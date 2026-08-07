WeatherNext 2: Η Google DeepMind παρέχει 24 ώρες επιπλέον προειδοποίησης στην πρόγνωση κυκλώνων

Σύνοψη

Το WeatherNext 2 της Google DeepMind επιτυγχάνει ένα πρωτοφανές επίπεδο ακρίβειας στην πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, εξασφαλίζοντας στους μετεωρολόγους μια επιπλέον ημέρα προειδοποίησης για την πορεία και την ένταση των κυκλώνων.

Το σύστημα βασίζεται σε Functional Generative Networks (FGNs) και εκπαιδεύτηκε σε 20 terabytes παγκόσμιων ατμοσφαιρικών δεδομένων καθώς και σε 5.000 ιστορικά αρχεία καταιγίδων.

Η παραγωγή 1.000 πιθανών σεναρίων εξέλιξης μιας καταιγίδας με πρόβλεψη δεκαπέντε ημερών ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα λεπτό, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά έναν επεξεργαστή TPU.

Η Google διαθέτει τον κώδικα και τα βάρη του μοντέλου δωρεάν στην επιστημονική κοινότητα, προσφέροντας παράλληλα τη συμπιεσμένη έκδοση WeatherNext 2-mini για άμεση εκτέλεση μέσω του Google Colab.

Η ανοιχτή πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία προσφέρει στους ερευνητικούς φορείς τη δυνατότητα έγκαιρης ανάλυσης των Μεσογειακών κυκλώνων (Medicanes), χωρίς την ανάγκη πανάκριβων υπερυπολογιστικών συστημάτων.

Το WeatherNext 2 αποτελεί το νέο, ανοιχτού κώδικα AI μοντέλο της Google DeepMind που εξειδικεύεται στην πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Προσφέρει πρόβλεψη πορείας, δομής και έντασης ανέμων δεκαπέντε ημερών σε λιγότερο από ένα λεπτό μέσω ενός TPU, παρέχοντας είκοσι τέσσερις ώρες επιπλέον προειδοποίησης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μετεωρολογικά συστήματα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Ανάλυση δεδομένων: Λειτουργεί εντυπωσιακά σε ανάλυση 28x28km, η οποία είναι σχεδόν εκατό φορές πιο αραιή από τα παραδοσιακά τοπικά μοντέλα εντοπισμού κυκλώνων που απαιτούν εξαιρετικά υψηλή χωρική ευκρίνεια.

Λειτουργεί εντυπωσιακά σε ανάλυση 28x28km, η οποία είναι σχεδόν εκατό φορές πιο αραιή από τα παραδοσιακά τοπικά μοντέλα εντοπισμού κυκλώνων που απαιτούν εξαιρετικά υψηλή χωρική ευκρίνεια. Εκπαίδευση μοντέλου: Αναπτύχθηκε με τη χρήση 20 terabytes παγκόσμιων ατμοσφαιρικών δεδομένων και την ανάλυση 5.000 ιστορικών καταιγίδων μέσω της εξειδικευμένης βάσης δεδομένων IBTrACS.

Αναπτύχθηκε με τη χρήση 20 terabytes παγκόσμιων ατμοσφαιρικών δεδομένων και την ανάλυση 5.000 ιστορικών καταιγίδων μέσω της εξειδικευμένης βάσης δεδομένων IBTrACS. Ταχύτητα παραγωγής προβλέψεων: Ολοκληρώνει υπολογισμούς συνόλου 1.000 πιθανών σεναρίων εξέλιξης σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική ενός μόνο Tensor Processing Unit (TPU).

Ολοκληρώνει υπολογισμούς συνόλου 1.000 πιθανών σεναρίων εξέλιξης σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική ενός μόνο Tensor Processing Unit (TPU). Έκδοση Mini για ερευνητές: Διατίθεται η ελαφρύτερη έκδοση WeatherNext 2-mini με ανάλυση 111x111km, η οποία εκτελείται δωρεάν μέσω δημόσιων notebooks στο περιβάλλον του Google Colab.

Η πρόβλεψη της ανάπτυξης και της πορείας των καταστροφικών κυκλώνων αποτελεί διαχρονικά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επιστήμης της μετεωρολογίας, καθώς οι συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές ευθύνονται για περισσότερους από 700.000 θανάτους και οικονομικές απώλειες ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Η επιστημονική δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας της Google DeepMind επιβεβαιώνει πως η μετάβαση από τα παραδοσιακά μαθηματικά μοντέλα της φυσικής της ατμόσφαιρας σε συστήματα μηχανικής μάθησης προσφέρει ένα λειτουργικό πλεονέκτημα που ισοδυναμεί με τουλάχιστον δέκα χρόνια συνεχούς τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου.

Οι μετεωρολόγοι ελέγχουν πλέον τα δεδομένα τριών ημερών με την ίδια ακρίβεια που τα προηγούμενα, κορυφαία μοντέλα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μόνο για το προσεχές σαρανταοκτάωρο. Το σύστημα δοκιμάστηκε με τεράστια επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου τυφώνων του 2025, βοηθώντας καθοριστικά το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC) να προβλέψει την ταχύτατη ενίσχυση του τυφώνα Melissa και να εκδώσει έγκαιρες προειδοποιήσεις εκκένωσης πριν το σύστημα πλήξει την Τζαμάικα.

Η τεχνική αρχιτεκτονική και τα Functional Generative Networks

Ιστορικά, η πρόβλεψη των κυκλώνων επέβαλε στους επιστήμονες έναν επώδυνο τεχνικό συμβιβασμό που απαιτούσε τη συνδυαστική χρήση δύο εντελώς διαφορετικών τεχνικών μοντελοποίησης. Η πορεία του κυκλώνα καθορίζεται από τα τεράστια παγκόσμια ατμοσφαιρικά ρεύματα τα οποία αποτυπώνονται ιδανικά μέσω παγκόσμιων μοντέλων χαμηλής ανάλυσης. Από την άλλη πλευρά, η ένταση των ανέμων τροφοδοτείται από εξαιρετικά τοπικές, θερμοδυναμικές φυσικές διεργασίες γύρω από τον πυρήνα της καταιγίδας, φαινόμενα που προσεγγίζονται σωστά μόνο από εξειδικευμένα, τοπικά μοντέλα υπερ-υψηλής ανάλυσης.

Το μοντέλο WeatherNext γεφυρώνει αυτό το ιστορικό χάσμα, αποτελώντας ένα ενιαίο, ολιστικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο προβλέπει την πορεία, την ένταση και την ευρύτερη δομή του φαινομένου με πρωτοφανή ακρίβεια. Η ενσωμάτωση των Functional Generative Networks (FGNs) επιτρέπει στο νευρωνικό δίκτυο να παράγει αποτελεσματικά τεράστια σύνολα διαφορετικών προβλέψεων, αποτυπώνοντας την εγγενή αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει πάντοτε την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Ενώ την προηγούμενη χρονιά το σύστημα παρήγαγε 50 ταυτόχρονες προβλέψεις ώστε να εξισωθεί με τα παγκόσμια μοντέλα φυσικής, η φετινή αναβάθμιση ανέβασε το μέγεθος του συνόλου στις 1.000 πιθανότητες, επιτρέποντας τον εντοπισμό σπάνιων αλλά καταστροφικών σεναρίων ταχείας κλιμάκωσης της έντασης.

Η ενσωμάτωση του WeatherNext 2-mini και του Weather Lab

Η απόφαση της Google να ανοίξει τον κώδικα και τα βάρη του μοντέλου στο ευρύ κοινό προσφέρει στους ακαδημαϊκούς ερευνητές, στις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς τα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία των υποδομών και της ανθρώπινης ζωής. Η πρόσβαση στις εκδόσεις WeatherNext Cyclones και WeatherNext 2 πλαισιώνεται από τη διάθεση του WeatherNext 2-mini, το οποίο είναι προγραμματισμένο να λειτουργεί ομαλά μέσα από ένα δωρεάν Google Colab notebook χωρίς να προϋποθέτει την κατοχή ιδιόκτητων υπερυπολογιστών.

Παράλληλα, η ενημερωμένη πλατφόρμα Weather Lab ενσωματώνει πλέον τα δεδομένα του συστήματος απευθείας στο Google Earth AI. Οι χρήστες μπορούν να οπτικοποιήσουν τις προβλέψεις της τεχνητής νοημοσύνης για τη θερμοκρασία, τα επίπεδα υετού και την ταχύτητα των ανέμων σε ένα ενιαίο, διαδραστικό τρισδιάστατο περιβάλλον που διευκολύνει την ταχύτατη κατανόηση της κατεύθυνσης της καταιγίδας.

Η σημασία του WeatherNext 2 για τους Μεσογειακούς κυκλώνες

Η ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως το WeatherNext 2 αποκτά κρίσιμη σημασία για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θερμά σημεία της κλιματικής κρίσης. Η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης Μεσογειακών κυκλώνων (Medicanes), σε συνδυασμό με τα ακραία φαινόμενα ραγδαίων βροχοπτώσεων, απαιτούν υποδομές πρόβλεψης που θα ξεπερνούν τους περιορισμούς των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μοντέλων.

Η δυνατότητα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και των ερευνητικών ομάδων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να προσαρμόσουν τον ανοιχτό κώδικα του WeatherNext στα τοπικά δεδομένα του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους παρέχει ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στην Πολιτική Προστασία. Η εξασφάλιση επιπλέον εικοσιτεσσάρων ωρών ακριβούς πρόβλεψης επιτρέπει την αποτελεσματικότερη οργάνωση εκκενώσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, την έγκαιρη μετακίνηση του κρατικού μηχανισμού και τη δραστική μείωση των ανθρώπινων απωλειών κατά τη διάρκεια απότομων πλημμυρικών φαινομένων στις αστικές και αγροτικές ζώνες της χώρας.