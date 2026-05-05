Η Samsung παρουσίασε νέα Sensor OLED οθόνη smartphone που μετρά την αρτηριακή πίεση!

Σύνοψη

Η Samsung Display αποκάλυψε στο SID Display Week 2026 την τεχνολογία οθονών Sensor OLED 6,8 ιντσών στα 500 PPI, με ικανότητα μέτρησης αρτηριακής πίεσης και παλμών μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων (OPD).

Ανακοινώθηκε το πάνελ Flex Chroma Pixel, το οποίο αγγίζει τα 3.000 nits μέγιστης φωτεινότητας και καλύπτει το 96% του χρωματικού προτύπου BT.2020 για απόλυτη πιστότητα.

Ενσωματώνεται η τεχνολογία Flex Magic Pixel (FMP) που αποκρύπτει τις ιατρικές ενδείξεις όταν η οθόνη προβάλλεται υπό γωνία, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Παρουσιάστηκαν νέες λύσεις EL-QD με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας (500 nits) και η τεχνολογία Stretchable Display 2.0 στα 200 PPI για τα συστήματα infotainment των αυτοκινήτων.

Η έκθεση SID Display Week 2026 στο Λος Άντζελες αποτέλεσε την πλατφόρμα παρουσίασης για τα επόμενα βήματα της βιομηχανίας των οθονών, με τη Samsung Display να προχωρά σε κρίσιμες τεχνολογικές αποκαλύψεις. Το νέο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας εστιάζει στην άμεση ενσωμάτωση βιομετρικών αισθητήρων μέσα στα ίδια τα panels, στην κατακόρυφη αύξηση της φωτεινότητας και στην εφαρμογή τεχνολογιών micro-LED για τη βιομηχανία του αυτοκινήτου.

Οι νέες λύσεις μεταβάλλουν δομικά τον τρόπο με τον οποίο τα smartphones συλλέγουν δεδομένα υγείας, καταργώντας την αποκλειστική εξάρτηση από τα smartwatches, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των φορητών συσκευών. Η εφαρμογή της τεχνολογίας Flex Chroma Pixel και της νέας γενιάς Sensor OLED διαμορφώνει τις τεχνικές προδιαγραφές για τις premium συσκευές που θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα χρόνια στην αγορά.

Ποιες είναι οι δυνατότητες της νέας Sensor OLED οθόνης της Samsung;

Η νέα Sensor OLED οθόνη 6,8 ιντσών διαθέτει ανάλυση 500 PPI και ενσωματώνει οργανικές φωτοδιόδους (OPD). Αυτό επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των καρδιακών παλμών και της αρτηριακής πίεσης τοποθετώντας το δάχτυλο σε οποιοδήποτε σημείο του πάνελ, ανιχνεύοντας τη ροή του αίματος μέσω του φωτός της οθόνης.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιλύει το κατασκευαστικό πρόβλημα της διάταξης RGB και OPD pixels στο ίδιο στρώμα. Στην περσινή έκδοση, η Samsung είχε παρουσιάσει ένα αντίστοιχο panel με ανάλυση 374 PPI. Η φετινή αναβάθμιση στα 500 PPI σημαίνει πως η ποιότητα της εικόνας βρίσκεται πλέον στα επίπεδα των κορυφαίων flagship smartphones της αγοράς, διατηρώντας την υψηλή ευκρίνεια στα κείμενα και στα πολυμέσα.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου της φωτοπληθυσμογραφίας. Το φως της οθόνης OLED αντανακλάται στα αιμοφόρα αγγεία του δαχτύλου και επιστρέφει στους αισθητήρες OPD, οι οποίοι καταγράφουν τις μικρο-συστολές και διαστολές.

Καθώς η διαδικασία αυτή αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας, η κατασκευάστρια εταιρεία παρουσίασε παράλληλα το Flex Magic Pixel (FMP). Αντί η οθόνη να σκοτεινιάζει εντελώς για τους παρευρισκόμενους που την κοιτούν υπό γωνία, η τεχνολογία FMP τροποποιεί δυναμικά τη λειτουργία των pixels. Το αποτέλεσμα είναι να αποκρύπτονται μόνο οι ενδείξεις των ιατρικών μετρήσεων, ενώ το υπόλοιπο περιεχόμενο της οθόνης, όπως το φόντο ή τα εικονίδια, παραμένει ορατό.

Τι προσφέρει η τεχνολογία Flex Chroma Pixel στα smartphones;

Η τεχνολογία Flex Chroma Pixel της Samsung βασίζεται σε υλικά PSF (φωσφορίζων ευαισθητοποιημένος φθορισμός) και τεχνολογία LEAD χωρίς πολωτή, επιτυγχάνοντας μέγιστη φωτεινότητα 3.000 nits. Καλύπτει το 96% του χρωματικού προτύπου BT.2020, προσφέροντας 1,7 φορές ευρύτερη χρωματική παλέτα από το DCI-P3, διατηρώντας τη μακροζωία των οργανικών υλικών.

Η ανάγκη για υψηλότερη φωτεινότητα σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας (High Brightness Mode - HBM) οδηγεί παραδοσιακά σε ταχύτερη φθορά των οργανικών υλικών (το γνωστό φαινόμενο του burn-in). Η προσέγγιση της Samsung Display για την επίλυση αυτού του προβλήματος περιλαμβάνει την πλήρη εξάλειψη του πολωτή (polarizer) μέσω της τεχνολογίας LEAD, μειώνοντας δραστικά τις απώλειες φωτός. Παράλληλα, η χρήση υλικών PSF βελτιώνει την καθαρότητα των χρωμάτων.

Το πρότυπο BT.2020, το οποίο θεσπίστηκε από την International Telecommunication Union (ITU) για τις μεταδόσεις UHD και HDR, αποτελεί την κορυφή της χρωματικής πιστότητας. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα smartphones της αγοράς κάλυπταν μόλις το 70% αυτού του προτύπου. Η επίτευξη κάλυψης 96% σημαίνει πως τα smartphones θα μπορούν πλέον να προβάλλουν αποχρώσεις, ειδικά στα βαθιά κόκκινα και τα έντονα πράσινα, που ήταν τεχνικά αδύνατο να αναπαραχθούν στις υπάρχουσες οθόνες τεχνολογίας DCI-P3.

Ποιες λύσεις παρουσιάστηκαν για οχήματα και AI υπολογιστές;

Για τα οχήματα, η Samsung παρουσίασε την Stretchable Display 2.0 τεχνολογίας micro-LED με ανάλυση 200 PPI, σχεδιασμένη για δυναμικά ταμπλό. Για τις συσκευές AI, αποκάλυψε τα πάνελ EL-QD επόμενης γενιάς 18 και 6,5 ιντσών, με φωτεινότητα 500 nits και 400 nits αντίστοιχα, προσφέροντας σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία προσανατολίζεται πλέον στα Software Defined Vehicles (SDV). Η Stretchable Display 2.0 εξυπηρετεί ακριβώς αυτή την ανάγκη, καθώς το panel μπορεί να αλλάζει σχήμα στο ταμπλό του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, για παράδειγμα ανασηκώνοντας τα γραφικά του ταχύμετρου. Χάρη στον ανασχεδιασμό της ειδικής δομής πλέγματος (bridge structure), η οποία διατηρεί την ηλεκτρική συνδεσιμότητα μεταξύ των pixels ακόμα και όταν το υλικό τεντώνεται, η εταιρεία διπλασίασε την πυκνότητα των pixels σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Όσον αφορά τον κλάδο των φορητών υπολογιστών και των υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης (AI PCs), τα νέα πάνελ EL-QD (Εκπομπή Φωτός μέσω Κβαντικών Κουκκίδων) καταργούν την ανάγκη για οργανικό στρώμα εκπομπής OLED. Οι κβαντικές κουκκίδες διεγείρονται απευθείας από τα ηλεκτρικά σήματα. Το πάνελ των 18 ιντσών φτάνει τα 500 nits παρουσιάζοντας αύξηση 25% από το προηγούμενο έτος, ενώ το μοντέλο των 6,5 ιντσών αγγίζει τα 400 nits. Η απουσία του στρώματος OLED αυξάνει δραματικά την ενεργειακή αποδοτικότητα.

