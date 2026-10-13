Apple HomeView: Επίσημα το νέο smart display 7 ιντσών με ενσωματωμένο Siri AI

Σύνοψη

Οθόνη και σχεδιασμός: Οθόνη αφής 7 ιντσών Liquid Retina με προσαρμοστική φωτεινότητα (0.3 έως 500 nits) και σχεδιασμό αλουμινίου. Κυκλοφορεί σε επιτραπέζια μορφή με ρυθμιζόμενη άρθρωση και επιτοίχια έκδοση.

Οθόνη αφής 7 ιντσών Liquid Retina με προσαρμοστική φωτεινότητα (0.3 έως 500 nits) και σχεδιασμό αλουμινίου. Κυκλοφορεί σε επιτραπέζια μορφή με ρυθμιζόμενη άρθρωση και επιτοίχια έκδοση. Προσωποποιημένη εμπειρία: Χρήση αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίηση έως και 6 διαφορετικών μελών του νοικοκυριού, προσαρμόζοντας αυτόματα το περιεχόμενο, τα ημερολόγια και τα μηνύματα.

Χρήση αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίηση έως και 6 διαφορετικών μελών του νοικοκυριού, προσαρμόζοντας αυτόματα το περιεχόμενο, τα ημερολόγια και τα μηνύματα. Apple Intelligence & Siri AI: Πλήρης ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της Apple, επιτρέποντας φυσικές συζητήσεις και συνεχή συγχρονισμό του ιστορικού επικοινωνίας με συσκευές όπως το iPhone 18 Pro.

Πλήρης ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της Apple, επιτρέποντας φυσικές συζητήσεις και συνεχή συγχρονισμό του ιστορικού επικοινωνίας με συσκευές όπως το iPhone 18 Pro. Ηχοσύστημα: Υψηλής πιστότητας ήχος με δύο full-range οδηγούς, down-firing woofer και force-cancelling παθητικούς πομπούς που υποστηρίζουν Spatial Audio.

Υψηλής πιστότητας ήχος με δύο full-range οδηγούς, down-firing woofer και force-cancelling παθητικούς πομπούς που υποστηρίζουν Spatial Audio. Διαθεσιμότητα: Οι προπαραγγελίες ανοίγουν στις 13 Οκτωβρίου, με την εμπορική διάθεση να ξεκινάει επίσημα στις 13 Νοεμβρίου, αλλά η Ευρώπη παραμένει στον «πάγο».

Το Apple HomeView είναι η νέα έξυπνη οθόνη 7 ιντσών της Apple, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη διαχείριση του οικιακού οικοσυστήματος και την ψυχαγωγία. Ενσωματώνει το αναβαθμισμένο Siri AI μέσω της πλατφόρμας Apple Intelligence, αναγνωρίζει αυτόματα έως έξι διαφορετικά πρόσωπα για εξατομικευμένη χρήση και διαθέτει προηγμένο ηχοσύστημα με Spatial Audio. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 13 Οκτωβρίου, με την παγκόσμια κυκλοφορία να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου, παντού εκτός από την Ευρώπη λόγω των ρυθμιστικών θεμάτων με το Siri AI.

Οθόνη: 7” Liquid Retina με True Tone τεχνολογία.

7” Liquid Retina με True Tone τεχνολογία. Φωτεινότητα: Αυτόματη προσαρμογή από 500 nits έως 0.3 nits για νυχτερινή χρήση.

Αυτόματη προσαρμογή από 500 nits έως 0.3 nits για νυχτερινή χρήση. Μορφές συσκευής: Επιτραπέζια (Tabletop) με θολωτή βάση ηχείου και Επιτοίχια (Wall-mounted) συμβατή με βάσεις Schneider Home.

Επιτραπέζια (Tabletop) με θολωτή βάση ηχείου και Επιτοίχια (Wall-mounted) συμβατή με βάσεις Schneider Home. Χρώματα (Tabletop): Silver, Starlight, Rose Pink, Space Gray.

Silver, Starlight, Rose Pink, Space Gray. Ήχος: Δύο custom full-range οδηγοί, down-firing woofer, δύο force-cancelling passive radiators.

Η παρουσίαση του Apple HomeView σηματοδοτεί την ουσιαστική, αυτόνομη είσοδο της Apple στην κατηγορία των συσκευών ελέγχου έξυπνου σπιτιού με ενσωματωμένη οθόνη. Εγκαταλείποντας την ανάγκη χρήσης ενός iPad στερεωμένου σε κάποια μαγνητική βάση, η Apple δημιούργησε ένα εξειδικευμένο τερματικό που αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως κόμβος επικοινωνίας, κέντρο ελέγχου έξυπνων συσκευών, πλαίσιο προβολής πολυμέσων και προσωπικός ψηφιακός βοηθός.

Ο σχεδιασμός της συσκευής βασίζεται στο αλουμίνιο, συνδυάζοντας την αυστηρή γεωμετρία της οθόνης Liquid Retina 7 ιντσών με μια καμπυλωτή, θολωτή βάση από την οποία εξάγεται ο ήχος. Η άρθρωση από ανοξείδωτο ατσάλι προσφέρει ομαλή κλίση, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν τη γωνία θέασης ανάλογα με το ύψος του επίπλου στο οποίο τοποθετείται η συσκευή, είτε πρόκειται για τον πάγκο της κουζίνας είτε για το κομοδίνο της κρεβατοκάμαρας.

Παράλληλα, διατίθεται και μια επιτοίχια (wall-mounted) έκδοση της συσκευής στα χρώματα Space Gray και Silver. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης έκδοσης γίνεται μέσω ειδικών στηριγμάτων που κατασκευάζονται σε συνεργασία με την εταιρεία Schneider Home. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ενσωμάτωση του HomeView σε διαδρόμους ή κοντά στην κεντρική είσοδο του σπιτιού, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου ασφαλείας, στον φωτισμό και στην παρακολούθηση καμερών πριν την έξοδο από την οικία. Το χρωματικά εναρμονισμένο καλώδιο USB-C που συνοδεύει την επιτραπέζια έκδοση υπογραμμίζει τη γνωστή εμμονή της εταιρείας στη σχεδιαστική συνοχή.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγματα της νέας οθόνης εντοπίζεται στην ικανότητα της να αναγνωρίζει τον χρήστη που βρίσκεται μπροστά της. Αξιοποιώντας προηγμένους αισθητήρες, το σύστημα ταυτοποιεί οπτικά έως και έξι διαφορετικά μέλη του ίδιου νοικοκυριού. Μόλις κάποιος σταθεί μπροστά στην οθόνη, το περιβάλλον χρήσης (UI) προσαρμόζεται ακαριαία. Το ημερολόγιο, οι υπενθυμίσεις, τα προσωπικά μηνύματα, το ιστορικό αναζητήσεων και οι μουσικές λίστες εναλλάσσονται για να αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά το προφίλ του εκάστοτε ατόμου. Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας παραμένει στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας, καθώς το προσωπικό περιεχόμενο παραμένει κρυφό από τους επισκέπτες ή τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας όταν δεν βρίσκονται στο οπτικό πεδίο των αισθητήρων. Κοινόχρηστα στοιχεία, όπως τα άλμπουμ φωτογραφιών ή η αναπαραγωγή μουσικής, παραμένουν ελεύθερα προσβάσιμα.

Η ενσωμάτωση του Siri AI, το οποίο υποστηρίζεται ισχυρά από την αρχιτεκτονική του Apple Intelligence και τους νέους επεξεργαστές Apple Silicon, μεταμορφώνει τον τρόπο αλληλεπίδρασης. Ο ψηφιακός βοηθός εγκαταλείπει τις άκαμπτες εντολές του παρελθόντος και πλέον διαθέτει αυξημένη επίγνωση του πλαισίου (context awareness) τόσο εντός της οθόνης όσο και στον πραγματικό κόσμο. Όταν η συσκευή αντιστοιχίζεται με ένα iPhone 18 Pro ή κάποιο συμβατό iPad, το Siri AI αντλεί δεδομένα από τις προσωπικές συνήθειες του χρήστη. Οι συνομιλίες ρέουν απολύτως φυσικά, ενώ μια ερώτηση που ξεκινά στο σαλόνι μέσω του HomeView μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο Apple Watch ή στο Mac, καθώς το ιστορικό της αλληλεπίδρασης συγχρονίζεται ιδιωτικά μέσω του iCloud. Ακόμη και για τους χρήστες που δεν διαθέτουν την πιο πρόσφατη γενιά iPhone, η συσκευή προσφέρει αναβαθμισμένη πρόσβαση σε παγκόσμιες γνώσεις, βαθύτερη κατανόηση πολυμέσων και ρευστές φωνητικές οδηγίες χάρη στην αυτόνομη επεξεργαστική της ισχύ.

Η ποιότητα της οθόνης ακολουθεί τα υψηλά πρότυπα που έχουν θέσει τα iPad. Η τεχνολογία True Tone αναλύει συνεχώς τον περιβαλλοντικό φωτισμό και προσαρμόζει τη θερμοκρασία των χρωμάτων. Ο αλγόριθμος αυτόματης φωτεινότητας λειτουργεί με εντυπωσιακό εύρος, καθώς αγγίζει τα 500 nits για κρυστάλλινη ευκρίνεια κατά τις μεσημεριανές ώρες σε χώρους με έντονη ηλιοφάνεια, ενώ το βράδυ η φωτεινότητα πέφτει μόλις στο 0.3 nits. Αυτή η δραματική μείωση καθιστά το HomeView ιδανικό για χρήση ως ρολόι κομοδίνου, χωρίς να ενοχλεί τον ύπνο. Παράλληλα, το περιβάλλον χρήσης (UI) διαθέτει δυναμική κλιμάκωση μεγέθους. Όταν ο χρήστης βρίσκεται στην άλλη άκρη του δωματίου, τα γραφικά στοιχεία μεγεθύνονται για να διαβάζονται εύκολα από απόσταση. Καθώς πλησιάζει τη συσκευή, η οθόνη εμφανίζει σταδιακά περισσότερες λεπτομέρειες και πυκνότερη πληροφορία.

Στον τομέα του ήχου αναλαμβάνει να αντικαταστήσει επάξια το μικρότερο HomePod, ενσωματώνοντας ένα εντυπωσιακό ηχοσύστημα παρά τον περιορισμένο όγκο της συσκευής. Η επιτραπέζια έκδοση στεγάζει δύο προσαρμοσμένους οδηγούς πλήρους φάσματος εντός του πλαισίου της οθόνης, εξασφαλίζοντας τον σαφή διαχωρισμό των φωνών κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων στο FaceTime. Στη βάση φιλοξενείται ένα down-firing woofer σε συνδυασμό με δύο παθητικούς πομπούς ακύρωσης δυνάμεων (force-cancelling). Το αποτέλεσμα είναι η απόδοση βαθιών μπάσων χωρίς να μεταφέρονται ενοχλητικοί κραδασμοί στην επιφάνεια του επίπλου. Το σύστημα υποστηρίζεται από αλγόριθμους υπολογιστικού ήχου (computational audio) που αναλύουν τον χώρο σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση Spatial Audio που γεμίζει το δωμάτιο.

Οι επιλογές εξατομίκευσης ολοκληρώνονται με τις δυναμικές προσόψεις (Faces) που μετατρέπουν τη συσκευή σε διακοσμητικό στοιχείο όταν δεν χρησιμοποιείται ενεργά. Η πρόσοψη Photos εφαρμόζει αλγόριθμους βάθους (Portrait-style) ξεχωρίζοντας το θέμα από το φόντο, ενώ η πρόσοψη Flow ανταποκρίνεται οπτικά στη φυσική παρουσία και την κίνηση των ατόμων στον χώρο. Για τους πιο νοσταλγικούς χρήστες, τα κινούμενα γραφικά του Snoopy αντιδρούν στις καιρικές συνθήκες και στην ώρα της ημέρας.