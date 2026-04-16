Προσοχή: Αυτά τα 108 Chrome extensions κλέβουν δεδομένα χρηστών

Σύνοψη
- Η απειλή: 108 επεκτάσεις του Chrome Web Store λειτουργούσαν ως κατασκοπευτικό λογισμικό.
- Οι πληγέντες: Περίπου 20.000 χρήστες παγκοσμίως, με σημαντική έκθεση προσωπικών δεδομένων.
- Τι κλέβουν: OAuth2 tokens (πρόσβαση σε Google λογαριασμούς), συνεδρίες Telegram και browsing history.
- Η πηγή: Όλες οι επεκτάσεις επικοινωνούν με έναν κοινό C2 server, υποδεικνύοντας οργανωμένη επίθεση.
Η ασφάλεια των browser extensions δέχεται ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα. Ερευνητές της εταιρείας Socket αποκάλυψαν μια εκτεταμένη καμπάνια που περιλαμβάνει 108 κακόβουλα πρόσθετα στο επίσημο Chrome Web Store της Google. Οι επεκτάσεις αυτές, αν και εμφανίζονταν ως αθώα παιχνίδια, εργαλεία μετάφρασης ή βοηθήματα για το YouTube και το TikTok, λειτουργούσαν ως πύλες εισόδου για την υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών.
Η καμπάνια χαρακτηρίζεται από εξαιρετική οργάνωση. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν πέντε διαφορετικά προφίλ προγραμματιστών (Yana Project, GameGen, SideGames, Rodeo Games, InterAlt) για να διασπείρουν τις εφαρμογές τους, αποφεύγοντας τον εντοπισμό από τους αυτοματοποιημένους ελέγχους της Google.
Μόλις εγκατασταθούν, οι επεκτάσεις αυτές εκτελούν τρεις κύριες κακόβουλες ενέργειες:
- Υποκλοπή Ταυτότητας: 54 από αυτές χρησιμοποιούν το API chrome.identity.getAuthToken για να αποσπάσουν OAuth2 Bearer tokens, δίνοντας στους χάκερ πλήρη πρόσβαση στο email, το όνομα και το προφίλ του χρήστη στη Google.
- Backdoor Πρόσβαση: 45 επεκτάσεις περιέχουν ένα καθολικό backdoor που επιτρέπει στον επιτιθέμενο να ανοίγει οποιαδήποτε διεύθυνση URL στον browser του θύματος χωρίς τη συγκατάθεσή του.
- Στόχευση Telegram: Μία συγκεκριμένη κατηγορία επεκτάσεων που υποδύονται "sidebar clients" για το Telegram, εκμαιεύουν τα session tokens από το localStorage κάθε 15 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να καταλάβουν πλήρως τον λογαριασμό του χρήστη.
Οι επιτιθέμενοι εφάρμοσαν μια τακτική διπλής συμπεριφοράς. Τα extensions παρείχαν όντως τη λειτουργία που υποσχέθηκαν (π.χ. ένα παιχνίδι slot machine ή μια μετάφραση κειμένου), γεγονός που καθησύχαζε τους χρήστες. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούσαν το declarativeNetRequest API για να αφαιρούν τις κεφαλίδες ασφαλείας από τα sites που επισκεπτόταν ο χρήστης, καθιστώντας δυνατή την έγχυση κώδικα JavaScript και διαφημίσεων.
Τι πρέπει να κάνετε άμεσα
Εάν χρησιμοποιείτε τον Google Chrome, η πρώτη κίνηση είναι ο έλεγχος των εγκατεστημένων επεκτάσεων. Πληκτρολογήστε chrome://extensions στη γραμμή διευθύνσεων και αναζητήστε εφαρμογές από τους προγραμματιστές που προαναφέρθηκαν. Ακόμα κι αν η Google προχωρήσει σε μαζική διαγραφή, οι επεκτάσεις ενδέχεται να παραμείνουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τις αφαιρέσετε χειροκίνητα.
Chrome Extension IDs
obifanppcpchlehkjipahhphbcbjekfa- Telegram Multi-account
mdcfennpfgkngnibjbpnpaafcjnhcjno- Web Client for Telegram - Teleside
mmecpiobcdbjkaijljohghhpfgngpjmk- YouSide - Youtube Sidebar
bfoofgelpmalhcmedaaeogahlmbkopfd- Web Client for Youtube - SideYou
cbfhnceafaenchbefokkngcbnejached- Web Client for TikTok
ogogpebnagniggbnkbpjioobomdbmdcj- Text Translation
ldmnhdllijbchflpbmnlgndfnlgmkgif- Page Locker
lnajjhohknhgemncbaomjjjpmpdigedg- Page Auto Refresh
aecccajigpipkpioaidignbgbeekglkd- Web Client for Rugby Rush - SideGame
akebbllmckjphjiojeioooidhnddnplj- Formula Rush Racing Game
akifdnfipbeoonhoeabdicnlcdhghmpn- Piggy Prizes - Slot Machine
akkkopcadaalekbdgpdikhdablkgjagd- Slot Arabian
alkfljfjkpiccfgbeocbbjjladigcleg- Frogtastic
alllblhkgghelnejlggmmgjbkdabidie- Black Beard Slot Machine
amkkjdjjgiiamenbopfpdmjcleecjjgg- Indian - Slot Machine
amnaljnjmgajgajelnplfmidgjgbjfhe- Mahjong Deluxe
bbjdlbemjklojnbifkgameepcafflmem- Crazy Freekick
bdnanfggeppmkfhkgmpojkhanoplkacc- Slot Car Racing
bgdkbjcdecedfoejdfgeafdodjgfohno- Clear Cache Plus
bnchgibgpgmlickioneccggfobljmhjc- Galactica Delux - Slot Machine
bpljfbcejldmgeoodnogeefaihjdgbam- Speed Test for Chrome - WiFi SpeedTest
cbnekafldflkmngbgmbnfmchjaelnhem- Game SkySpeedster
cdpiopekjeonfjeocbfebemgocjciepp- Master Chess
cehdkmmfadpplgchnbjgdngdcjmhlfcc- Hockey Shootout
cljengcehefhflhoahaambmkknjekjib- Odds Of The Gods - Slot Machine
clpgopiimdjcilllcjncdkoeikkkcfbi- Billiards Pro
cmeoegkmpbpcoabhlklbamfeidebgmdf- Three Card Poker
cmlbghnlnbjkdgfjlegkbjmadpbmlgjb- Donuts - Slot Machine
cnibdhllkgidlgmaoanhkemjeklneolk- Archer - Slot Machine
cpnfioldnmhaihohppoaebillnambcgn- Rugby Rush
dbohcpohlgnhgjmfkakoniiplglpfhcb- Bingo
dcamdpfclondppklabgkfaofjccpioil- Web Client for game Cricket Batter Challenge
dljlpildgknddpnahppkihgodokfjbnd- Slot Machine Zeus Treasures
dlpiookhionidajbiopmaajeckifeehn- Horse Racing
dmaibhbbpmdihedidicfeigilkbobcog- Aztec - Slot Machine
dohenclhhdfljpjlnpjnephpccbdgmmb- Straight 4
dpdemambcedffmnkfmkephnhhnclmcio- Slot The Gold Pot
ejlcbfmhjbkgohopdkijfgggbikgbacb- American Roulette Royale
eljfpgehlncincemdmmnebmnlcmfamhm- Asia Slot
enmmilgindjmffoljaojkcgloakmloen- Web Client for game Drive Your Car
eoklnfefipnjfeknpmigmogeeepddcch- Jurassic Giants - Slot Machine
fddajeklkkggbnppabbhkdmnkdjindlo- Street Basketball
fibgndhgobbaaekmnneapojgkcehaeac- Tarot Side Panel
fjfhejmbhpabkacpoddjbcfandjoacmb- Dragon Slayer - Slot Machine
flkdjodmoefccepdihipjdlianmkmhgc- Best Blackjack
fmajpchoiahphjiligpmghnhmabolhoh- Book Of Magic - Slot Machine
gaafhblhbnkekenogcjniofhbicchlke- Snake - Slot Machine
gbaoddbbpompjhmilbgiaapkkakldlpc- Dice King - Classic Craps And Roll Game
gbhhgipmedccnankkjchgcidiigmioio- Slot Ramses
gfhcdakcnpahfdealajmhcapnhhablbp- Battleship War
gipmochingljoikdjakkdolfcbphmlom- Gold Miner 2
glofhphmolanicdaddgkmhfmjidjkaem- Greyhound Racing - Dog Race Simulator
haochenfmhglpholokliifmlpafilfdc- Hercules: Sports Legend
hbobdcfpgonejphpemijgjddanoipbkj- Flicking Soccer
hdmppejcahhppjhkncagagopecddokpi- Voodoo Magic - Slot Machine
heljkmdknlfhiecpknceodpbokeipigo- Web Client for Hockey Shootout - SideGame
hiofkndodabpioiheinoiojjobadpgmj- MASTER CHECKERS
hkbihmjhjmehlocilifheeaeiljabenb- Watercraft Rush
hlmdnedepbbihmbddepemmbkenbnoegd- Car Rush
hmlnefhgicedcmebmkjdcogieefbaagl- Video Poker Deuces Wild
hnpbijogiiaegambgpaenjbcbgaeimlf- Slot Machine Ultimate Soccer
ibelidmkbnjmmpjgfibbdbkamgcbnjdm- Christmas Eve - Slot Machine
ihbkmfoadnfjgkpdmgcboiehapkiflme- Columbus Voyage - Slot Machine
ijccacgjefefdpglhclnbpfjlcbagafm- High or Low Casino Game
ijfmkphjcogaealhjgijjfjlkpdhhojk- Goalkeeper Challenge
ijpgccpmogehkjhdmomckpkfcpbjlmnj- Tropical Beach - Slot Machine
imjmnghlhiimodfkdkgnfplhlobehnpm- BlackJack 3D
jddinhnhplibccfmniaakhffpjpnaglp- Web Client for game Classic Bowling
jmopjanoebpdbopigcbpjhiigmjolikk- Raging Zeus Mines
jnmmbmkmbkcccpihjgnhjmhhkokfdnfe- Classic Backgammon
jodocbbdcdclkhjkibnlfhbmllcpfkfo- Slot Machine The Fruits
kahcolfecjbejjjadhjafmihdnifonjf- Baccarat
kblomapfkjidbbbdllmofkcakcenkmec- Mini Golf World
kbmindomjiejdikjaagfdbdfpnlanobi- Gold Rush - Slot Machine
kbnkkecifeppobnemkielnpagifkobki- Pirat Slot
kjnakdbpijigdbfepipnbafnhbcfdkga- 40 Imperial Crown - Slot Machine
kknakidneabpfgepadgpkibalcnabnnh- 3D Soccer Slot Machine
klglejfbdeipgklgaepnodpjcnhaihkd- Premium Horse Racing
kmiidcaojgeepjlccoalkdimgpfnbagj- Tanks Game
lcijkepobdokkgmefebkiejhealgblle- Caribbean Stud Poker
lefndgfmmbdklidbkeifpgclmpnhcilg- Wild Buffalo - Slot Machine
lfkknbmaifjomagejflmjklcmpadmmdg- Aqua - Slot Machine
ljbgkfbiifhpgpipepnfefijldolkhlm- Game Crypto Merge
lmcpbhamfpbonaenickjclacodolkbdl- Sherwood Forest - Slot Machine
lmgenhmehbcolpikplhkoelmagdhoojn- Web Client for game Fatboy Dream
maeccdadgnadblfddcmanhpofobhgfme- Lone Star Jackpots - Slot Machine
medkneifmjcpgmmibfppjpfjbkgbgebl- Hidden Kitty Game
mheomooihiffmcgldolenemmplpgoahn- Keno
mmbbjakjlpmndjlbhihlddgcdppblpka- Jokers Bonanza - Slot Machine
mmbkmjmlnhocfcnjmbchmflamalekbnb- Penalty Kicks
nbgligggjfgkpphhghhjdoiefbimgooc- Pai Gow Poker
ncpdkpcgmdhhnmcjgiiifdhefmekdcnf- Metal Calculator
ndajcmifndknmkckdcdefkpgcodciggk- Farm - Slot Machine
nelbpdjegmhhgpfcjclhdmkcglimkjpp- Rail Maze Puzzle
nkacmelgoeejhjgmmgflbcdhonpaplcg- RED DOG CARD GAME
nmegibgeklckejdlfhoadhhbgcdjnojb- Coin Miner 2
nodobilhjanebkafmpihkpoabiggnnfl- Black Ninja - Slot Machine
oanpifaoclmgmflmddlgkikfaggejobn- Pyramid Solitaire
ocflhkadmmnlbieoiiekfcdcmjcfeahe- Chrome Client for Downhill Ski - SideGame
odeccdcabdffpebnfancpkepjeecempn- Slot Machine Mr Chicken
oejhnncfanbaogjlbknmlgjpleachclf- Web Client for French Roulette - SideGame
ogbaedmbbmmipljceodeimlckohbnfan- 3D Roulette Casino Game
ojkbafekojdcedacileemekjdfdpkbkf- Slot Machine Space Adventure
pdgaknahllnfldmclpcllpieafkaibmf- Whack 'em All
peflgkmfmoijonfgcjdlpnnfdegnlaji- Video Poker Jacks or Better
phfkdailnomcbcknpdmokejhellbecjb- Swimming Pro
pkghgkfjhjghinikeanecbgjehojfhdg- InterAlt
pllkanemicadpcmkfodglahcocfdgkhj- Gold of Egypt - Slot Machine
Με τη ματιά του Techgear
Στο Techgear τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι το Chrome Web Store, παρά τους ελέγχους, παραμένει ο αδύναμος κρίκος του οικοσυστήματος της Google. Η συγκεκριμένη επίθεση αποδεικνύει ότι οι χάκερ δεν χρειάζονται πλέον περίπλοκα exploits, αλλά απλώς να εκμεταλλευτούν τα δικαιώματα που εμείς οι ίδιοι παραχωρούμε απερίσκεπτα σε «δωρεάν» εργαλεία. Η συμβουλή μας; Less is more. Κρατήστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα extensions και ελέγχετε πάντα τον developer πριν το «Add to Chrome».