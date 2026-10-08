Gemini Agent: Η Google παρουσιάζει τον «καθολικό συνεργάτη» με υποστήριξη πολλαπλών μοντέλων AI

Σύνοψη

Το Gemini Agent λειτουργεί ως «καθολικός ψηφιακός συνεργάτης» ο οποίος δέχεται σύνθετους στόχους (objectives) αντί για μεμονωμένες εντολές, αναλαμβάνοντας να ολοκληρώσει αυτόνομα χρονοβόρες εταιρικές εργασίες.

Ενσωματώνει τέσσερα διαφορετικά είδη μνήμης (Session, Semantic, Procedural, Episodic) προκειμένου να διατηρεί το αυστηρό εταιρικό πλαίσιο και να βελτιώνεται συνεχώς μέσα από την τριβή με τους χρήστες.

Προσφέρει πρωτοφανή ευελιξία επιλογής γλωσσικών μοντέλων, αξιοποιώντας τόσο την οικογένεια Gemini όσο και τα μοντέλα Claude της Anthropic για τη βέλτιστη αναλογία κόστους και απόδοσης ανά εργασία.

Ενοποιείται απόλυτα με το οικοσύστημα του Google Workspace (Gmail, Docs, Drive), πλατφόρμες όπως το Slack και το Microsoft 365, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και ως αυτόνομο μέλος μιας ομάδας διαθέτοντας το δικό του εταιρικό email.

Το Gemini Agent αποτελεί τον νέο καθολικό ψηφιακό συνεργάτη της Google Cloud για εταιρικά περιβάλλοντα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να δέχεται σύνθετους στόχους αντί για αυστηρές οδηγίες, λειτουργώντας εντελώς αυτόνομα μέσα από το Google Workspace, το Slack και άλλα δημοφιλή εργαλεία συνεργασίας.

Βασικά χαρακτηριστικά

Πολυμορφική αρχιτεκτονική (Multi-model): Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των μοντέλων Gemini και Claude ανάλογα με τις απαιτήσεις της αποστολής.

Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των μοντέλων Gemini και Claude ανάλογα με τις απαιτήσεις της αποστολής. Συστήματα μνήμης: Τέσσερα διακριτά επίπεδα διατήρησης και επεξεργασίας εταιρικών δεδομένων.

Τέσσερα διακριτά επίπεδα διατήρησης και επεξεργασίας εταιρικών δεδομένων. Ενοποίηση πλατφόρμας: Native υποστήριξη με την εντολή @Gemini στο Workspace.

Native υποστήριξη με την εντολή @Gemini στο Workspace. Ασφάλεια και έλεγχος: Πλήρης ελεγχόμενη πρόσβαση (authorization) και επιβολή ορίων χρήσης πόρων (spend caps).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Gemini at Work 2026, ο CEO του Google Cloud, Thomas Kurian, προχώρησε σε εκτεταμένες ανακοινώσεις που επαναπροσδιορίζουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Η κεντρική παρουσίαση εστίασε στην αποκάλυψη του Gemini Agent, ενός ψηφιακού εργαλείου το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τη λογική του παραδοσιακού chatbot και μετατρέπεται σε έναν πραγματικό συνεργάτη που μπορεί να αναλάβει διακριτούς ρόλους, ξεκινώντας από την πολύπλοκη ανάλυση οικονομικών δεδομένων μέχρι την ενδελεχή συγγραφή κώδικα και τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου.

Η βασική αρχιτεκτονική διαφοροποίηση του νέου συστήματος έγκειται στην ικανότητα του να αντιλαμβάνεται ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους, επιτρέποντας στους διαχειριστές να του αναθέτουν αποκλειστικά την επίτευξη ενός τελικού αποτελέσματος αντί να του υπαγορεύουν με εξαντλητική λεπτομέρεια την κάθε κίνηση. Για να εξασφαλιστεί αυτή η αυτονομία στην πράξη, η πλατφόρμα διασυνδέεται απευθείας με τις υπάρχουσες ροές εργασίας των εταιρειών και αποκτά βαθιά πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα αποθήκευσης πληροφοριών, φροντίζοντας παράλληλα να τηρείται αυστηρά το πρωτόκολλο ασφαλείας του εκάστοτε οργανισμού.

Ο ψηφιακός συνεργάτης μπορεί να λειτουργήσει είτε ως προσωπικός βοηθός του κάθε υπαλλήλου, οργανώνοντας την καθημερινότητά του, είτε ως ενεργό μέλος μιας πολυμελούς ομάδας που εκτελεί χρέη αναλυτή, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να διατηρεί τη δική του εταιρική διεύθυνση email μορφής @agents.company.com.

Η αρχιτεκτονική των τεσσάρων επιπέδων μνήμης και η ευελιξία των μοντέλων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ίσως καθοριστικά τεχνικά στοιχεία της νέας ανακοίνωσης είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μηχανικοί της Google Cloud αποφάσισαν να διαχειριστούν το πλαίσιο, δηλαδή τον όγκο των πληροφοριών που χρειάζεται ο αλγόριθμος για να αποδώσει σωστά. Η λειτουργία του νέου συστήματος βασίζεται σε τέσσερα διακριτά είδη μνήμης, προσεγγίζοντας με εντυπωσιακή ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος προσλαμβάνει και αφομοιώνει τη γνώση μέσα στον εργασιακό του χώρο.

Αρχικά, η συνεδριακή μνήμη (Session memory) αναλαμβάνει να διατηρεί τις απαραίτητες πληροφορίες για την τρέχουσα εργασία ακόμα και αν η εκτέλεση της διαρκέσει αρκετές ημέρες. Αμέσως μετά, η σημασιολογική μνήμη (Semantic memory) φροντίζει να χτίζει μια δομημένη βάση γνώσεων καθώς το λογισμικό σαρώνει έγγραφα και επικοινωνεί με τους ανθρώπους του γραφείου. Συμπληρωματικά, η διαδικαστική μνήμη (Procedural memory) καταγράφει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνεται μια σύνθετη δουλειά, ενώ η επεισοδιακή μνήμη (Episodic memory) αρχειοθετεί το ιστορικό όλων των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων.

Η Google επιλέγει μια εξαιρετικά ανοιχτή προσέγγιση όσον αφορά τον πυρήνα της επεξεργασίας των δεδομένων, επιτρέποντας την αυτόματη δρομολόγηση των εργασιών στο καταλληλότερο γλωσσικό μοντέλο. Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εσωτερική οικογένεια μοντέλων Gemini, αλλά υποστηρίζει ενεργά και τα ανταγωνιστικά μοντέλα Claude της Anthropic, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενσωματώσει και άλλες λύσεις λογισμικού στο άμεσο μέλλον.

Αυτή η ευελιξία εξασφαλίζει ότι η εκάστοτε διαδικασία θα διεκπεραιώνεται πάντοτε από τον αλγόριθμο που προσφέρει την ιδανικότερη ισορροπία μεταξύ ποιότητας αποτελέσματος και υπολογιστικού κόστους, διότι είναι προφανές πως δεν απαιτείται το ισχυρότερο μοντέλο της αγοράς για μια στοιχειώδη ταξινόμηση email, εντούτοις κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τη συγγραφή ενός πολύπλοκου εταιρικού αλγορίθμου.

Πλήρης ενοποίηση στο Google Workspace και πολλαπλά sub-agents

Η βαθιά ενσωμάτωση μέσα στο υπάρχον οικοσύστημα του Google Workspace αποτελεί αναμφίβολα το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα για τις εδραιωμένες επιχειρήσεις που στηρίζονται ήδη στις cloud υπηρεσίες της εταιρείας. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να καλέσουν άμεσα τον ψηφιακό βοηθό πληκτρολογώντας την ετικέτα @Gemini απευθείας μέσα στο περιβάλλον του Gmail, στα έγγραφα του Google Docs, στα λογιστικά φύλλα των Sheets ή στην εφαρμογή του Chat. Αν για παράδειγμα ένας διευθυντής ζητήσει μέσω email μια εκτενή ενημέρωση για την πορεία του τριμήνου σε μορφή παρουσίασης, το σύστημα θα αναγνωρίσει το αίτημα και θα προσφέρει στον παραλήπτη τη δυνατότητα να αναθέσει την ολοκλήρωση της παρουσίασης στον ψηφιακό συνεργάτη πατώντας απλώς ένα κουμπί.

Την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα υποστηρίζει την ενορχήστρωση πολλαπλών υπο-πρακτόρων (sub-agents), επιτρέποντας στο κεντρικό σύστημα να δημιουργεί εντελώς προσωρινούς και εξειδικευμένους ψηφιακούς βοηθούς προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα ενδιάμεσα στάδια μιας εξαιρετικά απαιτητικής αποστολής. Η συγκεκριμένη ενορχήστρωση περιλαμβάνει παράλληλες ενέργειες που απαιτούν ώρες υπολογιστικής ισχύος για να ολοκληρωθούν, με το λογισμικό να εργάζεται ασταμάτητα στους servers του cloud χωρίς να επιβάλλει τη διαρκή αλληλεπίδραση μέσω κάποιας κεντρικής οθόνης διαχείρισης. Ταυτόχρονα, το ειδικά σχεδιασμένο API της υπηρεσίας απλοποιεί θεαματικά τη διασύνδεση με εξωτερικές πλατφόρμες όπως το περιβάλλον του Slack, το Microsoft 365 και το Salesforce, μετατρέποντας το συνολικό πακέτο σε ένα απόλυτα κεντρικό hub καθημερινής παραγωγικότητας.

Στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των μεγάλων οργανισμών, το νέο σύστημα δοκιμάζεται ήδη εντατικά, παράγοντας εξαιρετικά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τη βελτίωση της καθημερινότητας των υπαλλήλων. Η γαλλική τράπεζα BNP Paribas το έχει καταστήσει διαθέσιμο σε περισσότερους από 65.000 εργαζομένους της για τη γρήγορη προετοιμασία των απαραίτητων πιστωτικών εγγράφων, διατηρώντας στο ακέραιο το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Orange Spain έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία πάνω από 1.000 προσαρμοσμένους ψηφιακούς πράκτορες που αυτοματοποιούν την κατηγοριοποίηση των βλαβών και αναλύουν τα δικτυακά προβλήματα, επιτρέποντας στο προσωπικό να παρακάμπτει τον τεράστιο φόρτο εργασίας των τεχνικών τμημάτων ΙΤ. Ακόμα και στον απαιτητικό τομέα του λιανεμπορίου, οργανισμοί όπως η Ulta Beauty χρησιμοποιούν αυτή την υποδομή για να παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις σε καταναλωτές που αναζητούν εξειδικευμένα προϊόντα μέσα από τεράστιους ψηφιακούς καταλόγους, εκτοξεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα ποσοστά πωλήσεων στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Προς το παρόν, η υπηρεσία της Google βρίσκεται σε φάση αυστηρά κλειστής δοκιμής (private preview) με τη συμμετοχή συγκεκριμένων πολυεθνικών οργανισμών. Η ευρύτερη εμπορική διάθεση της πλατφόρμας αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά το προσεχές διάστημα για επιλεγμένα εταιρικά προγράμματα Business και Enterprise του Workspace, γεγονός που σημαίνει πως οι ελληνικές εταιρείες οφείλουν να χαρτογραφήσουν προσεκτικά τις εσωτερικές τους ανάγκες και να συνυπολογίσουν το όποιο πιθανό κόστος αναβάθμισης των ψηφιακών τους υποδομών.