Google: Σταματά να εμφανίζει πολιτικές διαφημίσεις στην Ευρώπη

Η Google θα σταματήσει να προβάλλει πολιτικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση είναι απάντηση σε έναν επερχόμενο νέο κανόνα για το μπλοκ που «εισάγει σημαντικές νέες επιχειρησιακές προκλήσεις και νομικές αβεβαιότητες για τους διαφημιστές και τις πλατφόρμες πολιτικών διαφημίσεων».

Η εταιρεία αναφέρει ότι το Regulation on Transparency and Targeting of Political Advertising έχει έναν υπερβολικά ευρύ ορισμό για την πολιτική διαφήμιση και εξέφρασε ανησυχίες ότι η τεχνική καθοδήγηση γύρω από την πολιτική μπορεί να μην δοθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, όταν και θα τεθούν σε ισχύ οι κανόνες.

Πέρα από το ότι δεν θα εξυπηρετεί πλέον το εν λόγω διαφημιστικό περιεχόμενο πριν από τον προσεχή Οκτώβριο, η Google δήλωσε ότι οι πληρωμένες πολιτικές διαφημίσεις δεν θα επιτρέπονται επίσης στο YouTube στην ΕΕ. Η εταιρεία δήλωσε ότι παρόμοιοι κανονισμοί την έχουν ήδη οδηγήσει στο να σταματήσει να σερβίρει πολιτικές διαφημίσεις στον Καναδά, τη Γαλλία και τη Βραζιλία.

Η διαφήμιση και η διαφημιστική τεχνολογία της Google έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία αντιμετώπισε (αλλά τελικά απέφυγε) πρόστιμα για «καταχρηστικές» διαφημιστικές πρακτικές το 2019, ενώ πέρυσι δέχτηκε αντιμονοπωλιακές κατηγορίες.

Επίσης, η Google έχει εμπλακεί και σε άλλες συμπεριφορές που εγείρουν το ενδιαφέρον στο μπλοκ. Μόλις χθες, η εταιρεία ξεκίνησε αυτό που αποκάλεσε "μικρή, χρονικά περιορισμένη δοκιμή" για την παράλειψη αποτελεσμάτων από εκδότες ειδήσεων με έδρα την ΕΕ στο Search, το Google News και το Discover feed.

