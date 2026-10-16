Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σεισμών της Google αναβαθμίζεται και επεκτείνεται σε 200+ χώρες

Σύνοψη

Η Google προχωρά στην επίσημη επέκταση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σεισμών του Android από 98 σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πολλών κρατών της Λατινικής Αμερικής.

Το μεγαλύτερο αποκεντρωμένο δίκτυο ανίχνευσης σεισμών παγκοσμίως έχει ήδη αποστείλει με επιτυχία περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο κρίσιμες ειδοποιήσεις στους χρήστες κινητών τηλεφώνων από την έναρξη λειτουργίας του το 2021.

Οι ειδοποιήσεις διαχωρίζονται αυστηρά σε τρία επίπεδα (Be Aware, Be Ready, Take Action) αναλόγως της εκτιμώμενης σφοδρότητας της δόνησης, προκειμένου να αποφεύγεται ο άσκοπος πανικός.

Το ενδιάμεσο επίπεδο ειδοποίησης «Be Ready» αναβαθμίζεται σημαντικά μέσα στους επόμενους μήνες προκειμένου να ενσωματώνει δυναμικούς χάρτες με την ακτίνα της δόνησης, άμεσες εκτιμήσεις μεγέθους και πρακτικές συμβουλές ασφαλείας στην οθόνη.

Η Google ανακοίνωσε επίσημα την τεράστια γεωγραφική επέκταση του συστήματος Android Earthquake Alerts, το οποίο πλέον θα καλύπτει περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, αξιοποιώντας τους ενσωματωμένους αισθητήρες δισεκατομμυρίων συσκευών προκειμένου να παρέχει κρίσιμα δευτερόλεπτα προειδοποίησης πριν την έλευση των καταστροφικών σεισμικών κυμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο αποκεντρωμένο δίκτυο παρατήρησης της σεισμικής δραστηριότητας που έχει κατασκευαστεί ποτέ, μετατρέποντας κάθε ενεργό τηλέφωνο σε έναν φορητό ψηφιακό σεισμογράφο υψηλής ακρίβειας.

Από τη στιγμή της αρχικής κυκλοφορίας του το 2021, το δίκτυο ανίχνευσης της Google έχει καταφέρει να αποστείλει συνολικά περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο μεμονωμένες ειδοποιήσεις, αποδεικνύοντας έμπρακτα την τεράστια κλίμακα λειτουργίας του συστήματος κάτω από τις πλέον απαιτητικές συνθήκες.

Η απόφαση να επεκταθεί η υποστήριξη από τις 98 αρχικές περιοχές σε περισσότερες από 200, συμπεριλαμβανομένων κρατών όπως ο Παναμάς και η Γουατεμάλα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση σε υποδομές έγκαιρης προειδοποίησης. Πολλές αναδυόμενες αγορές βασίζονται αποκλειστικά στα smartphones για την ενημέρωση τους, καθώς οι κυβερνήσεις τους δεν διαθέτουν πάντα τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την εγκατάσταση και συνεχή συντήρηση πυκνών δικτύων παραδοσιακών επιστημονικών σεισμογράφων, καθιστώντας το οικοσύστημα του Android το μοναδικό μέσο έγκαιρης ειδοποίησης του πληθυσμού.

Η τεχνολογική ραχοκοκαλιά του συστήματος

Κάθε σύγχρονο smartphone που κυκλοφορεί στην αγορά διαθέτει εξαιρετικά ευαίσθητα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα, γνωστά ως επιταχυνσιόμετρα, τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν τις ανεπαίσθητες δονήσεις που υποδηλώνουν την αρχή ενός γεωλογικού φαινομένου πολύ πριν αυτό γίνει αισθητό από τον άνθρωπο. Όταν η συσκευή αντιληφθεί αυτούς τους αρχικούς κραδασμούς, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τα ταχέως κινούμενα πρωτεύοντα διαμήκη κύματα (P-waves) ενός σεισμού, αποστέλλει αστραπιαία ένα κρυπτογραφημένο σήμα στους κεντρικούς servers της εταιρείας μαζί με την κατά προσέγγιση τοποθεσία. Οι αλγόριθμοι αναλαμβάνουν να συνδυάσουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα από χιλιάδες διαφορετικά κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στην ίδια κυψέλη, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του σεισμού και υπολογίζοντας τόσο το επίκεντρο όσο και την αναμενόμενη έντασή του. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά σήματα ταξιδεύουν μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων με την ταχύτητα του φωτός, ενώ τα καταστροφικά δευτερεύοντα σεισμικά κύματα (S-waves) κινούνται με πολύ μικρότερη ταχύτητα μέσα στον φλοιό της Γης.

Πολλοί χρήστες ενδέχεται να αναρωτιούνται σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η συνεχής λειτουργία των αισθητήρων στην αυτονομία της μπαταρίας της συσκευής τους αλλά και στο ευαίσθητο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Το λογισμικό έχει βελτιστοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι αλγόριθμοι αναγνώρισης προτύπων να λειτουργούν με μηδαμινή κατανάλωση ενέργειας στο παρασκήνιο του λειτουργικού συστήματος, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή χρήση του κινητού. Αναφορικά με την ιδιωτικότητα, η διαβίβαση της τοποθεσίας προς τους servers λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο όταν τα υπολογιστικά μοντέλα της συσκευής κρίνουν με υψηλή βεβαιότητα ότι ανιχνεύτηκε χαρακτηριστική σεισμική δόνηση, ενώ τα μεταδιδόμενα πακέτα δεδομένων απογυμνώνονται πλήρως από κάθε προσωπικό προσδιοριστικό στοιχείο και αξιοποιούνται αυστηρά για τη δημιουργία της συνολικής εικόνας του σεισμού.

Τα τρία επίπεδα ειδοποιήσεων: Be Aware, Be Ready και Take Action

Η ειδοποίηση των χρηστών δεν πραγματοποιείται με έναν ενιαίο και απόλυτο τρόπο, αλλά διαφοροποιείται προσεκτικά μέσα από τρία διακριτά επίπεδα τα οποία βασίζονται στην εκτιμώμενη ένταση του φαινομένου. Το πρώτο επίπεδο φέρει την ονομασία «Be Aware» και έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τους κατόχους Android συσκευών σχετικά με ελαφρές δονήσεις που καταγράφονται σε κοντινή απόσταση, λειτουργώντας περισσότερο ως μια απλή γνωστοποίηση της κατάστασης παρά ως άμεσο σήμα κινδύνου. Ακολουθεί το επίπεδο «Be Ready» το οποίο απευθύνεται σε ισχυρότερες σεισμικές ακολουθίες και προτρέπει τους πολίτες να προετοιμαστούν πρακτικά για την έλευση των κυμάτων, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης χωρίς να προκαλεί πανικό. Η ύψιστη βαθμίδα προειδοποίησης ονομάζεται «Take Action» και ενεργοποιείται αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου αναμένεται μέτρια έως πολύ ισχυρή σεισμική δραστηριότητα, καταλαμβάνοντας ολόκληρη την οθόνη του κινητού τηλεφώνου με έντονα χρώματα και προσφέροντας άμεσες οδηγίες επιβίωσης.

Η πιο σημαντική αναβάθμιση που ενσωματώνεται στη νέα έκδοση του συστήματος αφορά το ενδιάμεσο επίπεδο ειδοποίησης «Be Ready», το οποίο πρόκειται να εμπλουτιστεί με ζωτικής σημασίας πληροφορίες που μέχρι πρότινος απουσίαζαν από την αρχική οθόνη προβολής. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι χρήστες θα αντικρίζουν απευθείας έναν λεπτομερή χάρτη που θα απεικονίζει με σαφήνεια την ακτίνα της περιοχής όπου έχει ήδη καταγραφεί η δόνηση, συνοδευόμενο από μια πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού και εξειδικευμένες συμβουλές για τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσουν. Η προσθήκη ενός ειδικού πλήκτρου επιπλέον πληροφοριών επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν τη δυναμική εξέλιξη του φαινομένου καθώς συγκεντρώνονται περισσότερα δεδομένα, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης χωρίς να απαιτείται η πλοήγηση σε τρίτες εφαρμογές.

Στη γεωγραφική γειτονιά της Ελλάδας, η οποία παραδοσιακά κατατάσσεται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου, η πλήρης και απρόσκοπτη λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου τηλεμετρίας αποκτά θεμελιώδη σημασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η παράλληλη λειτουργία των κρατικών δομών ειδοποίησης με το προηγμένο τεχνολογικό οικοσύστημα της Google προσφέρει στους πολίτες ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας που λειτουργεί εντελώς αυτόνομα και συμπληρωματικά.