Σύνοψη

Το Lenovo Project Hoverview αποκαλύφθηκε μέσω διαρροής και φέρνει την τεχνολογία «aerial display» στο προσκήνιο.

Προβάλλει μια πλήρως διαδραστική, δισδιάστατη εικόνα μεγέθους 10 έως 15 ιντσών που αιωρείται πάνω από τη συσκευή.

Η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται μέσω αισθητήρων που αναγνωρίζουν τις κινήσεις των δακτύλων στον αέρα, αποκλείοντας τη φυσική επαφή.

Προορίζεται κυρίως για επαγγελματικές εφαρμογές, όπως βιτρίνες λιανικής πώλησης και διαδραστικά κιόσκια εκθέσεων.

Αναμένεται να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της κεντρικής ομιλίας της Lenovo στην έκθεση CES 2027, τον προσεχή Ιανουάριο.

Οι πειραματικές συσκευές αποτελούν παραδοσιακά τον πυρήνα της στρατηγικής πολλών τεχνολογικών κολοσσών για την επίδειξη καινοτομίας, με τη Lenovo να διατηρεί σταθερά ισχυρή παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα μέσω των πολλαπλών πρωτότυπων projects που παρουσιάζει τακτικά.

Μετά τους πειραματισμούς με τις αναδιπλούμενες και τυλιγόμενες οθόνες που γνωρίσαμε σε προηγούμενες εκθέσεις, νεότερες διαρροές αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία που εστιάζει στην απουσία του παραδοσιακού φυσικού πάνελ. Πρόσφατες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του Project Hoverview, μιας συσκευής η οποία εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των εναέριων προβολών για να δημιουργήσει μια διαδραστική διεπαφή κυριολεκτικά στον αέρα.

Οι αποκλειστικές φωτογραφίες και οι πληροφορίες προέρχονται αρχικά από την ολλανδική ιστοσελίδα NieuweMobiel.NL, φανερώνοντας έναν μηχανισμό που ξεφεύγει από τα συμβατικά ολογράμματα, προβάλλοντας μια επίπεδη δισδιάστατη εικόνα η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις κινήσεις του χρήστη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που βασίζονται στις αναλογίες των θυρών τροφοδοσίας, το μέγεθος της εναέριας προβολής κυμαίνεται περίπου στις 12 ίντσες, προσφέροντας αναλογία πλευρών 9:5, γεγονός που καθιστά το οπτικό αποτέλεσμα αρκετά ευρύ για πολλαπλές εφαρμογές.

Τι είναι το Lenovo Project Hoverview και πώς λειτουργεί;

Το Lenovo Project Hoverview είναι μια πρωτοποριακή συσκευή προβολής που δημιουργεί μια αιωρούμενη, δισδιάστατη εικόνα περίπου 12 ιντσών πάνω από τη βάση της. Η τεχνολογία «aerial display» υποστηρίζει αλληλεπίδραση μέσω αφής στον αέρα χωρίς φυσικό πάνελ, απευθυνόμενη κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους λιανικής και εκθέσεις.

Αναλύοντας λεπτομερέστερα τη δομή του υλικού, ο κύριος όγκος του συστήματος φιλοξενείται μέσα σε ένα τετράγωνο, γκρίζο περίβλημα ύψους περίπου 26 εκατοστών, το οποίο φέρει μια γυάλινη άνω επιφάνεια. Αντί να στηρίζεται σε έναν βραχίονα ή να απαιτεί ειδικά γυαλιά προβολής,το σύστημα εκπέμπει την εικόνα κατακόρυφα, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι η διεπαφή αιωρείται ελεύθερη στον χώρο. Μία από τις εικόνες που που διέρρευσαν αποτυπώνει το μήνυμα «Press and hold to awaken the energy», υποδεικνύοντας σαφώς ότι το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει την προσοχή του κοινού σε δημόσιους χώρους και όχι για να λειτουργεί ως προσωπικός υπολογιστής γραφείου.

Η αναγνώριση των κινήσεων επιτυγχάνεται μέσω προηγμένων αισθητήρων που παρακολουθούν την πορεία των δακτύλων του χρήστη, μεταφράζοντας την κίνηση στον τρισδιάστατο χώρο σε παραδοσιακές εντολές αφής. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η βασικότερη τεχνική πρόκληση της εν λόγω υλοποίησης, καθώς η απουσία φυσικής επιφάνειας στερεί την απτική ανάδραση, καθιστώντας την πληκτρολόγηση ή τις ακριβείς χειρονομίες λιγότερο διαισθητικές. Παράλληλα, οι αναφορές υπογραμμίζουν πως η ευκρίνεια της προβαλλόμενης εικόνας διατηρείται βέλτιστη μόνο όταν ο χρήστης βρίσκεται εντός μιας συγκεκριμένης και μάλλον στενής γωνίας θέασης, ενώ τα επίπεδα φωτεινότητας ενδέχεται να μην επαρκούν σε περιβάλλοντα με έντονο φυσικό ή τεχνητό φως.

Επαγγελματικές εφαρμογές και στρατηγική αγοράς

Η στόχευση της Lenovo με το Project Hoverview επικεντρώνεται αποκλειστικά στον επιχειρηματικό τομέα (B2B). Η εγκατάσταση μιας τέτοιας συσκευής σε οικιακό περιβάλλον φαντάζει εξαιρετικά απίθανη, καθώς ο σχεδιασμός επιβάλλει την ενσωμάτωσή της σε επιφάνειες εργασίας, πάγκους καταστημάτων ή ταμεία. Η χρήση εναέριων οθονών σε σημεία πώλησης προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά την υγιεινή και τη συντήρηση, αφού οι πελάτες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα μενού, να εισάγουν κωδικούς ή να βλέπουν προϊοντικές παρουσιάσεις χωρίς να ακουμπούν ποτέ μια γυάλινη επιφάνεια. Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει πλήρως το πρόβλημα των δαχτυλικών αποτυπωμάτων και των φθορών που ταλαιπωρούν διαρκώς τις παραδοσιακές οθόνες αφής στα σύγχρονα εμπορικά κέντρα.

Για την αγορά των εκθέσεων και των συνεδρίων, μια τεχνολογία σαν το Project Hoverview μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εντυπωσιακό εργαλείο μάρκετινγκ. Η δυνατότητα να βλέπεις τις προδιαγραφές ενός νέου προϊόντος να αναδύονται στον αέρα προσθέτει ένα διαδραστικό επίπεδο επικοινωνίας που ξεφεύγει από τις τυπικές παρουσιάσεις. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το ποσό της ενέργειας που καταναλώνει ο προβολικός μηχανισμός, καθώς τα συστήματα aerial display απαιτούν παραδοσιακά υψηλή φωτεινότητα από την πηγή για να αντισταθμίσουν τις απώλειες διάθλασης μέχρι η εικόνα να φτάσει στα μάτια του θεατή.

Η παρουσίαση στη CES 2027 και το ευρύτερο οικοσύστημα

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει το Project Hoverview σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της κεντρικής παρουσίασης της Lenovo (Tech World) στην έκθεση CES 2027. Η εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία της στο επιβλητικό Sphere του Λας Βέγκας για τις 6 Ιανουαρίου, διατηρώντας το κεντρικό της σύνθημα γύρω από τον άξονα «Human + AI». Αν και τα επίσημα χείλη δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη του συγκεκριμένου project, η χρονική στιγμή της διαρροής ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις συνήθεις στρατηγικές προώθησης πριν από τη μεγάλη τεχνολογική γιορτή.

Εκτός από την εναέρια οθόνη, η Lenovo πιθανότατα θα αξιοποιήσει τη σκηνή για να προωθήσει περαιτέρω το οικοσύστημα λογισμικού της, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τους έξυπνους πράκτορες, όπως είδαμε με το Qira. Η ενσωμάτωση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης πίσω από την οπτική διεπαφή του Hoverview θα μπορούσε ενδεχομένως να εξομαλύνει τις ατέλειες της αναγνώρισης χειρονομιών, προβλέποντας τις προθέσεις του χρήστη και βελτιώνοντας δραματικά τον χρόνο απόκρισης.

Παρόλα αυτά, η μετάβαση από το στάδιο του concept σε ένα εμπορικά διαθέσιμο προϊόν απαιτεί εκτεταμένες δοκιμές αντοχής, ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική και σημαντικές συνεργασίες με προγραμματιστές για τη δημιουργία συμβατών εφαρμογών.