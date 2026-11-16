Το Google Maps φέρνει τη λειτουργία Ask Maps στην Ελλάδα!

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε την επέκταση της λειτουργίας Ask Maps σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβάνοντας την Ελλάδα, φέρνοντας τη μεγαλύτερη αναβάθμιση της πλατφόρμας εδώ και μια δεκαετία.

Η υπηρεσία τροφοδοτείται από τα γλωσσικά μοντέλα της οικογένειας Gemini, τα οποία αναλύουν δεδομένα από 300 εκατομμύρια τοποθεσίες και 500 εκατομμύρια κριτικές χρηστών για να απαντούν σε σύνθετα ερωτήματα φυσικής γλώσσας.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να δημιουργούν δυναμικά προγράμματα ταξιδιού, να αναζητούν εντός των αποθηκευμένων λιστών τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις με βάση παραμέτρους όπως ο καιρός, η διαθεσιμότητα και η απόσταση.

Η αναζήτηση τοπικών επιχειρήσεων μεταβαίνει από τη χρήση απλών λέξεων-κλειδιών στην κατανόηση του πλαισίου (context), επηρεάζοντας άμεσα τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα καταστήματα εστίασης και λιανικής στα αποτελέσματα.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο Google Maps ξεκινά επίσημα την πορεία της στην ευρωπαϊκή ήπειρο στις 16 Νοεμβρίου 2026, προσφέροντας στους χρήστες πρόσβαση στη λειτουργία Ask Maps μέσω των συσκευών Android και iOS.

Βασισμένο στα προηγμένα γλωσσικά μοντέλα Gemini,το αναβαθμισμένο σύστημα της Google διασταυρώνει πληροφορίες από τον πλέον ενημερωμένο χάρτη του πλανήτη, αντλώντας ζωντανά δεδομένα από περισσότερες από 300 εκατομμύρια καταχωρημένες τοποθεσίες και αξιολογώντας το περιεχόμενο από 500 εκατομμύρια κριτικές, προκειμένου να απαντήσει σε σύνθετα ερωτήματα που μέχρι πρότινος απαιτούσαν πολλαπλές ξεχωριστές αναζητήσεις από τον χρήστη.

Η τεχνολογική υποδομή πίσω από το Ask Maps επιτρέπει στην πλατφόρμα να υπερβεί τον παραδοσιακό ρόλο του ψηφιακού χάρτη που περιοριζόταν στην παροχή οδηγιών πλοήγησης από το σημείο Α στο σημείο Β. Αντί να αναζητούν γενικούς όρους όπως «εστιατόρια κοντά μου» ή «σταθμοί φόρτισης», οι καταναλωτές αποκτούν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τα ερωτήματά τους με απόλυτη φυσικότητα, θέτοντας παραμέτρους που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα την τοποθεσία, τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τους εκάστοτε χρονικούς περιορισμούς. Το σύστημα επεξεργάζεται την ερώτηση σε πραγματικό χρόνο, συνθέτει τις πληροφορίες από τις αξιολογήσεις της κοινότητας και παρουσιάζει μια δομημένη απάντηση που περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες μαζί με την αιτιολόγηση της τελικής επιλογής.

Ποιες δυνατότητες προσφέρει το Ask Maps στους Έλληνες χρήστες;

Το Ask Maps λειτουργεί ως ένας προσωποποιημένος ψηφιακός συνοδός που οργανώνει δρομολόγια, αναλύει τον καιρό και τη διαθεσιμότητα στάθμευσης, ενώ ταυτόχρονα φιλτράρει τις αποθηκευμένες λίστες του χρήστη σε δευτερόλεπτα με βάση πολύπλοκα κριτήρια που διατυπώνονται προφορικά ή γραπτά.

Ερωτήματα ανοιχτού τύπου για εξειδικευμένες ανάγκες (π.χ. αναζήτηση ανοιχτών γηπέδων με νυχτερινό φωτισμό).

Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων με ενσωματωμένα tips και ζωντανά δεδομένα.

Σύνθετη αναζήτηση μέσα στις αποθηκευμένες τοποθεσίες του ίδιου του χρήστη.

Οι τρεις κεντρικοί άξονες της αναβάθμισης εστιάζουν στην ταχύτητα ανεύρεσης της σωστής πληροφορίας μέσα σε ένα περιβάλλον υπερφόρτωσης δεδομένων. Αρχικά, η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων για οτιδήποτε αφορά τον περιβάλλοντα χώρο δίνει τη λύση σε επείγουσες καθημερινές ανάγκες. Ένας οδηγός ηλεκτρικού οχήματος μπορεί να ρωτήσει το σύστημα πού μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητό του άμεσα, ή ένας αθλητής να ζητήσει την εμφάνιση δημόσιων γηπέδων τένις που διαθέτουν φωτισμό για βραδινό παιχνίδι. Το Gemini κατανοεί το εννοιολογικό πλαίσιο των λέξεων «άμεσα» και «νυχτερινός φωτισμός», αντιστοιχίζοντας τα αιτήματα με το ωράριο λειτουργίας και τις παροχές των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα αναλαμβάνει ρόλο ενεργού συνοδού κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού ή μιας μετακίνησης. Κατά τον σχεδιασμό μιας διαδρομής, το Ask Maps δημιουργεί ένα πλήρες δρομολόγιο το οποίο εμπλουτίζεται αυτόματα με συμβουλές τύπου "Know Before You Go". Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από την εμπειρία προηγούμενων επισκεπτών και περιλαμβάνουν κρίσιμα δεδομένα της τελευταίας στιγμής, όπως οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες στο σημείο άφιξης, η αναμενόμενη δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης και οι τοπικές ιδιαιτερότητες του προορισμού. Ο τρίτος πυλώνας λύνει το διαχρονικό πρόβλημα της διαχείρισης των εκατοντάδων αποθηκευμένων τοποθεσιών που συγκεντρώνουν οι χρήστες στα προφίλ τους. Αντί για το ατελείωτο σκρολάρισμα στις λίστες του Google Maps, ο ενδιαφερόμενος απλώς ρωτά την εφαρμογή ποιες από τις αγαπημένες του καφετέριες έχουν διαθεσιμότητα για πέντε άτομα στα επόμενα τριάντα λεπτά, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να κάνει το φιλτράρισμα.

Η διαθεσιμότητα στην Ελλάδα και η σημασία για τις τοπικές επιχειρήσεις

Το rollout του Ask Maps ξεκινά σταδιακά σε περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης, προσφέροντας στην ελληνική αγορά πρόσβαση στα ίδια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που δοκιμάστηκαν τους προηγούμενους μήνες στις ΗΠΑ. Η αναβάθμιση είναι δωρεάν και αφορά άμεσα τις mobile εφαρμογές του iOS και του Android.



Για τους Έλληνες καταναλωτές, η άφιξη της υπηρεσίας σηματοδοτεί μια σαφή βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο εξερευνούν τις πόλεις τους και οργανώνουν τις αποδράσεις τους. Η εύρεση μιας παραδοσιακής ταβέρνας στο κέντρο της Αθήνας η οποία διαθέτει χορτοφαγικές επιλογές και διατηρεί ήσυχη ατμόσφαιρα για επαγγελματικό ραντεβού, δεν απαιτεί πλέον την ανάγνωση δεκάδων κριτικών. Ο αλγόριθμος εκτελεί τη σημασιολογική ανάλυση στο παρασκήνιο και σερβίρει την έτοιμη απάντηση. Αντίστοιχα, οι επιχειρηματίες της εστίασης, του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν άμεσα την ψηφιακή τους παρουσία.

Το Ask Maps δεν βασίζεται μόνο στο όνομα και στη διεύθυνση μιας επιχείρησης, αλλά τρέφεται από τον όγκο των λεπτομερειών. Οι φωτογραφίες, οι απαντήσεις στις κριτικές πελατών, οι ενημερώσεις ωραρίων και η ακριβής καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν τα καύσιμα που χρησιμοποιεί το Gemini για να προτείνει ένα κατάστημα έναντι του ανταγωνιστή του κατά την παραγωγή των AI απαντήσεων.