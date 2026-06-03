Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφαιρεί το Google Search από default επιλογή

Σύνοψη

Από τις 4 Ιουνίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφαιρεί το Google Search από τους εσωτερικούς υπολογιστές του, αλλάζοντας τα δεδομένα της θεσμικής ψηφιακής περιήγησης.

Νέα προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης ορίζεται η γαλλική Qwant, με απόλυτη εστίαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απουσία παρακολούθησης (zero-tracking).

Η αλλαγή αφορά τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται απευθείας μέσω της μπάρας διευθύνσεων στους browsers Firefox και Edge.

Αποτελεί κεντρικό πυλώνα του νέου πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή κυριαρχία και την απεξάρτηση από τις αμερικανικές Big Tech εταιρείες.

Από τις 4 Ιουνίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταργεί τη Google ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στους εσωτερικούς του υπολογιστές. Αντί αυτής, μέσω των προγραμμάτων περιήγησης Firefox και Edge, όλες οι αναζητήσεις από τη μπάρα διευθύνσεων θα δρομολογούνται αυτόματα στη γαλλική μηχανή Qwant, εξασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων των ευρωβουλευτών.

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες προχωρούν στο επόμενο και ίσως πιο πρακτικό βήμα απεξάρτησης από τις αμερικανικές τεχνολογικές υποδομές. Σύμφωνα με εσωτερική αλληλογραφία που διέρρευσε στο προσωπικό των Βρυξελλών, η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την προάσπιση της ψηφιακής κυριαρχίας. Οι υπάλληλοι και οι αξιωματούχοι δεν θα βρίσκονται πλέον ενταγμένοι στο οικοσύστημα συλλογής δεδομένων της Alphabet κατά την καθημερινή τους εργασία.

Προγράμματα Περιήγησης: Η αλλαγή εφαρμόζεται σε επίπεδο ρυθμίσεων συστήματος (Group Policies) στους Mozilla Firefox και Microsoft Edge.

Η αλλαγή εφαρμόζεται σε επίπεδο ρυθμίσεων συστήματος (Group Policies) στους Mozilla Firefox και Microsoft Edge. Ελευθερία Επιλογής: Οι εργαζόμενοι διατηρούν το τεχνικό δικαίωμα πρόσβασης στο google.com ή την αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του συστήματος τους, ωστόσο η αρχική, out-of-the-box εμπειρία είναι πλέον αποκλειστικά ευρωπαϊκή.

Οι εργαζόμενοι διατηρούν το τεχνικό δικαίωμα πρόσβασης στο google.com ή την αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του συστήματος τους, ωστόσο η αρχική, out-of-the-box εμπειρία είναι πλέον αποκλειστικά ευρωπαϊκή. Χρονοδιάγραμμα: Η αλλαγή δρομολόγησης των δεδομένων τίθεται σε ισχύ την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2026.

Τι είναι η μηχανή αναζήτησης Qwant και η έμφαση στην ιδιωτικότητα

Η Qwant είναι μια ευρωπαϊκή μηχανή αναζήτησης με έδρα τη Γαλλία, η οποία ιδρύθηκε το 2013. Σε αντίθεση με τη Google, δεν παρακολουθεί τους χρήστες (no tracking), δεν αποθηκεύει το ιστορικό αναζητήσεων, δεν προβάλλει προσωποποιημένες διαφημίσεις και συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η αρχιτεκτονική της Qwant βασίζεται στο γεγονός ότι δεν δημιουργεί «φούσκες φίλτρων» (filter bubbles). Οι απαντήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη είναι ίδιες για όλους, καθώς ο αλγόριθμος δεν τροφοδοτείται από το ιστορικό αναζητήσεων του εκάστοτε ατόμου. Αντιθέτως, η Google βασίζεται στην ευρεία συλλογή μεταδεδομένων, τα οποία αξιοποιεί για τη συνεχή βελτίωση του αλγορίθμου της και των νέων AI Overviews.

Ο αυξανόμενος εκνευρισμός πολλών χρηστών με τη συνεχόμενη ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στα αποτελέσματα της Google, έχει οδηγήσει και άλλες εναλλακτικές πλατφόρμες (όπως η DuckDuckGo και η Ecosia) στην καταγραφή ραγδαίας αύξησης στις εγκαταστάσεις των εφαρμογών τους.

Το ευρύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο της ψηφιακής κυριαρχίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στις 3 Ιουνίου 2026 ένα νέο πακέτο ψηφιακής κυριαρχίας για την απεξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία. Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη μετάβαση κρατικών υπολογιστών από Windows σε διανομές Linux και την αντικατάσταση των πλατφορμών Zoom και Microsoft Teams με το ευρωπαϊκό λογισμικό τηλεδιασκέψεων Visio.

Η περίπτωση της Γαλλίας είναι η πιο χαρακτηριστική. Η χώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης εγχώριων ψηφιακών λύσεων, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πανευρωπαϊκή υιοθέτηση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (open-source) και ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας. Στόχος είναι η εξασφάλιση ότι τα κρατικά και θεσμικά μυστικά, καθώς και οι καθημερινές επικοινωνίες των αξιωματούχων, δεν θα περνούν μέσα από διακομιστές που υπόκεινται στο νομοθετικό πλαίσιο ξένων κρατών (όπως η αμερικανική νομοθεσία FISA).

Η κίνηση αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως ντόμινο. Ήδη παρατηρείται κινητικότητα σε γερμανικούς κρατικούς φορείς για την αντικατάσταση του Microsoft Office με λύσεις ανοιχτού κώδικα, μειώνοντας τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και το ρίσκο διαρροής δεδομένων.

Με τη ματιά του Techgear

Η κίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί ένα ακόμη βήμα τεχνολογικής ανεξαρτητοποίησης. Αν και οι ευρωβουλευτές διατηρούν το δικαίωμα επαναφοράς της Google, η θεσμική επιβολή της Qwant στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά ότι η ψηφιακή ασφάλεια απαιτεί πλέον ευρωπαϊκές υποδομές.

Η αλήθεια είναι πως η Qwant, όσον αφορά την καθαρή αποτελεσματικότητα αναζήτησης σε εξειδικευμένα (niche) ερωτήματα τεχνικής φύσεως, έχει ακόμη δρόμο για να φτάσει την ακρίβεια του αλγορίθμου της Google. Ωστόσο, για την τυπική αναζήτηση πληροφοριών, εγγράφων και νομοθεσίας που απαιτείται στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι απολύτως επαρκής. Αυτό το μικρό τίμημα στην ευκολία, είναι το απαραίτητο κόστος για τη θεμελίωση της ψηφιακής ανεξαρτησίας της Γηραιάς Ηπείρου.