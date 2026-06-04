Eclipsa Video: Το νέο ανοιχτό πρότυπο HDR από τις Apple και Google για smartphones και PC

Σύνοψη

Η Apple, η Google και η NBCUniversal ανέπτυξαν αθόρυβα το Eclipsa Video, ένα νέο ανοιχτό πρότυπο HDR βασισμένο στην επίσημη προδιαγραφή SMPTE ST 2094-50.

Το νέο πρότυπο επιλύει το δομικό πρόβλημα της ανομοιόμορφης φωτεινότητας στις οθόνες μέσω δυναμικών μεταδεδομένων (Reference White Anchor και Headroom-Adaptive Gain Curves).

Η διαχείριση και η πιστοποίηση του Eclipsa Video έχουν ανατεθεί στην κοινοπραξία του HDR10+, καθιστώντας το μια άμεση, χωρίς δικαιώματα (royalty-free) εναλλακτική λύση απέναντι στο επερχόμενο Dolby Vision 2.

Η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί εντός του browser Google Chrome και σταδιακά θα επεκταθεί σε smartphones (με πιθανή πρώτη συσκευή το iPhone 18 Pro), tablets και laptops.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά οπτικά πρότυπα, το Eclipsa Video επικεντρώνεται αρχικά αποκλειστικά στις φορητές συσκευές, αφήνοντας τις μεγάλες τηλεοράσεις για μεταγενέστερη υλοποίηση.

Η κατανάλωση περιεχομένου High Dynamic Range (HDR) αποτελεί πλέον τον απόλυτο κανόνα για τις σύγχρονες οπτικοακουστικές συσκευές, από τα κορυφαία smartphones μέχρι τις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρόλα αυτά, η τεχνική υλοποίηση της προβολής HDR βίντεο αντιμετωπίζει ένα θεμελιώδες πρόβλημα: την τεράστια απόκλιση στις τεχνικές δυνατότητες μέγιστης φωτεινότητας της εκάστοτε οθόνης.

Η Apple, η Google και η NBCUniversal, υπό την αιγίδα της Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), συνεργάστηκαν στενά για την επίλυση αυτού του τεχνικού περιορισμού, αναπτύσσοντας την προδιαγραφή SMPTE ST 2094-50, η οποία πλέον διατίθεται εμπορικά με την ονομασία Eclipsa Video.

Το Eclipsa Video έρχεται να λειτουργήσει ως το φυσικό συμπλήρωμα του προτύπου Eclipsa Audio που παρουσιάστηκε το 2025, ολοκληρώνοντας ένα πλήρως ανοιχτό, απαλλαγμένο από δικαιώματα χρήσης οικοσύστημα πολυμέσων. Η κεντρική φιλοσοφία του νέου προτύπου εστιάζει στη δυναμική προσαρμογή των δεδομένων της εικόνας με βάση τα πραγματικά, μετρήσιμα όρια φωτεινότητας του hardware που διαθέτει ο τελικός χρήστης, εξαλείφοντας εντελώς φαινόμενα όπως οι “καμένες" φωτεινές περιοχές ή οι αφύσικα σκοτεινές σκιές που προκύπτουν από λανθασμένη επεξεργασία του σήματος.

Τι είναι το Eclipsa Video (SMPTE ST 2094-50)

Το Eclipsa Video είναι ένα νέο, ανοιχτού κώδικα πρότυπο HDR που δημιουργήθηκε από τις Apple, Google και NBCUniversal (βάσει της προδιαγραφής SMPTE ST 2094-50). Λειτουργεί χρησιμοποιώντας δυναμικά μεταδεδομένα τα οποία μεταδίδονται μαζί με το αρχείο βίντεο, δίνοντας ακριβείς οδηγίες στο hardware της εκάστοτε οθόνης για τη βέλτιστη χαρτογράφηση των τόνων φωτεινότητας, ανεξάρτητα από τα απόλυτα όρια της συσκευής ή τον φωτισμό του χώρου.

Ιστορικά, ο διαχωρισμός των προτύπων HDR (όπως το ST 2094-10 για το Dolby Vision και το ST 2094-40 για το HDR10+) δημιουργούσε έναν δυσκίνητο κατακερματισμό στην αγορά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Η πρόσφατη επίσημη ανακοίνωση της κοινοπραξίας HDR10+, η οποία αριθμεί περισσότερες από 180 εταιρείες-μέλη, επιβεβαιώνει ότι η εν λόγω ομάδα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση και την πιστοποίηση του προγράμματος Eclipsa Video. Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί το Eclipsa ως τον άμεσο, ανοιχτό ανταγωνιστή των κλειστών τεχνολογιών, προσφέροντας στους κατασκευαστές μια εξίσου αποδοτική, αλλά απολύτως δωρεάν μέθοδο βελτιστοποίησης της εικόνας.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός δυναμικής προσαρμογής

Το πρότυπο Eclipsa Video εισάγει δύο καινοτόμα επίπεδα μεταδεδομένων, τα οποία λειτουργούν ως ένα ενσωματωμένο, διαρκές εγχειρίδιο οδηγιών για τον ελεγκτή (display controller) της οθόνης. Σύμφωνα με τον Roshan Baliga, Group Product Manager της Google, τα δύο αυτά τεχνικά στοιχεία εγγυώνται την απόλυτη συνέπεια της οπτικής πληροφορίας.

Reference White Anchor: Το πρώτο επίπεδο μεταδεδομένων ορίζει ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών καταναλώνει περιεχόμενο Standard Dynamic Range (SDR) και HDR ταυτόχρονα – για παράδειγμα, κατά την περιήγηση στον browser όπου ένα βίντεο HDR αναπαράγεται δίπλα σε ένα απλό κείμενο SDR. Το Reference White Anchor χαρτογραφεί τα φωτεινότερα σημεία του περιεχομένου SDR σε μια συγκεκριμένη, καθορισμένη τιμή φωτεινότητας (nits). Όλη η εναπομείνασα ισχύς της οθόνης (το λεγόμενο "headroom") δεσμεύεται αυστηρά για την αναπαραγωγή του HDR βίντεο. Έτσι αποτρέπεται η απότομη αυξομείωση της φωτεινότητας όταν ο χρήστης σκρολάρει στη σελίδα.

Headroom-Adaptive Gain Curves: Κάθε panel διαθέτει διαφορετικό μέγιστο όριο οπίσθιου φωτισμού. Όταν ένα βίντεο απαιτεί περισσότερο φωτισμό από αυτόν που μπορεί πρακτικά να παράσχει η συσκευή (π.χ. βίντεο που έχει γίνει master στα 1000 nits και αναπαράγεται σε κινητό με μέγιστη απόδοση 600 nits), το Eclipsa Video μεταβιβάζει μαθηματικές παραμέτρους. Το σύστημα συμπιέζει έξυπνα τις σκιές και τους μεσαίους τόνους μέσω tone mapping, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλλοίωτη την πληροφορία στα εξαιρετικά φωτεινά σημεία του κάδρου. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει επίσης υπόψη τα δεδομένα από τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος του κινητού.

Η στρατηγική ενσωμάτωσης: Google Chrome και φορητές συσκευές

Η πρώτη πλατφόρμα λογισμικού που επιβεβαιώθηκε ότι θα υιοθετήσει το πρότυπο SMPTE ST 2094-50 είναι ο Google Chrome. Η αναβάθμιση της μηχανής Chromium εγγυάται ένα σταθερό περιβάλλον αναπαραγωγής HDR για όλες τις web εφαρμογές, καταργώντας το φαινόμενο των "ξεθωριασμένων" χρωμάτων στον browser. Αντίστοιχη υποστήριξη θα παρέχεται εγγενώς και στο λειτουργικό σύστημα Android, εξοπλίζοντας τους developers με τα κατάλληλα API.

Από την πλευρά του hardware, η διανομή του Eclipsa Video ακολουθεί μια απολύτως στοχευμένη στρατηγική. Σε αντίθεση με το Dolby Vision, το οποίο εδραιώθηκε κυρίως μέσω των ακριβών τηλεοράσεων, το Eclipsa εστιάζει αυστηρά στα smartphones, τα tablets και τα laptops. Η επιλογή αυτή πηγάζει από την ανάλυση των σύγχρονων μετρικών κατανάλωσης, όπου τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν την κύρια πύλη προβολής υψηλής ανάλυσης. Δεδομένης της ενεργής συμμετοχής της Apple στο project, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα επερχόμενα κορυφαία μοντέλα της, όπως η σειρά iPhone 18 Pro, ενδέχεται να υιοθετήσουν πλήρως τη συγκεκριμένη τεχνολογία απεικόνισης.

Ο ανταγωνισμός με το Dolby Vision 2

Η εμφάνιση του Eclipsa Video καταγράφεται ταυτόχρονα με τις πρώτες ανακοινώσεις για το Dolby Vision 2, το οποίο επίσης εστιάζει στη βελτιωμένη διαχείριση της φωτεινότητας στις οικονομικότερες οθόνες. Η αγορά χωρίζεται πλέον ξεκάθαρα. Από τη μία, αυστηρά αδειοδοτημένα πρότυπα που προσφέρουν "premium" branding, και από την άλλη, ανοιχτά πρότυπα που υποστηρίζονται από τους κολοσσούς του software. Η ταύτιση της κοινοπραξίας HDR10+ με το Eclipsa Video παρέχει την απαραίτητη βιομηχανική ώθηση, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να ενσωματώνουν μια εξαιρετικά ικανή τεχνολογία χωρίς να επιβαρύνονται με κόστη αδειοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί η πλήρης συμβατότητα του Eclipsa Video με το πρότυπο συμπίεσης επόμενης γενιάς AV2, το οποίο αναπτύσσεται εξίσου από την Alliance for Open Media (AOMedia). Η συνδυαστική χρήση αυτών των δύο τεχνολογιών διασφαλίζει ότι το streaming περιεχομένου 4K HDR θα καταναλώνει σημαντικά μικρότερο εύρος ζώνης (bandwidth) διατηρώντας το πλήρες δυναμικό εύρος, γεγονός που εξηγεί την ενεργή υποστήριξη της NBCUniversal (Peacock).