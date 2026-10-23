Ο Donald Trump ζήτησε από τον CEO της Google τη μετονομασία του Ατλαντικού Ωκεανού

Σύνοψη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον CEO της Google, Sundar Pichai, ζητώντας τη μετονομασία του Ατλαντικού Ωκεανού στους ψηφιακούς χάρτες της εταιρείας.

Ο Pichai απέρριψε το αίτημα εξηγώντας τεκμηριωμένα ότι οι ωκεανοί αποτελούν διεθνή γεωγραφικά ορόσημα που περιβάλλουν πολυάριθμα ανεξάρτητα κράτη, καθιστώντας αδύνατη τη μονομερή τροποποίησή τους.

Το συμβάν καταγράφεται στον απόηχο προηγούμενων αμφιλεγόμενων μετονομασιών που εφάρμοσε η αμερικανική κυβέρνηση σε τοποθεσίες όπως ο Κόλπος του Μεξικού και η Λίμνη Οντάριο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αντιμέτωπος με την άρνηση της Google, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδιώξει τη μετονομασία του Ειρηνικού Ωκεανού σε «Αμερικανικό Ωκεανό».

Ο Donald Trump αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης πολιτικής συγκέντρωσης στη Νότια Καρολίνα ότι επικοινώνησε απευθείας με τον CEO της Google, Sundar Pichai, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο μετονομασίας του Ατλαντικού Ωκεανού στις υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης της εταιρείας.

Το πρωτοφανές αίτημα αναδεικνύει τις διαρκείς πιέσεις που ασκούνται στις μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου για τον έλεγχο της γεωπολιτικής αφήγησης, φέρνοντας στο προσκήνιο τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ιδιωτικές εταιρείες στην αποτύπωση της παγκόσμιας γεωγραφίας.

Ο Pichai απέρριψε άμεσα το αίτημα, εξηγώντας ότι οι ωκεανοί αποτελούν διεθνή ύδατα που συνορεύουν με δεκάδες κυρίαρχες χώρες, γεγονός που καθιστά νομικά και τεχνικά αδύνατη τη μονομερή αλλαγή της ονομασίας τους από μια ιδιωτική αμερικανική πλατφόρμα.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου μπροστά στο ακροατήριό του περιλάμβανε μια λεπτομερή περιγραφή της συνομιλίας, καταδεικνύοντας την πεποίθησή του πως οι ψηφιακοί χάρτες οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές αποφάσεις της αμερικανικής ηγεσίας. Αναφερόμενος σε προηγούμενες παρεμβάσεις του, υπενθύμισε τις αλλαγές ονομασιών που επιβλήθηκαν εγχώρια για τον Κόλπο του Μεξικού και τη Λίμνη Οντάριο, εκφράζοντας την άποψη ότι μετά από μια λίμνη και έναν κόλπο, η αμερικανική επικράτεια χρειάζεται πλέον έναν ποταμό και έναν ωκεανό. Εκθειάζοντας αρχικά την προηγούμενη στάση των υπευθύνων του Google Maps απέναντι στα αιτήματα του, τους οποίους χαρακτήρισε εξαιρετικά συνεργάσιμους, εξήγησε πως η προσέγγιση της εταιρείας άλλαξε ριζικά όταν το θέμα άγγιξε τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ο Sundar Pichai αρνήθηκε κατηγορηματικά λέγοντας πως οι ωκεανοί διαφέρουν θεμελιωδώς από τα εσωτερικά ύδατα ή τους κόλπους, ακριβώς επειδή αποτελούν φυσικά σύνορα για έναν τεράστιο αριθμό εθνών.

Η τεχνολογική και γεωπολιτική διάσταση της ψηφιακής χαρτογράφησης

Το ζήτημα της ονοματολογίας στους ψηφιακούς χάρτες υπερβαίνει κατά πολύ την απλή γραφιστική απεικόνιση, αγγίζοντας τον πυρήνα της διεθνούς διπλωματίας και του κώδικα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση δισεκατομμυρίων χρηστών καθημερινά. Η Google, όπως και η Apple, αντιμετωπίζουν παραδοσιακά τα αμφισβητούμενα σύνορα και τις τοπωνυμίες με μια δυναμική προσέγγιση προσαρμοσμένη στην τοποθεσία του τελικού χρήστη. Για παράδειγμα, τα σύνορα ή τα ονόματα περιοχών ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά σε έναν χρήστη που συνδέεται από την Ινδία σε σχέση με έναν χρήστη που συνδέεται από το Πακιστάν, προκειμένου οι εταιρείες να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και να αποφεύγουν νομικές κυρώσεις.

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή μιας αντίστοιχης δυναμικής αλλαγής για τον Ατλαντικό Ωκεανό παρουσιάζει ανυπέρβλητα τεχνικά και σημασιολογικά εμπόδια. Οι ωκεανοί αποτελούν την ευρύτερη γεωγραφική οντότητα του πλανήτη και διέπονται από αναγνωρισμένες διεθνείς συνθήκες, χωρίς να υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός μεμονωμένου κράτους. Τυχόν αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος από τη Google θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο, επιτρέποντας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να απαιτεί την αναπροσαρμογή του παγκόσμιου ψηφιακού χάρτη ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές σκοπιμότητες της στιγμής. Η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει επιλέξει να διατηρήσει σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τον ισχυρισμό περί της τηλεφωνικής κλήσης, αν και η πρακτική των ιδιωτικών εταιρειών να υποχωρούν σε μικρότερης κλίμακας εγχώριες αλλαγές τοπωνυμιών εντός των ΗΠΑ έχει καταγραφεί αρκετές φορές στο παρελθόν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος φρόντισε, πάντως, να διατηρήσει τις επιλογές του ανοιχτές, ανακοινώνοντας στο κοινό του πως πιθανότατα θα εγκαταλείψει την προσπάθεια για τον Ατλαντικό. Αμέσως μετά ωστόσο, εξέφρασε την πρόθεση του να στρέψει το ενδιαφέρον του δυτικά, προτείνοντας εναλλακτικά τη μετονομασία του Ειρηνικού Ωκεανού σε «Αμερικανικό Ωκεανό». Οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται εν μέσω έντονων αντιδράσεων από παρατηρητές και χρήστες του διαδικτύου, πολλοί εκ των οποίων κατακρίνουν την προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην ιστορική και επιστημονική γεωγραφική ονοματολογία, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική εξουσία αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των σύγχρονων ψηφιακών οικοσυστημάτων πληροφοριών.