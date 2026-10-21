Philips 27E3C2500 & 32E3C2500: Κυρτές QHD οθόνες 144Hz για εργασία και gaming

Σύνοψη

Πάνελ & Διαστάσεις: Κυρτά πάνελ τεχνολογίας VA με βαθμό καμπυλότητας 1500R, διαθέσιμα σε 27 ίντσες (27E3C2500) και 31.5 ίντσες (32E3C2500).

Κυρτά πάνελ τεχνολογίας VA με βαθμό καμπυλότητας 1500R, διαθέσιμα σε 27 ίντσες (27E3C2500) και 31.5 ίντσες (32E3C2500). Ανάλυση & Ταχύτητα: QHD (2560×1440 pixels) με ρυθμό ανανέωσης 144Hz, χρόνο απόκρισης 0.5ms MPRT και υποστήριξη τεχνολογίας Adaptive-Sync.

QHD (2560×1440 pixels) με ρυθμό ανανέωσης 144Hz, χρόνο απόκρισης 0.5ms MPRT και υποστήριξη τεχνολογίας Adaptive-Sync. Οπτικές Τεχνολογίες: Ενσωμάτωση προτύπου HDR10, συστήματος Philips SmartContrast, καθώς και λειτουργιών προστασίας SoftBlue, Flicker-free και EasyRead.

Ενσωμάτωση προτύπου HDR10, συστήματος Philips SmartContrast, καθώς και λειτουργιών προστασίας SoftBlue, Flicker-free και EasyRead. Συνδεσιμότητα & Ήχος: Θύρες HDMI, DisplayPort, έξοδος ακουστικών και ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία συνολικής ισχύος 4W (2x2W).

Θύρες HDMI, DisplayPort, έξοδος ακουστικών και ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία συνολικής ισχύος 4W (2x2W). Τιμή & Διαθεσιμότητα (Ελλάδα): Κυκλοφορία τον Οκτώβριο για το μοντέλο των 27 ιντσών στα 169€ και τον Νοέμβριο για την έκδοση των 31.5 ιντσών στα 209€.

Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί από τον εξοπλισμό του γραφείου να ανταποκρίνεται με την ίδια αξιοπιστία τόσο στις αυξημένες ανάγκες της επαγγελματικής παραγωγικότητας όσο και στις απαιτήσεις της ψηφιακής ψυχαγωγίας. Η MMD, αποκλειστικός συνεργάτης των οθονών Philips, επεκτείνει τη γκάμα της παρουσιάζοντας δύο νέα κυρτά μοντέλα που στοχεύουν ακριβώς στη χρυσή τομή μεταξύ απόδοσης και κόστους. Τα μοντέλα 27E3C2500 και 32E3C2500 έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες των οικιακών χρηστών, των επαγγελματιών που εργάζονται υβριδικά και των casual gamers, προσφέροντας ένα ισορροπημένο σύνολο τεχνικών προδιαγραφών χωρίς υπερβολές στην τιμολόγηση.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία των δύο νέων μόνιτορ βασίζεται στην κυρτότητα 1500R, η οποία ακολουθεί το φυσικό οπτικό πεδίο του ανθρώπινου ματιού, μειώνοντας την παραμόρφωση στα άκρα της εικόνας και ενισχύοντας την αίσθηση της εμβύθισης. Η επιλογή πάνελ τεχνολογίας VA εξασφαλίζει βαθιά επίπεδα μαύρου και υψηλή αντίθεση, καθιστώντας την παρακολούθηση πολυμεσικού περιεχομένου εξαιρετικά ευχάριστη. Η ανάλυση QHD (2560 × 1440 pixels) προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη πυκνότητα pixels σε σύγκριση με τα παραδοσιακά Full HD πάνελ, παρέχοντας τον απαραίτητο χώρο εργασίας για την ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών παραθύρων, πολύπλοκων λογιστικών φύλλων ή εργαλείων επεξεργασίας κειμένου. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις 27 ίντσες του 27E3C2500, ιδανικό μέγεθος για μικρότερα γραφεία, και στις 31.5 ίντσες του 32E3C2500 που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια πιο κινηματογραφική εμπειρία θέασης.

Πέρα από τα βασικά χαρακτηριστικά απεικόνισης, και τα δύο μόνιτορ ενσωματώνουν υποστήριξη για το πρότυπο HDR10, επιτρέποντας την αναπαραγωγή συμβατού περιεχομένου με διευρυμένο δυναμικό εύρος, πλουσιότερη χρωματική παλέτα και μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της εικόνας. Η λειτουργία Philips SmartContrast αναλαμβάνει την αυτόματη ανάλυση του προβαλλόμενου περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, ρυθμίζοντας δυναμικά την ένταση του οπίσθιου φωτισμού για να βελτιστοποιήσει την αντίθεση ανάλογα με το αν ο χρήστης διαβάζει ένα έγγραφο, βλέπει μια σκοτεινή ταινία ή παίζει κάποιο βιντεοπαιχνίδι.

Επιδόσεις στο gaming και οπτική ομαλότητα

Ο ρυθμός ανανέωσης των 144Hz αποτελεί το πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών των προτάσεων, μεταμορφώνοντας όχι μόνο την εμπειρία του gaming αλλά και την ίδια την καθημερινή χρήση του λειτουργικού συστήματος. Η πλοήγηση σε εκτενή έγγραφα, το scrolling σε ιστοσελίδες και η μετακίνηση παραθύρων γίνονται με χαρακτηριστική ομαλότητα, μειώνοντας αισθητά την κούραση των ματιών μετά από πολύωρη χρήση.

Για τους λάτρεις του gaming, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Adaptive-Sync εγγυάται τον τέλειο συγχρονισμό μεταξύ του ρυθμού ανανέωσης της οθόνης και των καρέ που παράγει η κάρτα γραφικών, εξαλείφοντας ενοχλητικά φαινόμενα όπως το screen tearing και το stuttering. Σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά χαμηλό χρόνο απόκρισης 0.5ms MPRT, τα παραγόμενα είδωλα και το motion blur ελαχιστοποιούνται, διατηρώντας την εικόνα κρυστάλλινη ακόμα και σε τίτλους με καταιγιστική δράση και γρήγορες εναλλαγές κάμερας.

Εργονομία, συνδεσιμότητα και προστασία όρασης

Η MMD έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της όρασης του τελικού χρήστη, εξοπλίζοντας τα νέα μοντέλα με ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών. Η τεχνολογία SoftBlue αναλαμβάνει τη μείωση της εκπομπής της επιβλαβούς μπλε ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος, ενώ η τεχνολογία Flicker-free εξουδετερώνει το αόρατο τρεμόπαιγμα του οπίσθιου φωτισμού, μειώνοντας κατακόρυφα την καταπόνηση των ματιών κατά τις νυχτερινές ώρες. Το πακέτο ολοκληρώνεται με τη λειτουργία EasyRead, η οποία προσαρμόζει τις παραμέτρους της οθόνης προσομοιάζοντας την εμπειρία ανάγνωσης τυπωμένου χαρτιού, διευκολύνοντας όσους περνούν πολλές ώρες μπροστά σε κείμενα.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η ενσωμάτωση ψηφιακών θυρών HDMI και DisplayPort εξασφαλίζει ευρεία συμβατότητα με σύγχρονους σταθερούς υπολογιστές, laptops και παιχνιδοκονσόλες. Τα δύο ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία ισχύος 2W το καθένα λύνουν άμεσα το πρόβλημα του βασικού ήχου για τηλεδιασκέψεις, βίντεο και ειδοποιήσεις, επιτρέποντας στους χρήστες να διατηρήσουν το γραφείο τους καθαρό από επιπλέον καλώδια και εξωτερικά περιφερειακά. Η εργονομική βάση προσφέρει βασική ρύθμιση κλίσης (tilt), ενώ η υποστήριξη του προτύπου VESA 100 × 100 mm δίνει την ελευθερία τοποθέτησης σε εξωτερικούς βραχίονες ή επιτοίχιες βάσεις για τη δημιουργία ενός απολύτως προσαρμοσμένου σταθμού εργασίας.

Παράλληλα, για τους καταναλωτές που διαθέτουν πιο περιορισμένο προϋπολογισμό ή συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας, η Philips φρόντισε να κυκλοφορήσει και τις Full HD εναλλακτικές επιλογές 27E3C2200 και 32E3C2200. Τα εν λόγω μοντέλα διατηρούν ακέραιη τη σχεδιαστική ταυτότητα, την κυρτότητα 1500R, το ρυθμό ανανέωσης των 144Hz και την υποστήριξη Adaptive-Sync, προσφέροντας κορυφαία ομαλότητα κίνησης σε χαμηλότερη ανάλυση 1080p.