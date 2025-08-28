AOC Professional P4 series: Επίσημα με πιστοποίηση TCO Certified gen 10 και πρακτικά USB hubs

Η AOC παρουσιάζει τη σειρά Professional P4, μια προσεκτικά διαμορφωμένη γκάμα business monitors ειδικά σχεδιασμένων για επαγγελματικά περιβάλλοντα. Η σειρά P4 ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργατικού δυναμικού με ρυθμούς ανανέωσης 120 Hz σε όλα τα μοντέλα, με έναν εύκολα προσβάσιμο αναδυόμενο διανομέα USB (hub) που περιλαμβάνει θύρα USB-C και τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός (hardware-based) πιστοποιημένη με TÜV Eye Comfort.

Από τη μικρότερη σε διάσταση οθόνη 23,8 ιντσών Full HD 24P4U έως τη μεγαλύτερη 27 ιντσών QHD Q27P4U, κάθε μοντέλο προσφέρει επιδόσεις επαγγελματικού επιπέδου με τη συνδεσιμότητα που απαιτείται στους σύγχρονους χώρους εργασίας.

Κάθε μοντέλο της σειράς P4 διαθέτει πιστοποίηση TCO Certified generation 10 και κορυφαία στον κλάδο 5ετή εγγύηση, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Αναδυόμενο USB hub: Επαναπροσδιορισμός της οργάνωσης στον εργασιακό χώρο

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στη σειρά P4 είναι ο σχεδιασμός με αναδυόμενο USB hub, μια καινοτόμος προσέγγιση στην οργάνωση του επαγγελματικού χώρου εργασίας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές θύρες USB, που είτε είναι δύσκολα προσβάσιμες είτε δημιουργούν μια εικόνα ακαταστασίας, το εμπρόσθιο USB 3.2 hub (5 Gbit/s) της σειράς P4 όταν χρειάζεται αναδύεται αργά από το κάτω πλαίσιο και εξαφανίζεται εντελώς όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ο μηχανισμός αυτός μετατρέπει κάθε οθόνη P4 σε ολοκληρωμένη λύση docking. Όταν είναι εμφανές, το hub δύο θυρών στο εμπρός μέρος προσφέρει 1x USB-A και 1x USB-C (15 W PD) για ταχεία μεταφορά δεδομένων, φόρτιση συσκευών και σύνδεση περιφερειακών. Όταν είναι αναδιπλωμένο, η οθόνη φέρει μια καθαρή, μίνιμαλ εικόνα που ταιριάζει σε επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου η αισθητική έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τη λειτουργικότητα.

Ο σχεδιασμός αυτός αποδεικνύεται πολύτιμος για επαγγελματίες που απαιτούν συχνή πρόσβαση σε USB security dongles για ιδιόκτητο λογισμικό, ή που συνδέουν smartphones/tablets για μεταφορά δεδομένων ή φόρτιση κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Οι 2 θύρες USB-A στο πίσω μέρος είναι ιδανικές για περιφερειακά που παραμένουν συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται συνεχώς, όπως πληκτρολόγιο και ποντίκι.

Πλήρης γκάμα για διαφορετικές επαγγελματικές εφαρμογές

Τα δύο πρώτα μοντέλα της σειράς P4 προσφέρονται σε δύο δημοφιλείς διαμορφώσεις ώστε να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες:

24P4U : Οθόνη 23,8", IPS panel, Full HD (1920×1080), 120 Hz, φωτεινότητα 300 nits

: Οθόνη 23,8", IPS panel, Full HD (1920×1080), 120 Hz, φωτεινότητα 300 nits Q27P4U: Οθόνη 27", IPS panel, QHD (2560×1440), 120 Hz, φωτεινότητα 350 nits

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν χρόνο απόκρισης έως 4 ms GtG και τεχνολογία Adaptive-Sync, εξασφαλίζοντας ομαλή απόδοση σε απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές. Ο ρυθμός ανανέωσης 120 Hz έχει ιδιαίτερη αξία καθώς το ομαλό scrolling και η μειωμένη θαμπάδα κίνησης βοηθούν τους χρήστες να διατηρούν την υγεία των ματιών τους και συγχρόνως να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους.

Η εκτενής γκάμα εισόδων, που περιλαμβάνει HDMI, DisplayPort και (για τη 24P4U) VGA σύνδεση, εξασφαλίζει συμβατότητα τόσο με παλαιότερο όσο και σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό.

Βελτιστοποιημένη άνεση και απόδοση

Κάθε οθόνη P4 ενσωματώνει τεχνολογία μείωσης μπλε φωτός σε επίπεδο υλικού, πιστοποιημένη με TÜV Eye Comfort (4/5 stars), καθώς και τεχνολογία Flicker-Free - και οι δύο απαραίτητες για επαγγελματίες που περνούν πολλές ώρες εξετάζοντας έγγραφα λεπτομερώς ή διαχειρίζονται ταυτόχρονα πολλαπλές εφαρμογές.

Οι εργονομικές προδιαγραφές έχουν μελετηθεί προσεκτικά, με ρύθμιση ύψους 150 χιλ., πλήρη δυνατότητα κλίσης (-5° έως 30°), περιστροφής (-180° έως 180°) και pivot (κάθετη λειτουργία) σε όλα τα μοντέλα. Η συμβατότητα με VESA 100×100 χιλ. παρέχει ευελιξία εγκατάστασης για απαιτητικά περιβάλλοντα που χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις στήριξης ή διατάξεις πολλαπλών οθονών.

Πιστοποιήσεις βιωσιμότητας που ενισχύουν τη εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα

Η σειρά P4 διαθέτει πιστοποίηση TCO Certified generation 10, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της AOC στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η 5ετής εγγύηση που προσφέρεται σε όλα τα μοντέλα P4 υποστηρίζει τις εταιρικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, παρατείνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων και μειώνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Οι επαγγελματικοί οργανισμοί επωφελούνται επίσης από την πιστοποίηση Energy Star 8, που συμβάλλει στους στόχους ενεργειακής απόδοσης χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Τα πρώτα μοντέλα της σειράς Professional P4, οι οθόνες AOC 24P4U και Q27P4U, κυκλοφορούν με προτεινόμενες τιμές λιανικής €189,00 και €249,00, αντίστοιχα. Η 24P4U είναι ήδη διαθέσιμη, ενώ η Q27P4U θα ακολουθήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου.