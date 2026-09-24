Project Suncatcher: Η Google δοκιμάζει τους επεξεργαστές της για αποστολή των AI data centers στο Διάστημα

Σύνοψη

Η Google παρουσίασε το Project Suncatcher, μια φιλόδοξη ερευνητική προσπάθεια για την εγκατάσταση υποδομών μηχανικής μάθησης και AI σε δορυφόρους χαμηλής γήινης τροχιάς.

Το διάστημα προσφέρει πρόσβαση σε συνεχή ηλιοφάνεια, ικανή να παράγει οκταπλάσια ηλιακή ενέργεια συγκριτικά με τις επίγειες εγκαταστάσεις, λύνοντας θεωρητικά το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των παραδοσιακών data centers.

Η πρώτη δοκιμαστική αποστολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πτήσης Transporter-18 της SpaceX σε συνεργασία με την εταιρεία Planet, μεταφέροντας επεξεργαστές Trillium TPU για να ελεγχθεί η δομική τους αντοχή.

Οι μηχανικοί της Google καλούνται να λύσουν σύνθετα μηχανικά προβλήματα όπως η έντονη κοσμική ακτινοβολία, οι ισχυρές δονήσεις της εκτόξευσης που φτάνουν τα 100G, καθώς και η διαχείριση της ακραίας θερμότητας στο απόλυτο κενό.

Ο στρατηγικός οδικός χάρτης προβλέπει μέχρι το 2027 την εκτόξευση πολλαπλών δορυφόρων οι οποίοι θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω προηγμένων συστημάτων λέιζερ υψηλού εύρους ζώνης, δημιουργώντας κατανεμημένες συστοιχίες επεξεργασίας.

Η εκθετική αύξηση στη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ λόγω της εξέλιξης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στις υπάρχουσες επίγειες υποδομές ηλεκτροδότησης, ωθώντας τις κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες να αναζητήσουν ριζοσπαστικές εναλλακτικές λύσεις για την τροφοδοσία του υλικού τους.

Η επίσημη απάντηση της Google απέναντι στο δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος ονομάζεται Project Suncatcher, μια εξαιρετικά πολύπλοκη ερευνητική πρωτοβουλία η οποία σκοπεύει να μεταφέρει τη ραχοκοκαλιά της τεχνητής νοημοσύνης εκτός των ορίων της γήινης ατμόσφαιρας. Αντί να προσπαθεί να δεσμεύσει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στο έδαφος ή να κατασκευάσει συμβατικά κέντρα δεδομένων που απαιτούν αστρονομικές ποσότητες νερού για τη συνεχή ψύξη τους, η αμερικανική εταιρεία διερευνά την εγκατάσταση συστοιχιών επεξεργαστών Tensor Processing Units (TPUs) απευθείας σε δορυφόρους χαμηλής γήινης τροχιάς (Low Earth Orbit).

Ο απώτερος στόχος του εγχειρήματος εντοπίζεται στην πλήρη αξιοποίηση της αδιάλειπτης ηλιακής ακτινοβολίας που διατίθεται ελεύθερα στο Διάστημα, εξασφαλίζοντας μια σταθερή και πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας για τις εξαιρετικά απαιτητικές διεργασίες της μηχανικής μάθησης, απαλλάσσοντας παράλληλα τα εθνικά δίκτυα ηλεκτροδότησης από ένα τεράστιο φορτίο το οποίο δυσκολεύονται ήδη να διαχειριστούν.

Τι είναι ακριβώς το Project Suncatcher της Google;

Το Project Suncatcher είναι η επίσημη ερευνητική προσπάθεια της Google να μεταφέρει την υπολογιστική υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης στο Διάστημα, ενσωματώνοντας επεξεργαστές Trillium TPU σε δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Στο διάστημα, οι ηλιακοί συλλέκτες λειτουργούν χωρίς ατμοσφαιρικές παρεμβολές ή τον κύκλο ημέρας-νύχτας, παρέχοντας οκταπλάσια παραγωγή ενέργειας σε σχέση με τη Γη, καθιστώντας την τροχιακή επεξεργασία ιδανική για ενεργοβόρα AI workloads.

Η ομαλή υλοποίηση αυτού του μακρόπνοου πλάνου απαιτεί τη στενή συνεργασία με εταιρείες που ειδικεύονται στην αεροδιαστημική μηχανική και την κατασκευή ανθεκτικών δορυφορικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη σύμπραξη με την εξειδικευμένη εταιρεία Planet για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού πρωτότυπου δορυφόρου, ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει στο διάστημα μέσω της επερχόμενης rideshare αποστολής Transporter-18 της SpaceX.

Μέσω της συγκεκριμένης πτήσης, οι μηχανικοί της Google φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν πολύτιμα δεδομένα τηλεμετρίας σχετικά με την πραγματική συμπεριφορά των προηγμένων επεξεργαστών Trillium κατά τη διάρκεια της βίαιης εκτόξευσης αλλά και κατά τη μακρά παραμονή τους στο αφιλόξενο περιβάλλον της τροχιάς.

Τα αποτελέσματα αυτών των κρίσιμων δοκιμών θα κρίνουν οριστικά τον τελικό σχεδιασμό των μελλοντικών διαστημικών κέντρων δεδομένων, θέτοντας τα θεμέλια για αποκεντρωμένη επεξεργασία τεράστιων όγκων πληροφορίας με απολύτως μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην επιφάνεια του πλανήτη.

Προκλήσεις επιβίωσης: Δονήσεις, εκτόξευση και κοσμική ακτινοβολία

Η μεταφορά hardware τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα προϋποθέτει την αντοχή σε δυνάμεις επιτάχυνσης από 50 έως και 100G κατά την απογείωση, ενώ η συνεχής έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία απαιτεί ισχυρή θωράκιση. Οι επεξεργαστές TPU δοκιμάζονται εξοντωτικά για να διασφαλιστεί ότι τα bits των δεδομένων δεν θα αλλοιωθούν από τη διέλευση σωματιδίων υψηλής ενέργειας.

Η διαδικασία της εκτόξευσης αποτελεί παραδοσιακά την πιο επικίνδυνη φάση κάθε διαστημικής αποστολής, καθώς ο πύραυλος υποβάλλει το ωφέλιμο φορτίο του σε βίαιες αναταράξεις και ακραίες πιέσεις που διαρκούν περίπου δέκα λεπτά μέχρι την πλήρη έξοδο από την ατμόσφαιρα. Η ομάδα της Google προχώρησε νωρίτερα σε εκτεταμένες δοκιμές δονήσεων μέσα στο εργαστήριο, τραντάζοντας ακατάπαυστα το πρωτότυπο στους τρεις άξονες για να προσομοιώσει απόλυτα τις καταπονήσεις ενός πυραύλου Falcon 9, διαπιστώνοντας τελικά με ικανοποίηση πως το ευαίσθητο πυριτικό υλικό των TPU παραμένει άθικτο ακόμα και κάτω από αυτές τις ακραίες μηχανικές τάσεις που θα διέλυαν συμβατικά ηλεκτρονικά.

Μετά την επιτυχή είσοδο σε τροχιά, η κύρια απειλή μετατοπίζεται στα απρόβλεπτα ηλιακά φαινόμενα και τις κοσμικές ακτίνες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τυχαία σφάλματα μνήμης (bitflips) στα μικροσκοπικά τρανζίστορ των επεξεργαστών, καταστρέφοντας εν ριπή οφθαλμού πολύπλοκους υπολογισμούς μηχανικής μάθησης. Για να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αυτή τη θεμελιώδη απειλή, οι ερευνητές διεξήγαγαν πρωτοποριακά πειράματα στο Crocker Nuclear Laboratory του Πανεπιστημίου UC Davis, υποβάλλοντας τους επεξεργαστές Trillium στη δράση μιας ισχυρής δέσμης πρωτονίων ενώ παράλληλα εκτελούσαν εντατικά φορτία εργασίας τεχνητής νοημοσύνης. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα αυτών των ερευνών έδειξαν ότι τα τσιπ της εταιρείας αντέχουν μια συνολική δόση ιονίζουσας ακτινοβολίας πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα δέχονταν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας πλήρους πενταετούς αποστολής γύρω από τη Γη.

Η διαχείριση θερμότητας στο απόλυτο κενό

Στο διάστημα απουσιάζει πλήρως ο αέρας, επομένως η παραδοσιακή ψύξη των AI servers με ανεμιστήρες είναι εντελώς αδύνατη, απαιτώντας τη χρήση αποκλειστικά εξειδικευμένων αγωγών θερμότητας και διαστημικών radiators. Τα συστήματα αυτά μεταφέρουν τη θερμική ενέργεια από το εσωτερικό των TPU προς την εξωτερική επιφάνεια του δορυφόρου, ώστε να διαχυθεί σταδιακά στο απόλυτο κενό με τη μορφή ακτινοβολίας.

Τα συμβατικά κέντρα δεδομένων που γνωρίζουμε βασίζονται εξ ολοκλήρου στην αδιάκοπη ψύξη μέσω αέρα ή νερού για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία λειτουργίας των εξαρτημάτων σε φυσιολογικά επίπεδα, όμως στο απόλυτο κενό του διαστήματος οι αμείλικτοι νόμοι της θερμοδυναμικής επιβάλλουν ριζικά διαφορετικές μηχανικές προσεγγίσεις για τη σωτηρία του υλικού. Η τεράστια θερμότητα που παράγεται κατά την επεξεργασία δεδομένων συγκεντρώνεται ραγδαία σε πολύ μικρή επιφάνεια γύρω από τους επεξεργαστές, καθιστώντας την εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας μέσω προηγμένων υλικών ως τη μοναδική βιώσιμη μέθοδο απαγωγής της.

Η ομάδα μηχανικών της Google υπέβαλε ολόκληρο τον εξοπλισμό σε εκτεταμένα τεστ αντοχής μέσα σε ειδικούς θαλάμους θερμικού κενού, εξομοιώνοντας με ακρίβεια τις συνθήκες παγωνιάς και καύσωνα που επικρατούν εναλλάξ ανάλογα με τη γωνία του δορυφόρου ως προς τον Ήλιο, βελτιστοποιώντας έτσι τον περίπλοκο σχεδιασμό των συστημάτων διάχυσης που θα κληθούν να λειτουργήσουν αυτόνομα για πολλά χρόνια.

Οπτική επικοινωνία και δίκτυα laser

Το επόμενο μεγάλο βήμα του Project Suncatcher έχει προγραμματιστεί για το 2027, όταν η Google θα επιχειρήσει να εγκαταστήσει για πρώτη φορά αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πολλαπλών δορυφόρων, χρησιμοποιώντας δέσμες λέιζερ εξαιρετικά υψηλού εύρους ζώνης. Αυτή η πρωτοφανής διασύνδεση θα επιτρέψει τον ασύρματο διαμοιρασμό των υπολογιστικών πόρων, δημιουργώντας ένα αχανές και ευέλικτο δίκτυο παράλληλης επεξεργασίας στο Διάστημα.

Για να μπορέσουν πολλαπλές δορυφορικές μονάδες να συνεργαστούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, οφείλουν να ανταλλάσσουν τεράστιους όγκους κρίσιμων δεδομένων σε κλάσματα του δευτερολέπτου, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή την ακριβή γεωχωρική τους θέση σε σχέση με τους γειτονικούς τους κόμβους.

Αν και η τεχνολογία της διαστημικής οπτικής επικοινωνίας υπάρχει ήδη και αξιοποιείται από διάφορες υπηρεσίες, τα σύγχρονα συστήματα είναι στενά βελτιστοποιημένα για μετάδοση χαμηλού όγκου δεδομένων σε τεράστιες αποστάσεις, κάτι που αντιβαίνει ριζικά στις εξωφρενικές απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης.

Οι οπτικές ζεύξεις που αναπτύσσει αυτή τη στιγμή η Google οφείλουν να διατηρούν μια απόλυτα σταθερή και απίστευτα πυκνή ροή πληροφορίας μεταξύ αντικειμένων που κινούνται με τεράστιες ταχύτητες γύρω από τον πλανήτη μας, απαιτώντας μια μηχανική ακρίβεια παρόμοια με τη σταθερή στόχευση ενός νομίσματος από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.