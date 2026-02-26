LG StanbyME 2: Φορητή QHD τηλεόραση 27'' με 5 χρόνια αναβαθμίσεων

Σύνοψη

Η LG παρουσίασε τη νέα φορητή οθόνη αφής StanbyME 2, μεγέθους 27 ιντσών και ανάλυσης QHD.

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που προσφέρει αυτονομία έως και τέσσερις ώρες.

Η βάση της εξοπλίζεται με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση, ενώ η οθόνη μπορεί να περιστραφεί κάθετα έως και 90 μοίρες.

Ενσωματώνει τον επεξεργαστή α8 AI, υποστηρίζει τεχνολογίες Dolby Vision και Dolby Atmos, και παρέχει συνδεσιμότητα μέσω HDMI, USB-C, AirPlay και Google Cast.

Το λογισμικό της βασίζεται στο πρόγραμμα webOS Re:New, το οποίο εξασφαλίζει αναβαθμίσεις για πέντε χρόνια.

Η LG Electronics (LG) προχώρησε στην αποκάλυψη της νέας φορητής οθόνης LG StanbyME 2. Η νέα πρόταση της εταιρείας σχεδιάστηκε με γνώμονα την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, απευθυνόμενη στις ανάγκες του σύγχρονου υβριδικού τρόπου ζωής.

Τι ακριβώς προσφέρει το νέο LG StanbyME 2;

Η LG StanbyME 2 είναι μια φορητή οθόνη αφής 27 ιντσών ανάλυσης QHD, η οποία ενσωματώνει μπαταρία με αυτονομία τεσσάρων ωρών. Υποστηρίζει περιστροφή 90 μοιρών για κάθετη ή οριζόντια προβολή και εδράζεται σε βάση με ροδάκια για πλήρη ελευθερία τοποθέτησης στον χώρο. Τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή α8 AI και εξασφαλίζει 5 χρόνια ενημερώσεων λογισμικού μέσω του webOS Re:New.

Σχεδιασμός και ευελιξία χρήσης

Η βασική φιλοσοφία πίσω από τη StanbyME 2 είναι η απεξάρτηση από τα καλώδια και τους σταθερούς χώρους θέασης. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία που προσφέρει έως και τέσσερις ώρες συνεχόμενης χρήσης, η οθόνη μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε μέσα στο σπίτι. Τα ροδάκια και η ευέλικτη βάση καθιστούν τη μετακίνηση γρήγορη και άνετη.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την οθόνη αφής των 27 ιντσών QHD ως κέντρο ελέγχου για streaming, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ή ακόμα και ως δεύτερη οθόνη κατά τη διάρκεια τηλεργασίας (work from home). Επιπλέον, η οθόνη προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης κάθετης περιστροφής έως και 90 μοίρες. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ οριζόντιας και κάθετης προβολής, εξυπηρετώντας την παρακολούθηση περιεχομένου από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δημιουργία ψηφιακών projects και τη χρήση της συσκευής από content creators. Ο έλεγχος της συσκευής απλοποιείται περαιτέρω μέσω ενός μαγνητικού τηλεχειριστηρίου, κατάλληλου για χρήστες όλων των ηλικιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και οπτικοακουστική εμπειρία

Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται ο επεξεργαστής α8 AI Processor, ο οποίος αναλαμβάνει τη βέλτιστη διαχείριση της εικόνας και του ήχου. Το σύστημα υποστηρίζει τα πρότυπα Dolby Vision και Dolby Atmos. Παράλληλα, οι τεχνολογίες AI Sound Pro και AI Brightness Control προσαρμόζουν αυτόματα τις ρυθμίσεις του ήχου και της φωτεινότητας ανάλογα με το περιβάλλον θέασης.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η StanbyME 2 είναι εξοπλισμένη με θύρες HDMI και USB-C. Επιπρόσθετα, παρέχει δυνατότητες ασύρματου mirroring μέσω των πρωτοκόλλων AirPlay και Google Cast, λειτουργώντας ως ένα ολοκληρωμένο, ευέλικτο κέντρο ψυχαγωγίας. Η LG έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μακροζωία του λογισμικού, εντάσσοντας τη συσκευή στο πρόγραμμα webOS Re:New. Αυτό διασφαλίζει ότι οι χρήστες θα λαμβάνουν αναβαθμίσεις λογισμικού για έως και πέντε χρόνια.

Ψηφιακός καμβάς και αισθητική

Πέραν της κλασικής χρήσης ως οθόνη, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και ως ψηφιακός καμβάς. Μέσω λειτουργιών όπως το Let’s Draw και το Mood Maker, οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν έργα τέχνης, φωτογραφίες και θεματικά visuals. Ο minimal σχεδιασμός της αποσκοπεί στο να εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διαμερίσματα, αποτελώντας ένα design statement για τον χώρο.

Η συνολική πρόταση της LG φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την ανάγκη για πολλαπλές οθόνες στο σπίτι, προσφέροντας μια ενιαία λύση για εργασία, μάθηση και ψυχαγωγία.

Με τη ματιά του Techgear

Η κυκλοφορία της LG StanbyME 2 επιβεβαιώνει την τάση μετατόπισης από τις παραδοσιακές, σταθερές τηλεοράσεις προς ευέλικτα, υβριδικά συστήματα προβολής. Η προσθήκη της μπαταρίας 4 ωρών και της βάσης με ροδάκια απαντά άμεσα στην ανάγκη των χρηστών για κατανάλωση περιεχομένου σε διαφορετικά δωμάτια, χωρίς τους περιορισμούς των καλωδίων.

Ιδιαίτερη αξία για τον τελικό καταναλωτή έχει η δέσμευση της LG για 5 χρόνια αναβαθμίσεων μέσω του webOS Re:New, ένα στοιχείο που αυξάνει κατακόρυφα τον κύκλο ζωής (και άρα την απόσβεση) της συσκευής. Αν και η οθόνη 27 ιντσών θεωρείται σχετικά μικρή για το κεντρικό σαλόνι, η κάθετη περιστροφή της την καθιστά εξαιρετικά χρηστική ως βοηθητικό monitor για δημιουργούς περιεχομένου και κατανάλωση vertical video (TikTok, Instagram Reels).