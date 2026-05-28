Philips Evnia 32M2N8900P: Competitive gaming με 4K ανάλυση, 240Hz και 3ετή κάλυψη burn-in

Σύνοψη

Η Philips Evnia ανακοίνωσε τη νέα gaming οθόνη 31,5 ιντσών 32M2N8900P, εξοπλισμένη με πάνελ 4ης γενιάς QD-OLED ανάλυσης 4K.

Προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για competitive gaming με ρυθμό ανανέωσης 240 Hz, χρόνο απόκρισης 0,03 ms και υποστήριξη NVIDIA G-SYNC.

Ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες φωτισμού όπως το AI-enhanced Ambiglow και την πλατφόρμα AmbiScape για συγχρονισμό με έως 10 έξυπνα φώτα τεχνολογίας Matter.

Απευθύνεται σε gamers και δημιουργούς περιεχομένου χάρη στη χρωματική ακρίβεια (10-bit, 99.5% DCI-P3), ενώ περιλαμβάνει θύρες HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C (65W) και ενσωματωμένο KVM switch.

Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά τον Μάιο του 2026 με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 1.189€ και συνοδεύεται από 3ετή εγγύηση που καλύπτει το φαινόμενο του burn-in.

Η αγορά των premium monitors υποδέχεται τη νέα πρόταση της Philips Evnia, η οποία φέρνει την ευκρίνεια της 4ης γενιάς QD-OLED και την ταχύτητα των 240 Hz σε ανάλυση 4K στο competitive gaming. Η νέα οθόνη Philips Evnia 32M2N8900P, με διαγώνιο 31,5 ιντσών, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για gamers που απαιτούν κορυφαία απόδοση στην κίνηση χωρίς να κάνουν τον παραμικρό συμβιβασμό στην τελική ποιότητα της εικόνας.

Πάνελ 4ης γενιάς QD-OLED: Ακρίβεια και απόδοση χρωμάτων

Η καρδιά της νέας 32M2N8900P είναι το πάνελ τεχνολογίας QD-OLED 4ης γενιάς, το οποίο συνδυάζει την ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840 x 2160 pixels) με πραγματικό χρώμα 10-bit. Αυτή η αρχιτεκτονική προσφέρει σημαντικά πιο καθαρή απεικόνιση των μικρών λεπτομερειών, εξασφαλίζοντας ομαλότερες διαβαθμίσεις και ακριβέστερες μεταβάσεις χρωμάτων, στοιχεία ιδιαίτερα ορατά τόσο σε ανοιχτά open-world περιβάλλοντα όσο και σε πιο σκοτεινούς competitive χάρτες.

Η Philips Evnia 32M2N8900P έχει σχεδιαστεί για χρήστες που αναζητούν την οπτική ακρίβεια, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία χρωματική πιστότητα. Αυτή η ακρίβεια βοηθά τους gamers να «διαβάζουν» τις σκηνές πιο φυσικά, ενώ καθιστά την οθόνη ιδανική επιλογή για creators ή multitaskers. Η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση DisplayHDR True Black 500 και ενσωματώνει την τεχνολογία Ultra Wide Color, διατηρώντας ακέραιη τη λεπτομέρεια στις σκοτεινές σκηνές και αποδίδοντας πιο πλούσια χρώματα χωρίς να χάνεται η φυσικότητα. Οι επαγγελματίες και οι δημιουργοί θα εκτιμήσουν την κάλυψη των χρωματοχώρων, η οποία αγγίζει το εντυπωσιακό 99.5% στο DCI-P3 και το 97.7% στο πρότυπο Adobe RGB. Μέσω αυτών των προδιαγραφών, η εικόνα αποκτά έναν ζωντανό και ρεαλιστικό χαρακτήρα, είτε ο χρήστης παρακολουθεί κίνηση σε σκοτεινά περιβάλλοντα, είτε εργάζεται εντατικά σε color-critical δημιουργικά projects.

Ταχύτητα 240Hz και εργαλεία για Competitive Gaming

Για τους gamers που δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην άμεση απόκριση και την καθαρότητα της κίνησης, η οθόνη μειώνει δραστικά κάθε «τριβή» ανάμεσα στην εντολή από το περιφερειακό και την τελική εικόνα. Ο ρυθμός ανανέωσης αγγίζει τα 240 Hz, ανανεώνοντας την εικόνα έως και 240 φορές το δευτερόλεπτο, χαρακτηριστικό που διατηρεί την κίνηση ομαλή σε γρήγορες σκηνές δράσης, αγώνες racing ή απαιτητικό competitive gameplay. Σε τίτλους e-sports όπου το timing είναι ζωτικής σημασίας, αυτή η καθαρότητα κάνει τη διαφορά.

Επιπρόσθετα, το μόνιτορ επιτυγχάνει εξαιρετικά χαμηλό χρόνο απόκρισης μόλις 0,03 ms και προσφέρει πλήρη συμβατότητα με την τεχνολογία NVIDIA G-SYNC. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών ενισχύει την αίσθηση της ταχύτητας, μειώνοντας δραστικά ενοχλητικά φαινόμενα όπως το ghosting, το judder και το tearing, ειδικά όταν τα frame rates μεταβάλλονται απότομα. Το αποτέλεσμα είναι μια σταθερή και άμεση εμπειρία στα απαιτητικά FPS ή racing παιχνίδια. Παράλληλα, ενσωματώνονται ειδικά gaming εργαλεία, όπως τα Smart Crosshair, Smart Sniper, Shadow Boost και Stark Shadow Boost, τα οποία προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες προσαρμογής για την ορατότητα και την ακρίβεια της στόχευσης ανάλογα με τον τίτλο.

Immersion και διαχείριση φωτισμού με AmbiScape

Η Philips Evnia ενισχύει το immersion του χρήστη ενσωματώνοντας το AI-enhanced Ambiglow, το οποίο αναλύει σε πραγματικό χρόνο το περιεχόμενο της οθόνης. Στη συνέχεια, προσαρμόζει δυναμικά τον φωτισμό στο πίσω μέρος της οθόνης για να συγχρονίζεται απόλυτα με τη δράση. Η λειτουργία αυτή ξεφεύγει από τα συνηθισμένα αισθητικά RGB εφέ, επεκτείνοντας οπτικά την εμπειρία πέρα από τα φυσικά όρια του μόνιτορ.

Η εμπειρία επεκτείνεται περαιτέρω μέσω του συστήματος AmbiScape, το οποίο ελέγχεται μέσα από το λογισμικό Precision Center. Το AmbiScape επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν και να ελέγξουν ασύρματα έως και 10 έξυπνα φώτα τεχνολογίας Matter. Μέσα από μια ενιαία διεπαφή, οι χρήστες ρυθμίζουν τη φωτεινότητα, τη θερμοκρασία χρώματος, τον κορεσμό και τις αποχρώσεις των φώτων του δωματίου τους. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία Link with AmbiScape, ο περιφερειακός φωτισμός του χώρου συγχρονίζεται άμεσα με το περιεχόμενο, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα του gameplay σε ολόκληρο το δωμάτιο μέσω προσαρμόσιμων ζωνών. Όλες αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται από το Philips Evnia Precision Center, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικό hub διαχείρισης, εξαλείφοντας την ανάγκη για συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές.

Συνδεσιμότητα, KVM και σύγχρονα setups

Κατανοώντας τις ανάγκες των σύγχρονων setups, η Philips Evnia 32M2N8900P έχει σχεδιαστεί για gaming, streaming, δημιουργία περιεχομένου και την ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών συστημάτων στο ίδιο γραφείο. Η οθόνη εξοπλίζεται με ένα υπερπλήρες I/O panel που περιλαμβάνει θύρες HDMI 2.1 και DisplayPort 2.1, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των gaming PCs και των κονσολών νέας γενιάς. Επιπλέον, η θύρα USB-C υποστηρίζει power delivery έως 65W, επιτρέποντας single-cable συνδέσεις για φόρτιση και μεταφορά εικόνας από laptops.

Για τους streamers, τους video editors ή τους power users, το ενσωματωμένο KVM switch σε συνδυασμό με τη λειτουργία MultiView αλλάζει τους κανόνες του productivity. Οι λειτουργίες αυτές διευκολύνουν τον έλεγχο δύο ξεχωριστών υπολογιστικών συστημάτων με τη χρήση ενός μόνο σετ πληκτρολογίου και ποντικιού, ιδανικό για όσους εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ εργασίας και διασκέδασης. Στον τομέα της εργονομίας, η τεχνολογία SoftBlue αναλαμβάνει να μειώσει την εκπομπή του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος σχεδόν κατά 50% απευθείας σε επίπεδο πάνελ, προσφέροντας άνεση στις πολύωρες συνεδρίες χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση κάποιου ειδικού χρωματικού profile. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με δύο ενσωματωμένα ηχεία 5W τα οποία αξιοποιούν το DTS Sound για να προσφέρουν virtual surround ήχο με ενισχυμένο μπάσο και καθαρά φωνητικά, δίνοντας μια ολοκληρωμένη out-of-box λύση ήχου.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η νέα οθόνη Philips Evnia 32M2N8900P θα είναι διαθέσιμη προς αγορά στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά από τον Μάιο του 2026. Η προτεινόμενη τιμή λιανικής έχει οριστεί στα 1.189€. Σημαντικό πλεονέκτημα για τους καταναλωτές αποτελεί το γεγονός ότι η συσκευή συνοδεύεται από εκτεταμένη 3ετή εγγύηση η οποία περιλαμβάνει ρητά την κάλυψη του φαινομένου burn-in, προσφέροντας σιγουριά και μακροχρόνια αξιοπιστία για την επένδυση σε πάνελ τεχνολογίας OLED.