγχος και η διαμόρφωση του φωτισμού πραγματοποιούνται κεντρικά μέσω του λογισμικού Philips Evnia Precision Center.

Το AmbiScape είναι άμεσα διαθέσιμο, χωρίς επιπλέον κόστος, μέσω της ενημέρωσης Precision Center 1.9, η οποία κυκλοφορεί στις 29 Απριλίου.

Η Philips Evnia επεκτείνει το οικοσύστημα φωτισμού περιβάλλοντος για τους gamers που επιθυμούν να ενισχύσουν την ατμόσφαιρα και την αίσθηση εμβύθισης στον χώρο τους. Η εταιρεία παρουσίασε τη νέα λειτουργία AmbiScape, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μεταφέρει τον συγχρονισμένο φωτισμό πέρα από τα όρια της οθόνης, στο περιβάλλον του δωματίου.

Η συνδυασμένη λειτουργία των τεχνολογιών Ambiglow, AmbiScape και Windows Dynamic Lighting δημιουργεί μια ενοποιημένη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι η δράση που εκτυλίσσεται στην οθόνη επηρεάζει πλέον τόσο τον οπίσθιο φωτισμό του monitor όσο και τις υπόλοιπες συμβατές συσκευές σε όλο το gaming περιβάλλον. Η φυσική σύνδεση και ενεργοποίηση της λειτουργίας πραγματοποιείται μέσω της θύρας USB upstream της οθόνης, ενώ όλη η διαμόρφωση γίνεται ψηφιακά μέσα από το λογισμικό Philips Evnia Precision Center.

Ένα περιβάλλον που αντιδρά δυναμικά

Παραδοσιακά, καθώς η ένταση σε ένα παιχνίδι εναλλάσσεται από την ήρεμη εξερεύνηση στη φρενήρη δράση, ο φυσικός χώρος γύρω από τον παίκτη παραμένει οπτικά αμετάβλητος. Οι λειτουργίες ambient φωτισμού της Philips Evnia έρχονται να λύσουν αυτό το πρόβλημα, επιτρέποντας στον φωτισμό να αντιδρά στις αλλαγές της οθόνης. Το περιβάλλον του δωματίου αντανακλά πλέον τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του gameplay αλλά και της αναπαραγωγής πολυμέσων. Ευθυγραμμίζοντας τη συμπεριφορά όλων των συμβατών συσκευών φωτισμού, η οθόνη παύει να είναι απομονωμένη από το υπόλοιπο σύστημα και εντάσσεται αρμονικά στο συνολικό set-up του χρήστη.

AI-Enhanced Ambiglow και πιστοποίηση Matter

Στον πυρήνα της οπτικής αναβάθμισης βρίσκεται η τεχνολογία AI-Enhanced Ambiglow. Το σύστημα προσαρμόζει τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης παρακολουθώντας τη συνολική χρωματική ισορροπία, καθώς και τις μεταβάσεις μεταξύ των σκηνών. Αντί να βασίζεται σε σταθερές και προκαθορισμένες προεπιλογές RGB, προσαρμόζει δυναμικά το εκπεμπόμενο φως.

Η πραγματική εξέλιξη, ωστόσο, έρχεται με το AmbiScape, το οποίο αποτελεί μια νέα διεπαφή με επίσημη πιστοποίηση Matter. Το σύστημα συγχρονίζει τα έξυπνα φωτιστικά του χώρου που είναι συμβατά με Matter με τα δρώμενα της οθόνης. Καθώς οι σκηνές αλλάζουν, ο φωτισμός του δωματίου προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν την ένταση, τη συμπεριφορά και την ακριβή διάταξη του χώρου τους μέσω του Precision Center, εξασφαλίζοντας ότι η ανταπόκριση των φώτων αντιστοιχεί στη δική τους, μοναδική εγκατάσταση. Το AmbiScape ενσωματώνεται άψογα με τα περισσότερα συστήματα φωτισμού που συνδέονται στο δίκτυο.

Πρωτιά στο Windows Dynamic Lighting

Μια σημαντική τεχνολογική προσθήκη είναι η υποστήριξη του προγράμματος Windows Dynamic Lighting, καθιστώντας τη Philips Evnia την πρώτη μάρκα gaming οθονών που υιοθετεί τη συγκεκριμένη λειτουργία. Το σύστημα της Microsoft επιτρέπει στους χρήστες λειτουργικού Windows 11 να διαχειρίζονται και να συγχρονίζουν τον RGB φωτισμό σε όλες τις συμβατές συσκευές, απευθείας μέσα από το Windows 11 Control.

Μέσω αυτής της εγγενούς ενσωμάτωσης, ο φωτισμός του συστήματος εναρμονίζεται πλήρως, επιτρέποντας τον ταυτόχρονο έλεγχο της οθόνης και άλλων περιφερειακών μέσα από τις ρυθμίσεις των Windows. Η ενεργοποίηση απαιτεί τη σύνδεση της οθόνης στον υπολογιστή μέσω της θύρας USB upstream.

Precision Center και διαθεσιμότητα

Όλες οι παράμετροι, τα προφίλ φωτισμού και οι αντιδράσεις των συσκευών είναι διαχειρίσιμα μέσω του Philips Evnia Precision Center, το οποίο παρέχει έλεγχο που ξεπερνά τα απλά μενού (OSD) της οθόνης. Οι παίκτες μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να εναλλάσσουν προφίλ φωτισμού για παιχνίδια ή ταινίες.

Το AmbiScape διατίθεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τις οθόνες Evnia που είναι συμβατές με το λογισμικό. Η νέα λειτουργικότητα παρέχεται δωρεάν μέσω της έκδοσης Precision Center 1.9, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη από τις 29 Απριλίου 2026.

