Εκπτώσεις Black Friday σε QD-OLED, 4K και Full HD οθόνες της Philips από μόλις €59

Σύνοψη

Κατηγορία gaming: Το εντυπωσιακό Evnia 49M2C8900 προσφέρει ανάλυση Dual QHD στις 49 ίντσες και κοστολογείται στα 799 ευρώ, ενώ το εξαιρετικά γρήγορο 27M2N6501L παρέχει ρυθμό ανανέωσης 240Hz στα 369 ευρώ.

Το εντυπωσιακό Evnia 49M2C8900 προσφέρει ανάλυση Dual QHD στις 49 ίντσες και κοστολογείται στα 799 ευρώ, ενώ το εξαιρετικά γρήγορο 27M2N6501L παρέχει ρυθμό ανανέωσης 240Hz στα 369 ευρώ. Κατηγορία παραγωγικότητας: Το 4K UHD μοντέλο 27E1N1800AE διατίθεται στα 139 ευρώ, την ώρα που το ευέλικτο QHD 27E2N1500L προσφέρεται στα 99 ευρώ.

Το 4K UHD μοντέλο 27E1N1800AE διατίθεται στα 139 ευρώ, την ώρα που το ευέλικτο QHD 27E2N1500L προσφέρεται στα 99 ευρώ. Προσιτές επιλογές: Τα Full HD μοντέλα των 24 ιντσών (24E1N1100A και 24E2N1100LB) προσαρμόζονται τιμολογιακά στα 64,90 ευρώ και 59 ευρώ αντίστοιχα, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις για μικρότερους χώρους.

Τα Full HD μοντέλα των 24 ιντσών (24E1N1100A και 24E2N1100LB) προσαρμόζονται τιμολογιακά στα 64,90 ευρώ και 59 ευρώ αντίστοιχα, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις για μικρότερους χώρους. Διαθεσιμότητα: Όλες οι αναφερόμενες οθόνες βρίσκονται ήδη διαθέσιμες στην ελληνική αγορά με τις ειδικές εορταστικές τιμές να ισχύουν από την περίοδο της Black Friday.

Η προετοιμασία για την εορταστική περίοδο συνοδεύεται παραδοσιακά από την αναζήτηση του ιδανικού τεχνολογικού εξοπλισμού, είτε πρόκειται για την αναβάθμιση ενός απαιτητικού gaming setup, είτε για τη βελτίωση του οικιακού γραφείου ενός φοιτητή ή ενός δημιουργού περιεχομένου. Αντιλαμβανόμενη αυτές τις πολλαπλές ανάγκες, η Philips προχωρά σε μια εκτενή αναπροσαρμογή των τιμών της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τη δυναμική της Black Friday για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις απεικόνισης που καλύπτουν κάθε πιθανό σενάριο χρήσης και κάθε οικονομικό προϋπολογισμό.

Για τους χρήστες που τοποθετούν την οπτική υπεροχή στο επίκεντρο των απαιτήσεών τους, η Philips Evnia 49M2C8900 αποτελεί μια άκρως επιβλητική πρόταση, διαθέτοντας μια εντυπωσιακή κυρτή επιφάνεια SuperWide 49 ιντσών με αναλογία εικόνας 32:9. Η ανάλυση Dual QHD σε συνδυασμό με το προηγμένο πάνελ τεχνολογίας QD-OLED εξασφαλίζει την αναπαραγωγή βαθύτατου μαύρου και εξαιρετικά ζωντανών χρωμάτων, δημιουργώντας ένα πανοραμικό οπτικό πεδίο που αγκαλιάζει τον θεατή. Η εμπειρία ενισχύεται περαιτέρω μέσω της τεχνολογίας AI-enhanced Ambiglow, η οποία αναλαμβάνει να προσαρμόσει δυναμικά το χρώμα και τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού βασιζόμενη στο περιεχόμενο που προβάλλεται στην οθόνη, ενώ η τιμή της διαμορφώνεται πλέον στα 799 ευρώ.

Παραμένοντας στο οικοσύστημα του υψηλού επιπέδου gaming, η Philips Evnia 27M2N6501L απευθύνεται στους λάτρεις των ανταγωνιστικών τίτλων (esports), συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα εικόνας QD-OLED με έναν καταιγιστικό ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 240 Hz. Το πάνελ των 26,5 ιντσών με ανάλυση QHD εξασφαλίζει εξαιρετικά ομαλή κίνηση και ελαχιστοποιεί τις όποιες καθυστερήσεις, ενώ η ενσωματωμένη τεχνολογία NVIDIA G-SYNC Compatible αναλαμβάνει τον περιορισμό του ενοχλητικού screen tearing, υπό την προϋπόθεση πως το μόνιτορ συνδέεται μέσω DisplayPort με μια συμβατή κάρτα γραφικών της NVIDIA. Το κόστος απόκτησης για το συγκεκριμένο μοντέλο ανέρχεται στα 369 ευρώ.

Στον αντίποδα, η επεξεργασία φωτογραφιών, ο σχολαστικός σχεδιασμός projects και η διαχείριση πολύπλοκων εγγράφων απαιτούν οθόνες που εστιάζουν στην εργονομία και την απόλυτη ευκρίνεια. Η Philips 27E1N1800AE ανταποκρίνεται σε αυτές τις προδιαγραφές, ενσωματώνοντας ένα πάνελ IPS 27 ιντσών με ανάλυση 4K UHD, το οποίο διατηρεί τη χρωματική ακρίβεια σταθερή ακόμη και κάτω από ιδιαίτερα ευρείες γωνίες θέασης. Η βάση της επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση του ύψους για την εξεύρεση της ιδανικής στάσης εργασίας, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 139 ευρώ. Ακολουθώντας παρόμοια σχεδιαστική φιλοσοφία, η Philips 27E2N1500L εστιάζει στις γενικότερες ανάγκες τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, προσφέροντας ανάλυση QHD στις 27 ίντσες και ενσωματώνοντας τη λειτουργία EasyRead, η οποία προσομοιάζει την εμπειρία ανάγνωσης στο παραδοσιακό χαρτί, με το τελικό κόστος να ανέρχεται στα 99 ευρώ.

Για τα περιβάλλοντα όπου ο διαθέσιμος χώρος παραμένει περιορισμένος, οι προτάσεις των 24 ιντσών αποδεικνύονται ιδιαιτέρως πρακτικές, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επέκταση της επιφάνειας εργασίας ενός φορητού υπολογιστή. Η Philips 24E1N1100A διαθέτει πάνελ IPS 23,8 ιντσών με ανάλυση Full HD και ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, καταργώντας την ανάγκη για επιπλέον περιφερειακά ήχου στο γραφείο, κοστολογούμενη στα 64,90 ευρώ. Παράλληλα, η Philips 24E2N1100LB προσφέρει έναν εξαιρετικά ικανοποιητικό ρυθμό ανανέωσης στα 100 Hz σε ένα πάνελ VA 23,8 ιντσών, εξασφαλίζοντας υψηλή αντίθεση και ομαλό scrolling, με την τιμή της να φτάνει στα μόλις 59 ευρώ, αποτελώντας την πιο προσιτή επιλογή της τρέχουσας εορταστικής καμπάνιας.