Gemini 3.5 Flash: Επίσημο το νέο AI μοντέλο που «συνθλίβει» το 3.1 Pro με ταχύτητα 289 tokens/sec

Σύνοψη

Η Google παρουσίασε το Gemini 3.5 Flash στο I/O 2026, εγκαινιάζοντας τη νέα οικογένεια 3.5 με απόλυτη έμφαση στα "agentic workflows" (αυτόνομους πράκτορες).

Το νέο «ελαφρύ» μοντέλο ξεπερνά το ναυαρχίδα Gemini 3.1 Pro (που κυκλοφόρησε μόλις τον Φεβρουάριο) σε καίρια benchmarks προγραμματισμού και εργαλείων.

Αποδίδει 289 tokens ανά δευτερόλεπτο, όντας τέσσερις φορές ταχύτερο από άλλα κορυφαία μοντέλα της αγοράς.

Νέα standalone desktop εφαρμογή και CLI για την ενορχήστρωση πολλαπλών αυτόνομων AI subagents που εκτελούν παράλληλες εργασίες.

Νέο πακέτο στα $100/μήνα (αναμένεται αντίστοιχη τιμολόγηση σε ευρώ για την Ελλάδα) με 5x υψηλότερα όρια χρήσης για εντατική ανάπτυξη λογισμικού.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει με ρυθμούς που καθιστούν τα μοντέλα λίγων μηνών ήδη παρωχημένα. Στο κεντρικό keynote του Google I/O 2026, η εταιρεία προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του Gemini 3.5 Flash, σηματοδοτώντας μια θεμελιώδη μετάβαση: την απομάκρυνση από την απλή παραγωγή κειμένου (chat) και το οριστικό πέρασμα στην εποχή της δράσης (agentic era). Η είδηση δεν εντοπίζεται απλώς στην κυκλοφορία ενός νέου LLM, αλλά στο γεγονός ότι η έκδοση "Flash" – θεωρητικά το ελαφρύτερο, βελτιστοποιημένο για ταχύτητα μοντέλο – πλέον υπερτερεί έναντι του flagship Gemini 3.1 Pro που παρουσιάστηκε μόλις πριν από τρεις μήνες.

Το Gemini 3.5 Flash είναι η νέα γενιά πολυπτροπικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Google, βελτιστοποιημένη για εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα και «πρακτορικές» (agentic) λειτουργίες. Αποδίδοντας 289 tokens ανά δευτερόλεπτο, ξεπερνά το ναυαρχίδα Gemini 3.1 Pro σε όλα τα βασικά εργαστηριακά τεστ αυτόνομης συλλογιστικής και κώδικα, στοχεύοντας άμεσα στους developers που απαιτούν παράλληλη εκτέλεση πολύπλοκων σεναρίων χρήσης.

Τα τεχνικά δεδομένα που δημοσιοποίησε η Google DeepMind αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια αυτή την υπεροχή:

Ταχύτητα Παραγωγής: Αγγίζει τα 289 tokens ανά δευτερόλεπτο (t/s) , τέσσερις φορές ταχύτερα από τον άμεσο ανταγωνισμό στο κορυφαίο (frontier) επίπεδο.

Αγγίζει τα , τέσσερις φορές ταχύτερα από τον άμεσο ανταγωνισμό στο κορυφαίο (frontier) επίπεδο. Προγραμματισμός (Terminal-Bench 2.1): Το 3.5 Flash σκοράρει 76.2% , ξεπερνώντας το 70.3% του 3.1 Pro.

Το 3.5 Flash σκοράρει , ξεπερνώντας το 70.3% του 3.1 Pro. Πραγματικές Πρακτορικές Εργασίες (GDPval-AA Elo): Το μοντέλο καταγράφει βαθμολογία 1656 , αφήνοντας πολύ πίσω το 1314 του 3.1 Pro, αποδεικνύοντας δραματική βελτίωση στον τρόπο που συνδέει βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος.

Το μοντέλο καταγράφει βαθμολογία , αφήνοντας πολύ πίσω το 1314 του 3.1 Pro, αποδεικνύοντας δραματική βελτίωση στον τρόπο που συνδέει βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος. Κλιμακούμενη Χρήση Εργαλείων (MCP Atlas): Επιτυγχάνει 83.6% έναντι 78.2% του 3.1 Pro.

Η Google σχεδίασε το 3.5 Flash συγκεκριμένα για να χειρίζεται long-horizon tasks, δηλαδή ροές εργασίας που διαρκούν στον χρόνο, απαιτούν τη χρήση εξωτερικών εργαλείων και την ανάθεση υπο-εργασιών σε παράλληλη λειτουργία.

Στρατηγική Two-Track: Η διάκριση μεταξύ "Speed" και "Memory"

Η αρχιτεκτονική κατεύθυνση της Google αποκαλύπτει μια ξεκάθαρη «Two-Track» στρατηγική. Αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο, βαρύ μοντέλο που κάνει τα πάντα, διαχωρίζει τις γραμμές παραγωγής της.

Από τη μία πλευρά, έχουμε το Gemini 3.5 Flash (όπως και τα επερχόμενα μικρότερα μοντέλα της σειράς 3), τα οποία βασίζονται πιθανότατα σε αρχιτεκτονική Mixture-of-Experts (MoE) με εξαιρετικά επιθετική δρομολόγηση. Η ενεργή παράμετρος κατά το inference είναι μικρή, εξασφαλίζοντας μηδενικό latency. Είναι το ιδανικό μοντέλο για κλήσεις API υψηλής συχνότητας, autocomplete επόμενης γενιάς, και realtime διορθώσεις.

Από την άλλη, το οικοσύστημα διατηρεί χώρο για το Gemini Ultra (και το νέο Gemini Omni που ανακοινώθηκε παράλληλα για παραγωγή video-to-anything), το οποίο εστιάζει καθαρά στη «βαριά μνήμη» και τη διατήρηση stateful συνεδριών. Ωστόσο, για το 90% των προγραμματιστικών και εταιρικών αναγκών, το 3.5 Flash αναδεικνύεται ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής λόγω της αναλογίας νοημοσύνης/κόστους/ταχύτητας.

Google Antigravity 2.0: Η πλατφόρμα της νέας εποχής

Η ταχύτητα από μόνη της δεν έχει νόημα χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο αξιοποίησης. Γι' αυτό η Google παρουσίασε το Antigravity 2.0, το επανασχεδιασμένο "agent-first" development platform. Δεν μιλάμε πια για ένα απλό παράθυρο συνομιλίας στο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά για μια αυτόνομη (standalone) desktop εφαρμογή που λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου.

Μέσα από το Antigravity 2.0, οι προγραμματιστές μπορούν να:

Οργανώνουν πολλαπλούς πράκτορες που εκτελούν κώδικα ή ελέγχουν συστήματα ταυτόχρονα.

Δημιουργούν δυναμικούς subagents για παράλληλα workflows.

Προγραμματίζουν αυτοματοποιήσεις στο παρασκήνιο (background automation).

Ενσωματώνουν απευθείας τα δεδομένα τους από το Android Studio, το Firebase και το Google AI Studio.

Παράλληλα, το Antigravity CLI προσφέρει σε όσους προτιμούν το τερματικό έναν αστραπιαίο τρόπο δημιουργίας agents, χωρίς την επιβάρυνση του γραφικού περιβάλλοντος (GUI). Όλα αυτά μετατρέπονται σε κλήσεις συστήματος μέσω του νέου Antigravity SDK.

Διαθεσιμότητα και συνδρομή AI Ultra

Η εισαγωγή αυτών των ισχυρών εργαλείων συνοδεύεται από ανακατατάξεις στα συνδρομητικά πακέτα. Η Google ανακοίνωσε το νέο πλάνο AI Ultra στα $100. Το πακέτο αυτό προσφέρει 5 φορές υψηλότερο όριο χρήσης στο Gemini app και στο Antigravity σε σύγκριση με το υφιστάμενο Pro πλάνο, προσφέροντας απεριόριστη (πρακτικά) πρόσβαση στις δυνατότητες του 3.5 Flash για ακατάπαυστο debugging.

