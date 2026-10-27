Philips Evnia: Νέες gaming οθόνες με τεχνολογία QD-OLED και Dual Mode για κονσόλες

Σύνοψη

Νέα σειρά οθονών Philips Evnia ειδικά σχεδιασμένη για console gaming με πλήρη υποστήριξη συνδεσιμότητας HDMI 2.1.

Ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας QD-OLED και λειτουργίας Dual Mode που επιτρέπει την εναλλαγή ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης, φτάνοντας έως και τα 320 Hz.

Δυναμικός προσαρμοστικός φωτισμός AI-enhanced Ambiglow διαθέσιμος στα μοντέλα 27M2N6501L και 27M2N5901A.

Ενσωματωμένος διακόπτης KVM και θύρα USB-C με παροχή ενέργειας 65W στο κορυφαίο μοντέλο 27M2N5901A.

Η Philips προχωρά σε μια σημαντική διεύρυνση της γκάμας της, παρουσιάζοντας νέες προτάσεις που στοχεύουν άμεσα στις αυξημένες απαιτήσεις όσων απολαμβάνουν τα βιντεοπαιχνίδια μέσω κονσολών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στον συνδυασμό της εντυπωσιακής λεπτομέρειας που προσφέρει η τεχνολογία QD-OLED με την πρακτική ευελιξία που εξασφαλίζει η λειτουργία Dual Mode, δημιουργώντας οθόνες ικανές να καλύψουν διαφορετικούς τρόπους και στυλ παιχνιδιού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα επιλεγμένα μοντέλα εξοπλίζονται με συνδεσιμότητα HDMI 2.1, εξασφαλίζοντας υποστήριξη ρυθμού ανανέωσης έως 120 Hz κατά τη σύνδεση με συμβατές συσκευές, ενσωματώνοντας παράλληλα πληθώρα χαρακτηριστικών που αναβαθμίζουν το συνολικό setup του χρήστη.

Αναγνωρίζοντας πως οι ανάγκες του κοινού διαφοροποιούνται σημαντικά, η κατασκευάστρια εγκαταλείπει τη λογική μιας ενιαίας προσέγγισης, παρέχοντας αντ' αυτού ξεχωριστές επιλογές ανάλογα με το εάν ο εκάστοτε gamer ιεραρχεί ψηλότερα την απόλυτη ποιότητα της εικόνας, τις φυσικές διαστάσεις του monitor ή την ευελιξία κατά τη μετάβαση από τη μία συσκευή στην άλλη. Σύμφωνα με τον Cesar Acosta, Regional Senior Product Manager της MMD Monitors & Displays, οι χρήστες τείνουν να διαμορφώνουν τους χώρους τους με γνώμονα τις απολύτως προσωπικές τους ανάγκες, με κάποιους να εστιάζουν στον συμπαγή σχεδιασμό και άλλους να αναζητούν την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ κονσόλας και ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός που οδήγησε τη Philips στην απόφαση να προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής.

Η Philips Evnia 27M2N6501L αποτελεί μια οθόνη 26,5 ιντσών η οποία συνδυάζει την υψηλή αντίθεση και τον χρωματικό πλούτο της τεχνολογίας QD-OLED με ανάλυση QHD. Κατά τη σύνδεση με σύγχρονες κονσόλες, το συγκεκριμένο monitor υποστηρίζει κρυστάλλινη απεικόνιση QHD με ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz, ενώ η μεταφορά της δράσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή επιτρέπει την εκμετάλλευση ρυθμών ανανέωσης που αγγίζουν τα 240 Hz, ικανοποιώντας πλήρως τους λάτρεις των γρήγορων αντανακλαστικών.

Για το κοινό που απαιτεί τη μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις, η λειτουργία Dual Mode αναδεικνύεται στο πλέον κρίσιμο χαρακτηριστικό. Η Philips Evnia 27M2N5901A ενσωματώνει αυτήν ακριβώς τη λειτουργικότητα, προσφέροντας στους παίκτες την επιλογή μεταξύ ανάλυσης 4K UHD με ρυθμό ανανέωσης έως 160 Hz και ανάλυσης Full HD όπου ο ρυθμός ανανέωσης εκτοξεύεται στα 320 Hz. Όσοι χρησιμοποιούν συμβατές κονσόλες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τους τίτλους τους σε ανάλυση 4K έως 120 Hz, διατηρώντας την επιλογή της μετάβασης στη λειτουργία Full HD των 320 Hz όταν μεταφέρονται σε ανταγωνιστικά παιχνίδια στο PC. Το συγκεκριμένο μοντέλο εξοπλίζεται επιπρόσθετα με θύρα USB-C που υποστηρίζει παροχή ισχύος έως 65 W, καθώς και με ενσωματωμένο διακόπτη KVM, λύνοντας ουσιαστικά το πρόβλημα της διαχείρισης καλωδίων και περιφερειακών σε περιβάλλοντα πολλαπλών συσκευών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Evnia 27M2N3800A, η οποία διαθέτει επίσης λειτουργία Dual Mode με ταυτόσημες προδιαγραφές (4K UHD στα 160 Hz ή Full HD στα 320 Hz, 4K έως 120Hz στις κονσόλες), προσφέροντας μια εξαιρετική εναλλακτική για setups που φιλοξενούν ετερόκλητα συστήματα.

Απομακρυνόμενη από τα αυστηρά όρια του panel, η εταιρεία έχει φροντίσει να εμπλουτίσει την οπτική εμπειρία με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας AI-enhanced Ambiglow στα μοντέλα 27M2N6501L και 27M2N5901A. Το εξελιγμένο αυτό σύστημα αναλύει διαρκώς το προβαλλόμενο περιεχόμενο, προσαρμόζοντας σε πραγματικό χρόνο τόσο το χρώμα όσο και τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, συνδέοντας ομαλά τη δράση του παιχνιδιού με τον φυσικό χώρο του δωματίου και ενισχύοντας θεαματικά την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των gaming sessions.

Η ενσωμάτωση της λειτουργίας Dual Mode στα νέα μοντέλα της Philips Evnia αποδεικνύει την κατανόηση της σύγχρονης πραγματικότητας, όπου ο διαχωρισμός μεταξύ "console gamer" και "PC gamer" καθίσταται ολοένα και πιο δυσδιάκριτος. Για την ελληνική αγορά, όπου τα υβριδικά γραφεία εργασίας και ψυχαγωγίας αποτελούν τον κανόνα στα περισσότερα σπίτια, χαρακτηριστικά όπως το KVM switch και το USB-C PD στο μοντέλο 27M2N5901A προσθέτουν αξία στην επένδυση. Το εάν αυτές οι προτάσεις θα καταφέρουν να κυριαρχήσουν έναντι του σκληρού ανταγωνισμού στην κατηγορία των HDMI 2.1 monitors θα εξαρτηθεί άμεσα από την τελική τιμολόγηση τους στη χώρα μας.