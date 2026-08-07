Google Maps: Πολύ μεγάλη αναβάθμιση με τη λειτουργία Ask Maps

Σύνοψη

Το Google Maps αναβαθμίζεται με λειτουργίες Agentic AI μέσω του μοντέλου Gemini, επιτρέποντας στην εφαρμογή να εκτελεί σύνθετες, πολυεπίπεδες εργασίες αντί απλώς να προβάλλει πληροφορίες.

Προστίθεται η δυνατότητα αυτόματης παραγγελίας φαγητού (αρχικά στις ΗΠΑ), όπου ο χρήστης υπαγορεύει τι θέλει να φάει και η εφαρμογή εντοπίζει εστιατόρια στη διαδρομή του, γεμίζοντας αυτόματα το καλάθι αγορών.

Η λειτουργία Personal Intelligence επιτρέπει την ασφαλή, προαιρετική διασύνδεση με το Gmail για την αυτόματη αναγνώριση κρατήσεων πτήσεων και ξενοδοχείων, προσφέροντας εξατομικευμένες προτάσεις.

Εισάγεται ένα νέο widget πραγματικού χρόνου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που λειτουργεί ως ψηφιακός πίνακας αναχωρήσεων, προσαρμόζοντας τους χρόνους αναμονής λεπτό προς λεπτό.

Οι συνεισφορές των χρηστών γίνονται μέσω συζήτησης με το σύστημα, επιτρέποντας την αυτόματη ενημέρωση ωραρίων καταστημάτων απλώς με τη λήψη μιας φωτογραφίας της ταμπέλας.

Η πλοήγηση και η αναζήτηση τοποθεσιών μέσα από τις οθόνες των smartphones μας εισέρχεται πλέον σε μια εντελώς διαφορετική τεχνολογική φάση, καθώς η Google προχωρά στη σημαντικότερη ίσως στρατηγική αναβάθμιση του Google Maps από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του.

Ενσωματώνοντας τις προηγμένες, πολυτροπικές δυνατότητες των γλωσσικών μοντέλων Gemini σε συνδυασμό με την τεράστια δεξαμενή δεδομένων της παγκόσμιας χαρτογράφησης, η λειτουργία «Ask Maps» σταματά να υφίσταται απλώς ως ένα εργαλείο διεπαφής ερωταπαντήσεων. Η Google εξοπλίζει την εφαρμογή με «πρακτορικές» ικανότητες (agentic capabilities), επιτρέποντας στο λογισμικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φιλτράρει πολλαπλές μεταβλητές και να εκτελεί πολύπλοκες, πολυεπίπεδες εργασίες εκ μέρους του χρήστη χωρίς την ανάγκη συνεχούς χειροκίνητης καθοδήγησης.

Αυτοματοποιημένες παραγγελίες φαγητού καθ' οδόν

Η πλέον αξιοσημείωτη πρακτική εφαρμογή αυτής της νέας αρχιτεκτονικής αφορά τον τομέα της εστίασης και τις δυνατότητες παραγγελίας μέσω φυσικής γλώσσας. Μέχρι πρότινος, η αναζήτηση φαγητού απαιτούσε την πλοήγηση σε καταλόγους εστιατορίων, την ανάγνωση κριτικών και την ξεχωριστή μετάβαση στην πλατφόρμα διανομής. Πλέον, ένας οδηγός μπορεί απλώς να χρησιμοποιήσει φωνητική εντολή ζητώντας από το Ask Maps να παραγγείλει, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο πιάτο από κάποιο εστιατόριο το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην προκαθορισμένη διαδρομή του προς το σπίτι.

Το σύστημα αναλύει άμεσα τα δεδομένα πλοήγησης, εντοπίζει τα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά τη δεδομένη χρονική στιγμή, διασταυρώνει τα διαθέσιμα μενού και λαμβάνει υπόψη τυχόν αποθηκευμένες διατροφικές προτιμήσεις του χρήστη. Μόλις ο χρήστης εγκρίνει το προτεινόμενο εστιατόριο, η τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει το επιθυμητό πιάτο απευθείας στο ψηφιακό καλάθι αγορών, αφήνοντας ως μοναδικό επόμενο βήμα την τελική επιβεβαίωση της πληρωμής. Η συγκεκριμένη υλοποίηση υποστηρίζεται τεχνολογικά μέσω του "Universal Commerce Protocol for Food", ενός νέου πρωτοκόλλου που αναπτύσσει η Google με στρατηγικούς συνεργάτες όπως η Square και η Toast, ενώ σύντομα θα ενσωματωθεί και το οικοσύστημα του Uber Eats. Παρόλο που η λειτουργία αυτή εκκινεί σταδιακά από την αγορά των ΗΠΑ, η υποδομή σχεδιάζεται με γνώμονα την παγκόσμια επεκτασιμότητα.

Προσωποποιημένη νοημοσύνη και σύνδεση με το Gmail

Η εξατομίκευση των ψηφιακών εμπειριών περνάει στο επόμενο εξελικτικό στάδιο μέσω της λειτουργίας Personal Intelligence. Η Google παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διασυνδέσουν, με αυστηρούς όρους κρυπτογράφησης, το Ask Maps με τον λογαριασμό τους στο Gmail και μελλοντικά με το Google Calendar. Μέσω αυτής της προαιρετικής διασύνδεσης, ο αλγόριθμος μπορεί να αντλήσει κρίσιμα μεταδεδομένα σχετικά με επερχόμενες κρατήσεις αεροπορικών πτήσεων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή τραπέζια σε εστιατόρια.

Έχοντας πλέον σαφή εικόνα του χρονοδιαγράμματος του χρήστη, το Ask Maps λειτουργεί προληπτικά. Εάν για παράδειγμα ένας ταξιδιώτης ρωτήσει για διαθέσιμες δραστηριότητες κοντά στο ξενοδοχείο του πριν την πτήση επιστροφής του, το σύστημα θα υπολογίσει αυτόματα την ώρα αναχώρησης από τα εισερχόμενα emails, την απόσταση προς το αεροδρόμιο και τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης από τον έλεγχο ασφαλείας, προτείνοντας μόνο εκείνες τις επιλογές που ταιριάζουν χρονικά στο διαθέσιμο κενό. Η εταιρεία τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα παραμένει απενεργοποιημένη από προεπιλογή (off by default), δίνοντας τον πλήρη έλεγχο στους καταναλωτές. Παράλληλα, το Ask Maps αποκτά τη δυνατότητα διατήρησης της μνήμης των συνεδριών, επιτρέποντας στους χρήστες να ζητήσουν απλώς μια υπενθύμιση για τις προτάσεις που είχαν συζητηθεί προηγουμένως, διατηρώντας το πλήρες πλαίσιο της συζήτησης.

Δυναμική παρακολούθηση συγκοινωνιών και σύνθετες αναζητήσεις

Η καθημερινή μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα βελτιστοποιείται περαιτέρω μέσα από ένα ολοκαίνουργιο widget πραγματικού χρόνου, το οποίο μετατρέπει την οθόνη του κινητού σε έναν προσωπικό, ψηφιακό πίνακα αναχωρήσεων. Το σύστημα αντλεί ζωντανά δεδομένα τηλεματικής από τα κατά τόπους δίκτυα συγκοινωνιών, προβάλλοντας τις ακριβείς καθυστερήσεις για λεωφορεία, τρένα, μετρό και επιβατικά πλοία. Εάν ρωτήσετε για τα διαθέσιμα δρομολόγια που προσφέρουν συγκεκριμένη θέα ή ακολουθούν μια επιθυμητή διαδρομή, το UI του χάρτη προσαρμόζεται δυναμικά δείχνοντας τα δρομολόγια, ενώ οι χρόνοι αναμονής επικαιροποιούνται λεπτό προς λεπτό.

Ταυτόχρονα, ο αλγόριθμος αναζήτησης αποκτά την ικανότητα επεξεργασίας πολλαπλών παραμέτρων ταυτόχρονα. Μια αναζήτηση για ξενοδοχείο δεν περιορίζεται πλέον σε λέξεις-κλειδιά, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει εντολές φυσικής γλώσσας που συνδυάζουν το κόστος, τις βαθμολογίες, την αισθητική (π.χ., "artsy vibe") και τη χιλιομετρική απόσταση από συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. Το σύστημα διασταυρώνει τη διαθεσιμότητα και τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, συνδέοντας τα αποτελέσματα με πλατφόρμες αγοράς εισιτηρίων για τοπικές εκδηλώσεις, συναυλίες και παραστάσεις.

Η δύναμη της κοινότητας μέσω του Computer Vision

Αναγνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Google Maps εντοπίζεται στα δεδομένα που παρέχουν οι 500 εκατομμύρια ενεργοί συνεισφέροντες (Local Guides), η διαδικασία υποβολής διορθώσεων απλοποιείται δραματικά. Οι χρήστες μπορούν πλέον να συνεισφέρουν πληροφορίες συνομιλώντας με την εφαρμογή. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό ωστόσο είναι η χρήση μηχανικής όρασης (computer vision) για την ενημέρωση στοιχείων επιχειρήσεων. Αρκεί η λήψη μιας φωτογραφίας της ταμπέλας με το νέο ωράριο λειτουργίας ενός καταστήματος. Το σύστημα αναγνωρίζει οπτικά το κείμενο, μετατρέπει τα δεδομένα σε δομημένη πληροφορία και ζητά μια απλή επιβεβαίωση από τον χρήστη πριν υποβάλει την αλλαγή, περνώντας την φυσικά από τα ενσωματωμένα φίλτρα ασφαλείας και επαλήθευσης της Google.