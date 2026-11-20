Σύνοψη

Παγκόσμια εφαρμογή: Η επαλήθευση ταυτότητας των προγραμματιστών Android επεκτείνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2027.

Η επαλήθευση ταυτότητας των προγραμματιστών Android επεκτείνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2027. Τέλος στην άμεση εγκατάσταση (sideloading): Η χειροκίνητη εγκατάσταση εφαρμογών από μη επαληθευμένους δημιουργούς θα απαιτεί πλέον μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία που κορυφώνεται με μια υποχρεωτική αναμονή 24 ωρών.

Η χειροκίνητη εγκατάσταση εφαρμογών από μη επαληθευμένους δημιουργούς θα απαιτεί πλέον μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία που κορυφώνεται με μια υποχρεωτική αναμονή 24 ωρών. Καθολική κάλυψη συσκευών: Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν μόνο τα σύγχρονα τηλέφωνα αλλά εφαρμόζονται αναδρομικά σε όλες τις συσκευές που τρέχουν λογισμικό από την έκδοση Android 7.0 και έπειτα.

Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν μόνο τα σύγχρονα τηλέφωνα αλλά εφαρμόζονται αναδρομικά σε όλες τις συσκευές που τρέχουν λογισμικό από την έκδοση Android 7.0 και έπειτα. Μαζική προσαρμογή: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα εγγεγραμμένα applications αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από το 99% του συνόλου των εγκαταστάσεων παγκοσμίως.

Η απόλυτη ελευθερία εγκατάστασης λογισμικού που χαρακτήριζε το οικοσύστημα της Google από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του πρόκειται να περάσει μέσα από ένα αυστηρότατο φίλτρο ασφαλείας, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος επαλήθευσης προγραμματιστών σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2027, κάθε εφαρμογή που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο ενός πιστοποιημένου Android smartphone θα ελέγχεται εξονυχιστικά για την ταυτότητα του δημιουργού του, ανεξάρτητα από το εάν η λήψη πραγματοποιήθηκε μέσα από το επίσημο Google Play Store, κάποιο εναλλακτικό κατάστημα ή μέσω απευθείας μεταφοράς ενός αρχείου APK.

Οι βάσεις για την επερχόμενη μετάβαση τέθηκαν ήδη από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όταν το νέο πλαίσιο ασφαλείας ενεργοποιήθηκε πιλοτικά σε τέσσερις επιλεγμένες αγορές, και πιο συγκεκριμένα στη Βραζιλία, την Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη. Η επιτυχία της δοκιμαστικής εφαρμογής οδήγησε τη Google στην απόφαση να προχωρήσει στην παγκόσμια κυκλοφορία της λειτουργίας, ενισχύοντας τις συμμαχίες της με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και διανομείς λογισμικού στον κόσμο.

Το δίκτυο των αρχικών συνεργατών που θα επιβάλουν τους κανόνες επαλήθευσης περιλαμβάνει το Google Play, το Samsung Galaxy Store, το HONOR App Market, το OPPO App Market, το GetApps της Xiaomi, το Palm Store της Transsion και το V-Appstore της vivo, καλύπτοντας ουσιαστικά το συντριπτικό ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς κινητής τηλεφωνίας.

Αντιλαμβανόμενη την ιστορική σημασία της ελευθερίας που προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό στους χρήστες, η Google ξεκαθαρίζει πως η δυνατότητα χειροκίνητης εγκατάστασης εφαρμογών (το γνωστό sideloading) δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από τις συσκευές μας. Η τεράστια διαφορά εντοπίζεται στον βαθμό δυσκολίας που θα αντιμετωπίζει πλέον οποιοσδήποτε προσπαθήσει να εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο προέρχεται από δημιουργό που αρνήθηκε να ταυτοποιηθεί στην κεντρική βάση δεδομένων. Το σύστημα Android θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνο μέσω μιας ροής εγκατάστασης για προχωρημένους χρήστες (Advanced Installation Flow), η οποία έχει σχεδιαστεί σκόπιμα για να λειτουργεί αποτρεπτικά προς τους αρχάριους καταναλωτές που συχνά πέφτουν θύματα απάτης.

Για να καταφέρει κάποιος να εγκαταστήσει ένα μη πιστοποιημένο αρχείο APK, θα πρέπει αρχικά να ενεργοποιήσει τις κρυφές επιλογές προγραμματιστή της συσκευής του και να αναζητήσει την ειδική ρύθμιση για λογισμικό από μη επαληθευμένους δημιουργούς. Μόλις εντοπίσει και ενεργοποιήσει τη σχετική επιλογή, το λειτουργικό σύστημα θα του ζητήσει να πραγματοποιήσει ταυτοποίηση μέσω βιομετρικών στοιχείων και να επιβεβαιώσει ρητά πως δεν υφίσταται πίεση από τρίτα πρόσωπα για να προβεί στην αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας, στοχεύοντας απευθείας στην καταπολέμηση των απατών κοινωνικής μηχανικής (social engineering). Αμέσως μετά την επιβεβαίωση, το τηλέφωνο θα προχωρήσει σε υποχρεωτική επανεκκίνηση, επιβάλλοντας στον χρήστη μια αυστηρή περίοδο αναμονής 24 ωρών. Όταν το εικοσιτετράωρο παρέλθει, ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να επιστρέψει στις ρυθμίσεις προγραμματιστή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, επιλέγοντας εάν επιθυμεί να διατηρήσει το δικαίωμα του sideloading ενεργό μόνιμα ή μόνο για διάστημα επτά ημερών.

Προκειμένου να αποφύγουν αυτήν την εξαιρετικά επίπονη διαδικασία, οι προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο καλούνται να εγγράψουν τις εφαρμογές τους στην πλατφόρμα της Google, μια διαδικασία που σύμφωνα με την εταιρεία απαιτεί λιγότερο από δέκα λεπτά για να ολοκληρωθεί. Τα επίσημα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι η κοινότητα των δημιουργών έχει ανταποκριθεί θετικά,καθώς εκατομμύρια εφαρμογές που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 99% των εγκαταστάσεων παγκοσμίως διαθέτουν ήδη την απαραίτητη πιστοποίηση. Η δημιουργία ενός πλήρους λογαριασμού διανομής προϋποθέτει την καταβολή μιας εφάπαξ συνδρομής ύψους 25 δολαρίων, ενώ οι εταιρείες οφείλουν να διαθέτουν έναν έγκυρο εννεαψήφιο αριθμό αναγνώρισης D-U-N-S. Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει έναν εντελώς δωρεάν τύπο λογαριασμού ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και χομπίστες που χρειάζονται τη δυνατότητα διανομής του κώδικά τους σε έναν περιορισμένο αριθμό συσκευών, διασφαλίζοντας έτσι ότι η καινοτομία και η ακαδημαϊκή έρευνα δεν θα εμποδιστούν από οικονομικούς φραγμούς.

Όλοι οι νέοι κανόνες ασφαλείας ενσωματώνονται βαθιά στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και θα τεθούν σε ισχύ για όλα τα κινητά τηλέφωνα που τρέχουν οποιαδήποτε έκδοση από το Android 7.0 Nougat και έπειτα, γεγονός που σημαίνει ότι ο περιορισμός πρακτικά καλύπτει το σύνολο των ενεργών συσκευών που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά.