Νέες οθόνες Apple 2026: Ενσωμάτωση Mini-LED, ProMotion 120Hz και Thunderbolt 5

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε δύο νέες εξωτερικές οθόνες: την ανανεωμένη έκδοση του Studio Display (27 ιντσών) και το ολοκαίνουργιο Studio Display XDR (32 ιντσών).

Το νέο μοντέλο XDR ενσωματώνει τεχνολογία Mini-LED, τεχνολογία ProMotion με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 1600 nits (HDR).

Αμφότερες οι οθόνες διαθέτουν υποστήριξη Thunderbolt 5, προσφέροντας δραματικά αυξημένο εύρος ζώνης για τη σύνδεση συσκευών και την αλυσιδωτή σύνδεση (daisy-chaining) πολλαπλών monitors.

Ενσωματώνουν νεότερους επεξεργαστές Apple Silicon για την αυτόνομη διαχείριση της υπερευρυγώνιας κάμερας 12MP (με βελτιωμένο Center Stage) και του ηχοσυστήματος Spatial Audio.

Αναμένονται στην ελληνική αγορά εντός του Απριλίου 2026.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας γενιάς εξωτερικών οθονών της, ανανεώνοντας το χαρτοφυλάκιό της με το βασικό Studio Display και εισάγοντας το εντελώς νέο Studio Display XDR. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την αυξανόμενη ζήτηση των επαγγελματιών για υψηλότερη ακρίβεια χρωμάτων, ταχύτερους ρυθμούς ανανέωσης και απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο οικοσύστημα των Mac, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το νεότερο πρωτόκολλο Thunderbolt 5.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου Apple Studio Display XDR;

Το Studio Display XDR αποτελεί μια οθόνη 32 ιντσών ανάλυσης 6K, η οποία ενσωματώνει πάνελ τεχνολογίας Mini-LED και υποστήριξη ProMotion για ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Αντικαθιστά ουσιαστικά το κενό μεταξύ του απλού Studio Display και του κορυφαίου Pro Display XDR, προσφέροντας μέγιστη φωτεινότητα 1600 nits στο HDR περιεχόμενο και απόλυτο έλεγχο αντίθεσης μέσω χιλιάδων ζωνών τοπικού ελέγχου φωτεινότητας (local dimming zones).

Η τεχνολογία Mini-LED επιτρέπει στο Studio Display XDR να διαχειρίζεται το HDR (High Dynamic Range) περιεχόμενο με εργαστηριακή ακρίβεια. Οι επαγγελματίες του color grading, οι video editors και οι φωτογράφοι αποκτούν πρόσβαση σε Reference Modes που κλειδώνουν τις ρυθμίσεις της οθόνης σε συγκεκριμένα πρότυπα βιομηχανίας, όπως το DCI-P3 για ψηφιακό κινηματογράφο, το sRGB για το web και το Rec. 2020. Ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz, ο οποίος εισάγεται για πρώτη φορά σε standalone οθόνη της Apple σε αυτή την κατηγορία τιμής, εξασφαλίζει απόλυτη ομαλότητα στο scrolling, στο animation και στην επεξεργασία βίντεο υψηλού framerate.

Τι αλλάζει στο βασικό Apple Studio Display (2026);

Το ανανεωμένο Studio Display διατηρεί τη διαγώνιο των 27 ιντσών και την ανάλυση 5K, ωστόσο αναβαθμίζεται εσωτερικά. Το πάνελ παραμένει στα 60Hz, αλλά διαθέτει βελτιωμένη χρωματική απόδοση και αυξημένη τυπική φωτεινότητα που πλέον φτάνει τα 600 nits (από τα 600 στο προηγούμενο μοντέλο, με βελτιωμένο anti-reflective coating). Η κύρια αναβάθμιση εντοπίζεται στη συνδεσιμότητα και στον ενσωματωμένο επεξεργαστή, ο οποίος βελτιώνει αισθητά την απόδοση της web κάμερας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η κάμερα των 12MP (Ultra Wide) παραμένει, αλλά χάρη στο νέο Image Signal Processor (ISP) του εσωτερικού chip, ο θόρυβος στην εικόνα μειώνεται δραματικά. Η λειτουργία Center Stage, η οποία κρατά τον χρήστη στο κέντρο του κάδρου κατά τη διάρκεια των βιντεοκλήσεων, ανταποκρίνεται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ομαλότητα στις κινήσεις. Το σύστημα ήχου έξι ηχείων (με τέσσερα force-cancelling woofers και δύο tweeters) υποστηρίζει Spatial Audio με Dolby Atmos, καθιστώντας την οθόνη ένα πλήρες οπτικοακουστικό σύστημα εργασίας.

Το πλεονέκτημα του Thunderbolt 5

Η μετάβαση στο Thunderbolt 5 αποτελεί το πιο σημαντικό τεχνικό άλμα για τη νέα σειρά. Η υποστήριξη του νέου πρωτοκόλλου εξασφαλίζει αμφίδρομο εύρος ζώνης έως 80 Gbps, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 120 Gbps για τη μετάδοση εικόνας. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν πολλαπλές οθόνες 6K ή υψηλής συχνότητας απευθείας μεταξύ τους με ένα μόνο καλώδιο συνδεδεμένο στο Mac τους, χωρίς καμία απολύτως συμπίεση στην ποιότητα της εικόνας.

Επιπλέον, οι θύρες USB-C στο πίσω μέρος προσφέρουν ταχύτερη μεταφορά δεδομένων για εξωτερικούς SSDs και περιφερειακά, ενώ η ισχύς φόρτισης (Power Delivery) προς το συνδεδεμένο MacBook Pro αυξάνεται στα 140W, επιτρέποντας την ταχεία φόρτιση των 16 ιντσών μοντέλων αποκλειστικά μέσω του καλωδίου της οθόνης.

Επιλογές βάσης και Nano-Texture Glass

Όπως και με την προηγούμενη γενιά, η Apple προσφέρει πολλαπλές επιλογές στήριξης, οι οποίες αγοράζονται εξαρχής. Οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της απλής βάσης με ρύθμιση κλίσης (tilt-adjustable), της βάσης με ρύθμιση κλίσης και ύψους (tilt-and-height adjustable) και του προσαρμογέα VESA mount. Απουσιάζει και πάλι η δυνατότητα εναλλαγής των βάσεων μετά την αγορά. Η επιλογή του γυαλιού nano-texture παραμένει διαθέσιμη για όσους εργάζονται σε περιβάλλοντα με ανεξέλεγκτο φωτισμό, διαχέοντας το φως για την ελαχιστοποίηση των αντανακλάσεων, αν και απαιτεί προσεκτικό καθαρισμό με το ειδικό πανάκι της Apple.

Με τη ματιά του Techgear

Η παρουσίαση των νέων οθονών καλύπτει το λειτουργικό χάσμα που υπήρχε στο hardware της Apple. Το Studio Display XDR είναι η οθόνη που ζητούσαν επίμονα οι video editors και οι επαγγελματίες της φωτογραφίας: ένα monitor που παρέχει τα οφέλη του Pro Display XDR (HDR ακρίβεια) συνδυασμένα με την ευχρηστία του ProMotion, σε μια ελαφρώς μικρότερη αλλά απόλυτα επαρκή διαγώνιο 32 ιντσών.

Η απουσία 120Hz από το βασικό Studio Display (27") είναι μια αναμενόμενη προσέγγιση διαχωρισμού των προϊόντων (upselling) από την Apple, η οποία διατηρεί τη συγκεκριμένη οθόνη εστιασμένη στους προγραμματιστές, τους αρθρογράφους και τους δημιουργούς περιεχομένου με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις HDR.