Η Samsung παρουσιάζει σε παγκόσμιο επίπεδο τις οθόνες ψηφιακής σήμανσης 3D, χωρίς γυαλιά

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την επέκταση των λύσεων επαγγελματικών οθονών της, με highlight την παγκόσμια διάθεση της Samsung Spatial Signage, στο πλαίσιο της Integrated Systems Europe (ISE) 2026 στη Βαρκελώνη. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει νέες δυνατότητες περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη μέσω του Samsung VXT, νέες προσθήκες στη σειρά υπερμεγέθων επαγγελματικών οθονών της Samsung, καθώς και διευρυμένη συνεργασία για επιχειρήσεις με λύσεις wide-format οθονών, πιστοποιημένες από τη Cisco.

Ζωντανεύοντας τα brands σε πολλά περιβάλλοντα με το Spatial Signage

Το Spatial Signage είναι η κορυφαία οθόνη ψηφιακής σήμανσης 3D της Samsung που προσφέρει καθηλωτική οπτική εμπειρία. Αξιοποιώντας την κατοχυρωμένη τεχνολογία 3D Plate της Samsung, δημιουργεί αίσθηση χωρικού βάθους «πίσω» από το LCD panel. Το περιεχόμενο διατηρεί την ευκρίνεια των οπτικών 2D, προσθέτοντας ταυτόχρονα 3D βάθος φυσικής όψης— χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως γυαλιά 3D. Η παρουσίαση της οθόνης τραβά με φυσικό τρόπο την προσοχή σε περιβάλλοντα λιανικής, πολυτελείας, μουσείων και ψυχαγωγίας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη βασικών προωθητικών ενεργειών, εκθεμάτων ή κρίσιμων πληροφοριών.

Η νέα οθόνη Spatial Signage 85 ιντσών διαθέτει ανάλυση 4K UHD (2.160 x 3.840) σε κάθετη διάταξη 9:16, επιτρέποντας σε brands και χώρους να προβάλλουν περιστρεφόμενα οπτικά 360 μοιρών, παρουσιάζοντας εμπρόσθια, οπίσθια και πλευρική όψη ενός προϊόντος ή σκηνής.

Με «καρδιά» τον κορυφαίο Quantum Processor της Samsung, η οθόνη προσφέρει 4K UHD upscaling, 16-bit color mapping και δυναμική βελτίωση HDR, για καθαρές λεπτομέρειες, ομαλές τονικές μεταβάσεις και σταθερή χρωματική ακρίβεια. Επιπλέον, το anti-glare panel συμβάλλει στη διατήρηση της καθαρότητας σε έντονο ή απαιτητικό φωτισμό.

Η Spatial Signage διαθέτει UltraThin Design με λεπτό προφίλ 52 mm και ελαφριά κατασκευή 49 kg. Είναι συμβατή με Slim Fit Wall Mount, εγκαθίσταται όπως μια συμβατική οθόνη σήμανσης και ενσωματώνεται «καθαρά» σε μικρούς ή αισθητικά απαιτητικούς χώρους, χωρίς τους ογκώδεις, θαλάμους που μοιάζουν σαν κουτί και που συνήθως μοιάζουν με παραδοσιακές προθήκες βιτρίνας. Η Spatial Signage είναι διαθέσιμο παγκοσμίως σε μοντέλο 85 ιντσών, ενώ θα ακολουθήσουν εκδόσεις 32 ιντσών και 55 ιντσών. Στην Ελλάδα αναμένεται από την άνοιξη του 2026.

Στην ISE 2026 παρουσιάστηκε επίσης η εφαρμογή AI Studio. Πρόκειται για μια νέα εφαρμογή δημιουργίας περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη στο Samsung VXT, που αναδεικνύει την απλοποιημένη δημιουργία περιεχομένου σε όλες τις οθόνες ψηφιακής σήμανσης της Samsung που είναι συνδεδεμένες στην πλατφόρμα. Η εφαρμογή μετατρέπει στατικές εικόνες σε βίντεο χωρίς ανάγκη εξωτερικών εργαλείων ή χειροκίνητης ρύθμισης. Το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω του AI Studio του VXT βελτιστοποιείται αυτόματα για το Spatial Signage, με πιο εκλεπτυσμένη απόδοση σκιών, προσαρμοσμένα περιθώρια (margins) και επεξεργασία φόντου, δημιουργώντας πιο ρεαλιστικά και ισορροπημένα visuals, προσαρμοσμένα σε μια ευρεία γκάμα εμπορικών περιβαλλόντων.

Αναγνωρίζοντας τις πρωτοποριακές 3D δυνατότητές του, το Spatial Signage αναδείχθηκε ως Τιμώμενο στα Βραβεία Καινοτομίας στη CES 2026 (Innovation Award Honoree) στη νεοεισαχθείσα κατηγορία Enterprise Tech, καθιστώντας τη Samsung από τις πρώτες εταιρείες που έλαβαν διάκριση στην κατηγορία αυτή. Πέρυσι, το αντίστοιχο μοντέλο είχε επίσης αναδειχθεί ως Τιμώμενη στα Βραβεία Καινοτομίας της IFA 2025 (Innovation Award Honoree) στην κατηγορία “Best in Emerging Tech”.

Επαναπροσδιορίζοντας τις υπερμεγέθεις οθόνες ψηφιακής σήμανσης για τολμηρό επιχειρηματικό αντίκτυπο

Η Samsung ενισχύει τη θέση της στις υπερμεγέθεις επαγγελματικές οθόνες, με μια διευρυνόμενη σειρά extra-large διαστάσεων σχεδιασμένων για επιχειρησιακά περιβάλλοντα υψηλού αντίκτυπου. Στην ISE 2026, η Samsung παρουσίασε το Micro RGB signage 130 ιντσών (μοντέλο QPHX). Το προϊόν είχε παρουσιαστεί προηγουμένως στη CES 2026 για την ultra-premium αγορά οικιακής ψυχαγωγίας και ενσωματώνει την πιο προηγμένη τεχνολογία Micro LED της Samsung μέχρι σήμερα. Συνδυάζει RGB LEDs μικροκλίμακας με το Micro RGB AI Engine Pro, προσφέροντας ζωηρή χρωματική απόδοση και εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε ultra-slim σχεδιασμό, ιδανικό για flagship καταστήματα και premium χώρους.

Επίσης, στην ISE 2026 παρουσιάστηκε το The Wall All-in-One 108 ιντσών (μοντέλο MMF-A) σε ανάλυση 2K, σχεδιασμένο ώστε να απλοποιεί δραστικά την υλοποίηση LED μεγάλων διαστάσεων. Όπως και τα προηγούμενα μοντέλα (146 ιντσών 4K και 2K, 136 ιντσών 2K και 110 ιντσών 2K), μειώνει τον χρόνο και την εργασία επιτόπου σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς LED walls. Η εγκατάσταση μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις δύο ώρες, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ωστόσο, το νέο μοντέλο 108 ιντσών διαθέτει πιο συμπαγή σχεδιασμό split-panel, που καθιστά την εγκατάσταση supersized LED τόσο αποδοτική όσο η τοποθέτηση δύο LCD οθονών, αντί ενός πλήρους LED wall — και μάλιστα με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Μαζί με τα ήδη διαθέσιμα μοντέλα QPDX-5K 105 ιντσών και QHFX 115 ιντσών, η προσθήκη του Micro RGB Signage 130 ιντσών και της σειράς The Wall All-in-One προσφέρει στις επιχειρήσεις περισσότερους τρόπους για να δημιουργούν καθηλωτικές, υπερμεγέθεις οπτικές εμπειρίες σε λόμπι, showrooms, αίθουσες διοικητικών συμβουλίων (boardrooms) και άλλους εμπορικούς χώρους υψηλού αντίκτυπου. Η διευρυμένη αυτή σειρά ενισχύει την 17ετή παρουσία της Samsung στην παγκόσμια αγορά digital signage.

Ενισχύοντας τη συνεργασία σε enterprise περιβάλλοντα με συνεργασίες με τη Cisco και τη Logitech

Τα μοντέλα Samsung 4K Smart Signage 115 ιντσών (QHFX) και The Wall All-in-One 146 ιντσών 2K (IAB) πρωτοπορούν στις προηγμένες υπερμεγέθεις οθόνες, προσφέροντας απρόσκοπτους, καθηλωτικούς χώρους συσκέψεων χωρίς την πολυπλοκότητα των multi-screen setups. Τα συγκεκριμένα supersized μοντέλα είναι οι πιο πρόσφατες οθόνες της Samsung που λαμβάνουν πιστοποίηση συμβατότητας με τις συσκευές συνεργασίας (collaboration devices) της Cisco, πλαισιώνοντας τη σειρά Samsung QMC που είχε ήδη πιστοποιηθεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Samsung The Wall All-in-One είναι η πρώτη LED οθόνη παγκοσμίως που λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση.

Η πιστοποίηση της Cisco ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα δοκιμών, ώστε να επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία των video interfaces της οθόνης και να διασφαλίζεται βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας για video meetings. Επιπλέον, η πιστοποίηση επαληθεύει την ορατότητα των οθονών στην πλατφόρμα διαχείρισης Cisco Control Hub και εγγυάται ασφαλή, απρόσκοπτη ενσωμάτωση στους χώρους συσκέψεων. Συνολικά, αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν σε εμπειρίες συσκέψεων υψηλής ποιότητας για τους συμμετέχοντες και σε βελτιωμένη enterprise διαχείριση για τις ομάδες IT.

Τέλος, μέσω νέας συνεργασίας με τη Logitech, η σειρά Samsung 4K Smart Signage QBC περιλαμβάνεται πλέον στο Microsoft Express Install για Microsoft Teams Rooms, επιτρέποντας γρήγορες και οικονομικά αποδοτικές υλοποιήσεις αιθουσών συσκέψεων. Η λύση συνδυάζει οθόνες Samsung με την πιστοποιημένη λύση τηλεδιάσκεψης Logitech Microsoft Teams Rooms ώστε να απλοποιούνται οι εγκαταστάσεις και να ολοκληρώνονται σε λιγότερο από μία ώρα.