GoPro Mission 1: Επίσημα η νέα premium σειρά με αισθητήρα 1''

Σύνοψη

Η GoPro παρουσίασε τη νέα σειρά Mission 1, με ναυαρχίδα το Mission 1 Pro, εξοπλισμένο με τον μεγαλύτερο αισθητήρα της εταιρείας μεγέθους 1 ίντσας και ανάλυσης 50MP.

Ο νέος επεξεργαστής GP3 (5nm) υποστηρίζει λήψη βίντεο Open Gate 8K στα 30fps και 4K στα 120fps, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία του crop για τους content creators.

Ανακοινώθηκε το Mission 1 Pro ILS, η πρώτη κάμερα της GoPro που καταργεί τον σταθερό φακό και δέχεται εναλλάξιμους φακούς τύπου Micro Four Thirds (MFT).

Η νέα μπαταρία Enduro 2 υπόσχεται πάνω από 3 ώρες συνεχούς εγγραφής σε ανάλυση 4K30, με βελτιωμένη θερμική συμπεριφορά έναντι της υπερθέρμανσης.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 21 Μαΐου 2026, με την κυκλοφορία να ορίζεται για τις 28 Μαΐου (Q3 2026 για το μοντέλο ILS).

Η GoPro ανακοίνωσε επίσημα τη νέα σειρά καμερών Mission 1, σηματοδοτώντας τη σαφέστερη στροφή της εταιρείας προς τους επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου και τους κινηματογραφιστές. Η σειρά περιλαμβάνει τα μοντέλα Mission 1, Mission 1 Pro, και την εξειδικευμένη έκδοση Mission 1 Pro ILS (Interchangeable Lens System).

Η παρουσίαση αυτή δεν αντικαθιστά την κλασική σειρά Hero (η οποία παραμένει προσανατολισμένη στους λάτρεις των extreme sports), αλλά τοποθετείται ως η premium, κινηματογραφική εναλλακτική, απαντώντας ευθέως στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η DJI και η Insta360.

Το κεντρικό στοιχείο της νέας ναυαρχίδας, Mission 1 Pro, είναι ο αισθητήρας μεγέθους 1 ίντσας και ανάλυσης 50 Megapixel. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αισθητήρα που έχει ενσωματώσει ποτέ η GoPro σε συσκευή της, συγκρίσιμο με αυτούς που συναντάμε σε εξειδικευμένες βιντεοκάμερες. Το συγκεκριμένο μέγεθος εξασφαλίζει αισθητά βελτιωμένη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (low-light) και υποστηρίζει έως και 14 stops δυναμικού εύρους, προσφέροντας καθαρότερη εικόνα με μειωμένο ψηφιακό θόρυβο στα σκοτεινά πλάνα.

Τον αισθητήρα συνοδεύει ο ολοκαίνουριος επεξεργαστής GP3, κατασκευασμένος με αρχιτεκτονική 5 νανομέτρων. Το νέο System-on-a-Chip περιλαμβάνει αποκλειστική μονάδα NPU (Neural Processing Unit) για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της GoPro, ο GP3 διπλασιάζει την επεξεργαστική ισχύ των pixels σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, τον GP2. Η αυξημένη αυτή ισχύς μεταφράζεται σε νέες δυνατότητες παρακολούθησης θεμάτων, όπου η κάμερα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του αισθητήρα 8K για να εξάγει αυτόματα ένα πλάνο 4K που ακολουθεί με ακρίβεια το επιλεγμένο αντικείμενο.

Στον τομέα του βίντεο, η GoPro αναβαθμίζει πλήρως τις επιλογές ανάλυσης, εστιάζοντας στις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής. Η Mission 1 Pro καταγράφει βίντεο σε μορφή Open Gate 4:3. Στην πράξη, αυτό σημαίνει καταγραφή χρησιμοποιώντας ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα σε ανάλυση 8K στα 30fps ή 4K στα 120fps. Το Open Gate προσφέρει στους δημιουργούς το απαραίτητο περιθώριο στο post-production για περικοπή (crop) του υλικού σε οριζόντιο (16:9 για YouTube) ή κάθετο (9:16 για TikTok και Reels) format, χωρίς απολύτως καμία απώλεια ποιότητας και ανάλυσης.

Επιπλέον, η κάμερα υποστηρίζει παραδοσιακή λήψη 16:9 σε ανάλυση 8K στα 60fps και 4K στα 240fps. Για εξαιρετικά αργή κίνηση (slow-motion), το Mission 1 Pro εντυπωσιάζει φτάνοντας τα 960fps σε ανάλυση 1080p, επιτρέποντας αναπαραγωγή έως και 32 φορές πιο αργά από την πραγματικότητα.

Στον τομέα της φωτογραφίας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα λήψης αρχείων RAW στα 50MP, με ταχύτητα ριπής που αγγίζει τα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Ο ενσωματωμένος φακός διαθέτει οπτικό πεδίο (FOV) 159 μοιρών, όντας ελαφρώς πιο ευρυγώνιος (κατά 3 μοίρες) από αυτόν της Hero 13 Black, ενώ στο πίσω μέρος δεσπόζει μια OLED οθόνη αφής.

Mission 1 Pro ILS: Το σύστημα εναλλάξιμων φακών MFT

Η πιο ξεχωριστή ανακοίνωση της GoPro είναι το Mission 1 Pro ILS. Διατηρώντας τον ίδιο αισθητήρα 1 ίντσας και τον επεξεργαστή GP3, αυτό το μοντέλο καταργεί τον ενσωματωμένο φακό της εταιρείας και υιοθετεί βάση (mount) για εναλλάξιμους φακούς συστήματος Micro Four Thirds (MFT). Με αυτή την υλοποίηση, η GoPro ανοίγει το οικοσύστημά της σε μια τεράστια ποικιλία φακών από τρίτους κατασκευαστές (π.χ. Panasonic, Olympus, Sigma), μετατρέποντας επί της ουσίας την action camera σε μια υπερ-συμπαγή cinema camera.

Αξίζει να σημειωθεί μια κρίσιμη διαφοροποίηση: Ενώ το στάνταρ Mission 1 Pro παραμένει αδιάβροχο χωρίς εξωτερική θήκη σε βάθος έως 20 μέτρα (διπλάσιο βάθος από την Hero 13 Black), η έκδοση ILS είναι αποκλειστικά ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (weatherproof) και όχι αδιάβροχη (waterproof). Ο σχεδιασμός με τους εναλλάξιμους φακούς καθιστά αδύνατη την άμεση βύθιση στο νερό.

Η παροχή ενέργειας σε compact συστήματα που καταγράφουν υλικό 8K αποτελεί τεράστια τεχνική πρόκληση. Η GoPro εξοπλίζει τη σειρά Mission 1 με τη νέα μπαταρία Enduro 2, χωρητικότητας 2.150mAh. Ο συνδυασμός της μεγαλύτερης μπαταρίας με τον ενεργειακά αποδοτικό επεξεργαστή GP3 αποδίδει αξιοσημείωτα νούμερα αυτονομίας: έως 96 λεπτά συνεχούς εγγραφής σε ανάλυση 8K30 και πάνω από 3 ώρες εγγραφής σε 4K30. Η εταιρεία τονίζει ότι έχουν αντιμετωπιστεί δραστικά τα γνωστά προβλήματα υπερθέρμανσης των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, η GoPro στοχεύει να αυτονομηθεί και στον τομέα του ήχου, ανακοινώνοντας ένα νέο ασύρματο σύστημα μικροφώνων, ευθέως ανταγωνιστικό του DJI Mic 2. Ανακοινώθηκε επίσης ένα ανανεωμένο Media Mod με αναβαθμισμένα ενσωματωμένα μικρόφωνα που επιτρέπουν την επιλογή των πολικών μοτίβων λήψης (από πανκατευθυντικό έως καρδιοειδές). Υποστηρίζεται επίσης εγγραφή ήχου 32-bit float, 10-bit color, GP-Log2 και λειτουργία timecode sync, χαρακτηριστικά απολύτως απαραίτητα για επαγγελματικές παραγωγές.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Η στρατηγική τιμολόγησης της GoPro τοποθετεί τη νέα σειρά στο premium τμήμα της αγοράς. Στις ΗΠΑ, το βασικό Mission 1 κοστολογείται στα $599.99, προσφέροντας εγγραφή 8K30 αλλά χωρίς το 8K Open Gate. Η Mission 1 Pro ξεκινά από τα $699.99. Η έκδοση με τους εναλλάξιμους φακούς, Mission 1 Pro ILS, αναμένεται να κυμανθεί επίσης στα $699.99.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν παγκοσμίως στις 21 Μαΐου 2026, με τη διαθεσιμότητα των βασικών μοντέλων να εκκινεί στις 28 Μαΐου. Η έκδοση ILS έχει προγραμματιστεί για κυκλοφορία το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2026.