Πρώτη ματιά στην οθόνη χωρίς «τσάκιση» της Samsung - Έρχεται σε Galaxy Z Fold8 και... iPhone Fold;

Στα πλαίσια της CES 2026, η Samsung Display αποκάλυψε (έστω και για λίγο) μια τεχνολογία που υπόσχεται να εξαλείψει οριστικά το πιο επίμονο αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα των αναδιπλούμενων συσκευών: την ενοχλητική γραμμή δίπλωσης στο κέντρο της οθόνης.

Για χρόνια, οι χρήστες των foldable smartphones βρίσκονταν αντιμέτωποι με έναν συμβιβασμό. Από τη μία απολάμβαναν την καινοτομία μιας μεγάλης οθόνης που χωράει στην τσέπη, και από την άλλη αναγκάζονταν να αγνοούν την ορατή – και συχνά αισθητή στην αφή – αυλάκωση στο σημείο που λυγίζει το πάνελ. Ωστόσο, η Samsung φαίνεται πως βρήκε τη λύση, παρουσιάζοντας ένα νέο OLED πάνελ που, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές και εικόνες, κάνει την τσάκιση αόρατη.

Η «μαγική» σύγκριση με το παρελθόν

Η εταιρεία τοποθέτησε το νέο πρωτότυπο πάνελ δίπλα στο Galaxy Z Fold 7 – τη ναυαρχίδα της προηγούμενης χρονιάς. Η διαφορά, όπως τη βλέπουμε από τις φωτογραφίες, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακή.

Ενώ στο Z Fold 7 η γραμμή δίπλωσης παραμένει διακριτή υπό συγκεκριμένες γωνίες θέασης ή φωτισμού, το νέο πάνελ προσφέρει μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια. Η Samsung Display ισχυρίζεται ότι η καινοτομία αυτή επιτρέπει την «απρόσκοπτη ανάγνωση κειμένου πάνω στην αναδίπλωση», κάτι που επιβεβαιώνεται από τις πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media. Η οπτική συνέχεια της οθόνης φαίνεται να έχει επιτευχθεί σε βαθμό που θυμίζει πλέον τα συμβατικά tablets, αφαιρώντας τον παράγοντα που απέτρεπε πολλούς καταναλωτές από την μετάβαση στην κατηγορία των foldables.

Το μυστικό κρύβεται κάτω από την επιφάνεια

Πώς όμως κατάφεραν οι μηχανικοί της νοτιοκορεατικής εταιρείας να εξαφανίσουν το σημάδι που ταλαιπωρεί τη βιομηχανία εδώ και μισή δεκαετία; Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το γυαλί ή το πλαστικό επικάλυψης, αλλά στη δομική υποστήριξη του πάνελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα τεχνολογία βασίζεται σε μια ειδικά σχεδιασμένη μεταλλική πλάκα, η οποία έχει υποστεί κατεργασία με λέιζερ. Αυτή η πλάκα τοποθετείται κάτω από την οθόνη και λειτουργεί ως μηχανισμός εκτόνωσης των τάσεων. Όταν η συσκευή διπλώνει, η μεταλλική βάση διανέμει τις πιέσεις που ασκούνται στο πάνελ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργείται μόνιμη παραμόρφωση ή βαθούλωμα στο σημείο της κάμψης.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από τις λύσεις που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες εστίαζαν κυρίως στον σχεδιασμό του μεντεσέ (όπως οι μεντεσέδες τύπου "σταγόνας") για να επιτρέπουν στην οθόνη να καμπυλώνει πιο απαλά μέσα στο σώμα της συσκευής. Εδώ, η καινοτομία αφορά την ίδια τη δομή της οθόνης, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και, κυρίως, αψεγάδιαστη εικόνα.

Ο δρόμος προς το Galaxy Z Fold8 και... την Apple

Το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι πότε θα δούμε αυτή την τεχνολογία στα χέρια μας. Αν και η Samsung Display λειτουργεί ως ξεχωριστή οντότητα από το τμήμα κινητής τηλεφωνίας της Samsung Electronics, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το επερχόμενο Galaxy Z Fold8, που αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026, είναι ο βασικός υποψήφιος για την ενσωμάτωση του νέου πάνελ.

Ωστόσο, οι προεκτάσεις αυτής της εξέλιξης αγγίζουν και τον μεγάλο ανταγωνιστή: την Apple. Η τελευταία έχει καθυστερήσει σημαντικά την είσοδό της στην αγορά των αναδιπλούμενων, με πολλές αναφορές να υποστηρίζουν ότι περίμενε την ωρίμανση της τεχνολογίας οθονών. Η απαίτηση της Apple για μια οθόνη χωρίς ορατές ατέλειες είναι γνωστή στους κύκλους της βιομηχανίας.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία με τη μεταλλική πλάκα φημολογείται πως αποτελεί το «κλειδί» που θα ξεκλειδώσει το πολυαναμενόμενο iPhone Fold. Αν η Samsung Display έχει καταφέρει να παράγει μαζικά πάνελ που αντέχουν στη σκληρή χρήση χωρίς να εμφανίζουν τσάκιση, τότε ίσως το 2026 να είναι η χρονιά που θα δούμε τις ισορροπίες στην αγορά να αλλάζουν δραματικά.