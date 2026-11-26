Αν ρίξουμε μια ματιά στο πώς ήταν στημένο ένα τυπικό gaming γραφείο πριν από δέκα χρόνια, η αντίθεση με το σήμερα είναι εντυπωσιακή. Τότε, η επιλογή μιας οθόνης για παιχνίδια συνοδευόταν σχεδόν αναγκαστικά από έναν συμβιβασμό: συνήθως επρόκειτο για ένα πάνελ TN 24 ιντσών, όπου θυσίαζες τη χρωματική ακρίβεια και τις γωνίες θέασης για να κερδίσεις σε ταχύτητα. Σήμερα, όμως, οι απαιτήσεις μας έχουν αλλάξει ριζικά, επειδή έχει αλλάξει ο ίδιος ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή και τις κονσόλες μας. Το ίδιο γραφείο λειτουργεί ως σταθμός τηλεργασίας το πρωί, χώρος δημιουργίας περιεχομένου ή live streaming το απόγευμα και κέντρο ψυχαγωγίας το βράδυ.

Μέσα σε αυτή τη δεκαετία διαρκούς εξέλιξης, η AGON by AOC συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας στην παγκόσμια αγορά των gaming monitors. Με το όνομά της να έλκει την καταγωγή του από την αρχαία ελληνική λέξη «αγών», η gaming οικογένεια της AOC πορεύεται με τη φιλοσοφία «Always On. Always AGON.», δημιουργώντας οθόνες που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις, κορυφαία ποιότητα εικόνας και ουσιαστική προσαρμογή στις σύγχρονες συνήθειες των παικτών.

Οι δυνατές προτάσεις της AGON by AOC για τη Black Friday και τις γιορτές

Με αφορμή τη συμπλήρωση αυτών των 10 χρόνων και με τις προσφορές της Black Friday να ανοίγουν τον δρόμο για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, τέσσερα επιλεγμένα μοντέλα της AGON by AOC ξεχωρίζουν για διαφορετικά προφίλ χρηστών, προσφέροντας ουσιαστική αναβάθμιση σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Για όσους αναζητούν την κορυφαία οπτική εμπειρία χωρίς κανέναν συμβιβασμό, η AGON PRO AG326UZD2 αποτελεί την ναυαρχίδα της πρότασης. Το πάνελ QD-OLED 4ης γενιάς στις 31,5 ίντσες συνδυάζει ανάλυση 4K UHD με ρυθμό ανανέωσης 240 Hz και χρόνο απόκρισης 0,03 ms, εξασφαλίζοντας απόλυτα ομαλή κίνηση ακόμα και στις πιο καταιγιστικές σκηνές δράσης. Η πιστοποίηση VESA DisplayHDR™ True Black 500 και η μέγιστη φωτεινότητα HDR που φτάνει τα 1.000 nits προσφέρουν βαθύ μαύρο και εντυπωσιακή αντίθεση τόσο στο gaming όσο και στην προβολή ταινιών. Στο πλαίσιο της Black Friday, η τιμή της διαμορφώνεται στα 799 €από την προτεινόμενη τιμή λιανικής των 1.189 €.

Αν το γραφείο σας μοιράζεται καθημερινά ανάμεσα στην εργασία και το gaming, η AOC GAMING CU34G4CA έχει σχεδιαστεί για να ενοποιεί άψογα αυτούς τους δύο κόσμους. Το κυρτό ultrawide πάνελ Fast VA των 34 ιντσών με ανάλυση WQHD (3440 × 1440), ρυθμό ανανέωσης 180 Hz, χρόνο απόκρισης 1 ms και πιστοποίηση VESA DisplayHDR™ 400 προσφέρει πανοραμικό οπτικό πεδίο και έντονη αίσθηση εμβύθισης. Παράλληλα, η θύρα USB-C με παροχή ισχύος 90 W, ο ενσωματωμένος διακόπτης KVM και το USB hub επιτρέπουν την εύκολη εναλλαγή και διαχείριση πολλαπλών συσκευών, κρατώντας τον χώρο εργασίας οργανωμένο. Κατά τη διάρκεια της Black Friday, διατίθεται στα 249 € από 359 €.

Για τους PC gamers που αναζητούν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ευκρίνεια, τη διαγώνιο και το κόστος, η AOC GAMING Q27G42XE αξιοποιεί τον ιδιαίτερα δημοφιλή συνδυασμό των 27 ιντσών με ανάλυση QHD (2560 × 1440). Το πάνελ Fast IPS στα 180 Hz με χρόνο απόκρισης 1 ms και υποστήριξη HDR10 αποδίδει καθαρή εικόνα και ομαλή κίνηση, ενώ η συμβατότητα NVIDIA G-SYNC Compatible περιορίζει αισθητά το screen tearing όταν συνδυάζεται με συμβατές κάρτες γραφικών. Η ειδική τιμή Black Friday πέφτει στα 119 €από 179 €.

Τέλος, για όσους εστιάζουν στα υψηλά framerates του ανταγωνιστικού gaming ή αναζητούν ένα προσιτό χριστουγεννιάτικο δώρο με καθαρό προσανατολισμό στις επιδόσεις, η AOC GAMING 24G4ZRE φέρνει ταχύτητα επιπέδου esports σε εξαιρετικά προσιτή κατηγορία. Το πάνελ Fast IPS 23,8 ιντσών με ανάλυση Full HD (1920 × 1080) και υποστήριξη HDR10 συνδυάζει χρόνο απόκρισης 1 ms με ρυθμό ανανέωσης 240 Hz, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί έως και τα 260 Hz. Στις προσφορές της Black Friday κοστίζει μόλις 79 € από 139 €.

Οι τεχνολογίες που άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού

Πίσω από αυτές τις επιλογές κρύβεται μια σειρά τεχνολογικών εξελίξεων που έδωσαν τέλος στους παλιούς περιορισμούς των gaming monitors. Η σημαντικότερη τομή ήρθε με την καθιέρωση της τεχνολογίας OLED, καθώς και των πιο εξελιγμένων υλοποιήσεων QD-OLED και Tandem WOLED. Χάρη στα αυτοφωτιζόμενα pixels που μπορούν να απενεργοποιούνται ανεξάρτητα το καθένα, οι οθόνες αυτές αποδίδουν πραγματικό μαύρο και κορυφαία αντίθεση, ενώ τα QD-OLED και Tandem WOLED πάνελ ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τη φωτεινότητα και τη ζωντάνια των χρωμάτων. Παράλληλα, η βελτιωμένη διάταξη υπο-pixel (sub-pixel structure) ενισχύει την ευκρίνεια και την καθαρότητα της εικόνας, κάνοντας το ενοχλητικό color fringing να ανήκει πλέον στο παρελθόν. Με χρόνους απόκρισης που αγγίζουν τα 0,03 ms, η θόλωση κίνησης και το ghosting ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Την ίδια στιγμή, οι απαιτήσεις για ταχύτητα έχουν μετατοπιστεί σε νέα επίπεδα. Εκεί όπου τα 144 Hz θεωρούνταν κάποτε το σημείο αναφοράς για τους περισσότερους παίκτες, σήμερα οι υψηλοί ρυθμοί ανανέωσης στα 240 Hz και άνω προσφέρουν αισθητά πιο ομαλή απεικόνιση της δράσης. Σε συνδυασμό με τον χαμηλό χρόνο απόκρισης, δίνουν στον παίκτη τη δυνατότητα να διακρίνει αστραπιαίες κινήσεις αντιπάλων και να αντιδρά με μεγαλύτερη ακρίβεια στο ανταγωνιστικό gameplay.

Παράλληλα, η εμπειρία εικόνας έχει διευρυνθεί και σε επίπεδο μορφής και συνδεσιμότητας. Οι μεγαλύτερες διαγώνιοι από τις 27 ίντσες και πάνω αναδεικνύουν κάθε λεπτομέρεια των σύγχρονων τίτλων, οι κυρτές και ultrawide οθόνες ενισχύουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο του παιχνιδιού, το HDR χαρίζει πιο ρεαλιστική απόδοση φωτισμού, ενώ η πλήρης συμβατότητα με σύγχρονες κονσόλες επιτρέπει στους gamers να απολαμβάνουν κορυφαίες επιδόσεις ανεξάρτητα από την πλατφόρμα που προτιμούν.

Μια ολοκληρωμένη γκάμα για κάθε κατηγορία gamer

Αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία της AOC στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οθονών, η AGON by AOC έχει οργανώσει το χαρτοφυλάκιό της σε τρεις διακριτές σειρές, ώστε κάθε χρήστης να βρίσκει ακριβώς αυτό που ταιριάζει στο επίπεδο και τις φιλοδοξίες του.

Η σειρά AOC GAMING αποτελεί την ιδανική αφετηρία για καθημερινούς παίκτες, για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο και αναζητούν την πρώτη τους αξιόπιστη gaming οθόνη, καθώς και για νεότερους gamers που εξερευνούν διαφορετικά είδη παιχνιδιών είτε για διασκέδαση είτε για ανταγωνισμό. Συνδυάζει ευελιξία, ευκολία χρήσης, ποιοτική εικόνα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Όταν οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, η σειρά AGON απευθύνεται σε προχωρημένους και αφοσιωμένους gamers που θέλουν να ξεχωρίσουν στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, αλλά και σε streamers που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το οικιακό τους setup. Με υψηλές αναλύσεις, υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης και προηγμένες τεχνολογίες απεικόνισης, προσφέρει μια πλούσια και συναρπαστική εμπειρία χρήσης.

Στην κορυφή βρίσκεται η σειρά AGON PRO, η οποία έχει δημιουργηθεί για επαγγελματίες gamers, αθλητές esports, απαιτητικούς δημιουργούς περιεχομένου και gaming influencers που χρειάζονται κορυφαίες προδιαγραφές για να ξεπερνούν τα προσωπικά τους ρεκόρ. Με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης, εκτεταμένες επιλογές προσαρμογής και μοντέλα που αναπτύσσονται σε συνεργασία με επαγγελματικές ομάδες esports, η σειρά AGON PRO εγγυάται την αξιοπιστία και την ακρίβεια που απαιτούν οι μεγάλες διοργανώσεις.

Συνεχίζοντας την πορεία για την επόμενη δεκαετία

Δέκα χρόνια μετά το ξεκίνημά της, η AGON by AOC συνεχίζει να εξελίσσει τη σειρά οθονών της με γνώμονα τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της gaming κοινότητας, η εμπιστοσύνη της οποίας αποτελεί θεμέλιο αυτής της διαδρομής. Με το σύνθημα «Always On. Always AGON.» να καθοδηγεί τα επόμενα βήματά της, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στην επόμενη δεκαετία του gaming.

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