Σύνοψη

Το Gemini 4 Hydrogen αντικαθιστά το "Flash" και καθίσταται το προεπιλεγμένο γλωσσικό μοντέλο για το Google Search παγκοσμίως, φέρνοντας δομημένους πίνακες και πλουσιότερη οπτική απεικόνιση στα αποτελέσματα.

Το αναβαθμισμένο οικοσύστημα επιτυγχάνει την ολοκλήρωση εργασιών 2.5 φορές ταχύτερα στη βασική του ρύθμιση, μειώνοντας παράλληλα τις κατασκευασμένες πληροφορίες (hallucinations) κατά πέντε φορές.

Οι developers αποκτούν πρόσβαση στο μοντέλο μέσω API με δυνατότητα εισαγωγής ενός εκατομμυρίου tokens, έναντι $1.50 ανά εκατομμύριο input tokens και $7.50 για output tokens.

Η τεχνητή νοημοσύνη προσαρμόζεται πλέον αυτόματα και ανακτά αξιόπιστες πηγές ακόμη και όταν οι κλήσεις του συστήματος (tool calls) προς εξωτερικές εφαρμογές αποτυγχάνουν.

Η Google προχώρησε στη ριζική ανανέωση του βασικού εργαλείου αναζήτησης, ενσωματώνοντας το νεότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini 4 Hydrogen, το οποίο διαδέχεται επίσημα την προηγούμενη γενιά των μοντέλων Flash, θέτοντας τα θεμέλια για σημαντικά ταχύτερες και περισσότερο αξιόπιστες απαντήσεις απέναντι στα πιο περίπλοκα ερωτήματα που καταχωρούν καθημερινά οι χρήστες στο διαδίκτυο.

Το λανσάρισμα του νέου αλγορίθμου σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη δομική αναβάθμιση που έχει δεχτεί το Search μέχρι σήμερα, προσθέτοντας δυναμικές οπτικοποιήσεις δεδομένων, δομημένους πίνακες και αυξημένη αντοχή στις παραισθήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μηχανικοί της Google επικεντρώθηκαν ξεκάθαρα στην ταχύτητα απόκρισης, προσέχοντας να μη θυσιάσουν την παραγωγική ικανότητα. Το νέο μοντέλο ολοκληρώνει τις εργασίες του 2.5 φορές ταχύτερα από τον προκάτοχο του, όταν λειτουργεί στην προεπιλεγμένη του ρύθμιση. Ταυτόχρονα, εξαλείφει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των προηγούμενων εκδόσεων, καθώς καταφέρνει να μειώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς και τις ανύπαρκτες πηγές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 500%. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο του κώδικα του εντοπίζεται στην ικανότητά του να προσαρμόζεται αυτόματα και να διορθώνει τη ροή της διεργασίας, στην περίπτωση που ένα εργαλείο κλήσης αποτύχει ή τα πρώτα αποτελέσματα του ιστού επιστρέψουν μηδενικά ευρήματα.

Η μετάβαση αυτή επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα μέσα από τα επίσημα μετροπρογράμματα αξιολόγησης της βιομηχανίας. Οι μετρήσεις του Terminal-Bench 4.1 καταδεικνύουν έναν αξιοσημείωτο τριπλασιασμό των επιδόσεων, ανεβάζοντας το ποσοστό επιτυχίας στο 57%, συγκριτικά με το φτωχό 18.2% που σημείωνε η προηγούμενη έκδοση. Το σύστημα διατηρεί τη δυνατότητα εγγενούς επεξεργασίας ενός εκατομμυρίου tokens για τα εισερχόμενα δεδομένα, προσφέροντας παράλληλα αντίστοιχη χωρητικότητα (έως ένα εκατομμύριο tokens) για το παραγόμενο αποτέλεσμα. Αυτή η τεχνική προδιαγραφή καθιστά εφικτή την ανάλυση ολόκληρων βιβλίων, κωδικών χιλιάδων γραμμών και πολυσέλιδων νομικών κειμένων μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Στο περιβάλλον του Google Search, η άφιξη του Gemini 4 Hydrogen μεταφράζεται σε μια οπτικά πλουσιότερη και διαδραστική εμπειρία. Ο αλγόριθμος λειτουργεί πλέον ως το προεπιλεγμένο μοντέλο για το AI Mode και αναλαμβάνει να απαντήσει στις πιο σύνθετες ερωτήσεις των AI Overviews. Οι χρήστες λαμβάνουν απαντήσεις που πλαισιώνονται οργανικά από εικόνες, συγκριτικούς πίνακες που δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο και εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για τις δικές τους εξατομικευμένες αναζητήσεις. Πρακτικά, όταν κάποιος αναζητά πληροφορίες για ένα εξειδικευμένο χόμπι, ελέγχει τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού ή συγκρίνει προϊόντα τεχνολογίας, το παραγόμενο αποτέλεσμα εμφανίζεται πλήρως ταξινομημένο. Η AI συνδέεται με μεγαλύτερο αριθμό σχετικών συνδέσμων και εξωτερικών πηγών, διευκολύνοντας την αναζήτηση της πρωτογενούς είδησης στον παγκόσμιο ιστό.

Επεκτείνοντας τη χρησιμότητα του πέρα από τη βασική μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία διαθέτει το νέο της προϊόν στους χρήστες της δωρεάν εφαρμογής Gemini μέσω της αυτόματης επιλογής μοντέλου. Οργανώνει βέλτιστα την καθημερινή εργασία, συντάσσει προσχέδια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημιουργεί οδηγούς μελέτης, αποδίδοντας έτοιμα προς αξιοποίηση κείμενα από την πρώτη κιόλας απόπειρα. Οι συνδρομητές της βαθμίδας Google AI Pro επωφελούνται επίσης μέσω της πλατφόρμας Antigravity, στην οποία το Hydrogen διαθέτει πλέον ένα έξτρα επίπεδο σκέψης, προσφέροντας τέσσερις επιλογές κλιμάκωσης (Low, Medium, High, Extra), ώστε να δίνεται στους επαγγελματίες απόλυτος έλεγχος στην κατανομή των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων.

Για τους προγραμματιστές και τους αναλυτές της αγοράς, το κόστος χρήσης του νέου API διαμορφώνεται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά πλαίσια, αν υπολογίσουμε την τεράστια υπολογιστική ισχύ που ξεκλειδώνει. Η εταιρεία όρισε την τιμή στο $1.50 ανά εκατομμύριο input tokens και $7.50 για κάθε εκατομμύριο output tokens. Πρόκειται για μια τιμολογιακή στρατηγική που ενθαρρύνει τα τμήματα ανάπτυξης λογισμικού να δημιουργήσουν αυτόνομα συστήματα (agentic workflows) ικανά να αναλαμβάνουν καθημερινές διαδικασίες ρουτίνας στο παρασκήνιο, απαλλάσσοντας τους εργαζομένους από το βάρος της συνεχούς μικροδιαχείρισης. Το μοντέλο επιδεικνύει ποσοστό ειλικρίνειας 96.7% στις εσωτερικές μετρήσεις, όντας δύο φορές πιο ασφαλές ως προς την παράκαμψη των εμποδίων προστασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης επιβλαβών εντολών.