AGON PRO AGP257FT: Η νέα gaming οθόνη της AOC με ρυθμό ανανέωσης 1000Hz

Σύνοψη

Η οθόνη AGON PRO AGP257FT διαθέτει εγγενή ρυθμό ανανέωσης 1000 Hz με δυνατότητα υπερχρονισμού στα 1050 Hz.

Ενσωματώνει πάνελ Oxide Fast IPS 24,5 ιντσών σε ανάλυση Full HD με χρόνο απόκρισης έως 0,1 ms MPRT.

Υποστηρίζει τεχνολογίες G-SYNC, VESA DisplayHDR 400 και local dimming 20 ζωνών για ρεαλιστική απεικόνιση.

Προσφέρει κορυφαία συνδεσιμότητα μέσω DisplayPort 2.1 και HDMI 2.1, συνοδευόμενη από προηγμένες λειτουργίες ξεκούρασης των ματιών.

Η AGON by AOC ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία της κορυφαίας gaming οθόνης AGON PRO AGP257FT, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της ταχύτητας στον χώρο των esports. Απευθυνόμενη σε επαγγελματίες παίκτες και λάτρεις των ταχύτατων ανταγωνιστικών τίτλων, η νέα πρόταση της εταιρείας υπόσχεται να εξαλείψει κάθε αντιληπτή καθυστέρηση μεταξύ των ενεργειών του χρήστη και της οπτικής απεικόνισης.

Η οθόνη μεγέθους 24,5 ιντσών χρησιμοποιεί ανάλυση Full HD και επιτυγχάνει ένα αξιοσημείωτο ορόσημο, ενσωματώνοντας εγγενή ρυθμό ανανέωσης 1000 Hz, τον οποίο οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω αγγίζοντας τα 1050 Hz μέσω μιας απλής διαδικασίας υπερχρονισμού. Η κυκλοφορία του προϊόντος αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2027, προσφέροντας στην κοινότητα των gamers τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων τουρνουά.

Η επίτευξη αυτού του εντυπωσιακού ρυθμού ανανέωσης καθίσταται δυνατή χάρη στην ενσωμάτωση ενός πρωτοποριακού πάνελ τεχνολογίας Oxide Fast IPS. Τα υλικά υγρών κρυστάλλων ταχείας απόκρισης σε συνδυασμό με την προηγμένη αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου πάνελ επιτρέπουν στα pixels να μεταβάλλουν την κατάστασή τους με ρυθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ τις συμβατικές υλοποιήσεις LCD. Παραδοσιακά, οι οθόνες εξαιρετικά υψηλών συχνοτήτων αντιμετώπιζαν σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά την απόκριση τάσης των κρυστάλλων, γεγονός που οδηγούσε σε φαινόμενα ghosting.

Η τεχνολογία oxide εξαλείφει αυτούς τους συμβιβασμούς, επιτρέποντας στην AGP257FT να προβάλλει ένα ολοκαίνουργιο καρέ σχεδόν κάθε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αυτή η ασύλληπτη ροή πληροφοριών μεταφράζεται σε μια ομαλότητα κίνησης που επιτρέπει στον παίκτη να αντιδρά ακαριαία σε flick shots, απότομες στροφές και κρίσιμες εναλλαγές σκηνών, έχοντας στη διάθεσή του ελάχιστο χρόνο απόκρισης που αγγίζει τα 0,3 ms GtG και 0,1 ms MPRT.

Σημαντική είναι η υποστήριξη της τεχνολογίας Motion Blur Reduction Plus (MBR+), η οποία αναλαμβάνει να ελαχιστοποιήσει τη θόλωση της κίνησης, προσφέροντας απόλυτη ευκρίνεια στα κινούμενα αντικείμενα. Παράλληλα, η πιστοποίηση NVIDIA G-SYNC Compatible εγγυάται ότι οι παίκτες θα απολαμβάνουν μια εμπειρία πλήρως απαλλαγμένη από ενοχλητικά φαινόμενα tearing και stuttering, ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις στα καρέ που παράγει η κάρτα γραφικών του συστήματος. Η διαχείριση αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων απαιτεί σύγχρονα πρότυπα μεταφοράς, για τον λόγο αυτό η εταιρεία έχει εξοπλίσει το monitor με θύρες DisplayPort 2.1 και HDMI 2.1, ικανές να διαχειριστούν το εξαιρετικά υψηλό bandwidth που απαιτεί η ανάλυση των 1920 × 1080 pixels στα 1050 Hz.

Εκτός από την ωμή ταχύτητα, η AOC δεν έχει παραμελήσει την ποιότητα της εικόνας, διασφαλίζοντας ότι η χρωματική πιστότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η οθόνη διαθέτει πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400 και ενσωματώνει σύστημα τοπικού ελέγχου φωτισμού (local dimming) 20 ζωνών. Το σύστημα αυτό βελτιώνει σημαντικά το βαθύ μαύρο και τις φωτεινές λεπτομέρειες, ενισχύοντας τη συνολική αντίθεση σε τίτλους που υποστηρίζουν αναπαραγωγή υψηλού δυναμικού εύρους. Το πάνελ καλύπτει το 99% του χρωματικού φάσματος sRGB και το 90% του χρωματοχώρου DCI-P3, αποδίδοντας πλούσια και ακριβή χρώματα με τυπική φωτεινότητα στα 450 nits. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση απευθείας από το εργοστάσιο, κάθε μονάδα συνοδεύεται από μια λεπτομερή αναφορά που πιστοποιεί την ακρίβεια των χρωμάτων και την ομοιομορφία της κατανομής του φωτός.

Η υγεία των ματιών των παικτών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού esports, δεδομένου ότι οι ατελείωτες ώρες προπόνησης καταπονούν σε μεγάλο βαθμό την όραση. Η AGP257FT αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα προσφέροντας λύσεις προστασίας σε επίπεδο hardware, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις λογισμικού που αλλοιώνουν τα χρώματα προσθέτοντας μια αφύσικη κιτρινωπή απόχρωση. Η τεχνολογία Low Blue Light μειώνει δραστικά τις επιβλαβείς εκπομπές του μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος κατευθείαν από την πηγή του οπίσθιου φωτισμού. Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση κυκλικής πόλωσης με πιστοποίηση από την TÜV Rheinland εξασφαλίζει ότι το φως που φτάνει στα μάτια του χρήστη προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό το φυσικό ηλιακό φως, μειώνοντας δραστικά τις αντανακλάσεις και αποτρέποντας την οπτική κόπωση. Το πακέτο προστασίας ολοκληρώνεται με την τεχνολογία Flicker-Free, η οποία χρησιμοποιεί συνεχές ρεύμα (DC) αντί για τη συνηθισμένη διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM) για τον έλεγχο της φωτεινότητας.

Ο σχεδιασμός του monitor υπηρετεί αποκλειστικά τις εργονομικές ανάγκες των gamers. Η στιβαρή βάση της οθόνης επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους σε ένα εύρος 150 χιλιοστών, προσφέροντας ταυτόχρονα δυνατότητες κλίσης, καθώς και οριζόντιας και κάθετης περιστροφής. Οι ενσωματωμένες ενδείξεις μέτρησης βοηθούν τους παίκτες να βρίσκουν την ιδανική θέση και να την αναπαράγουν εύκολα κατά τη μετακίνηση του εξοπλισμού τους σε LAN events. Ένας πρακτικός μηχανισμός γρήγορης αποδέσμευσης διευκολύνει περαιτέρω τη διαδικασία συναρμολόγησης, ενώ το εξωτερικό χειριστήριο QuickSwitch παρέχει άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις του OSD μενού, επιτρέποντας γρήγορες εναλλαγές προφίλ ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας ξεχωρίζει το ενσωματωμένο USB hub, το οποίο διαθέτει τρεις θύρες USB Type-A με ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps, περιλαμβάνοντας μάλιστα υποστήριξη για ταχεία φόρτιση συσκευών (BC1.2). Οι παίκτες θα εκτιμήσουν επίσης την παρουσία του συστήματος φωτισμού Light FX στο πίσω μέρος, το ενσωματωμένο άγκιστρο για την τοποθέτηση των ακουστικών, καθώς και την υποστήριξη λειτουργιών Picture-in-Picture (PiP) και Picture-by-Picture (PbP).