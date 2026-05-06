Google Search: 5 νέοι τρόποι να εξερευνήσετε τον ιστό με την παραγωγική AI

Με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Google αναβαθμίζει συνεχώς τις εμπειρίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στη μηχανή αναζήτησης Google Search, όπως το ΑΙ Mode και τα AI Overviews. Αυτές οι εμπειρίες καθίστανται ιδιαίτερα χρήσιμες όταν διευκολύνουν τη σύνδεση με αυθεντικές φωνές και την εξερεύνηση χρήσιμων πληροφοριών στον ιστό. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζει συνδέσμους στις λειτουργίες AI Search, αναπτύσσοντας παράλληλα νέους τρόπους που σας βοηθούν να βρίσκετε τις πηγές, τα brands και τις ιστοσελίδες που εμπιστεύεστε.

Ακολουθούν πέντε νέες ενημερώσεις που θα σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε σχετικούς ιστοτόπους, λεπτομερή insights και πρωτότυπο περιεχόμενο.

Εξερευνήστε νέες προοπτικές

Μια απάντηση μέσω AI αποτελεί συχνά μόνο την αφετηρία της εξερεύνησης ενός θέματος που σας ενδιαφέρει. Προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω εξερεύνηση του ιστού μετά το αρχικό σας ερώτημα, θα αρχίσετε να βλέπετε προτάσεις για τα επόμενα βήματα της έρευνάς σας στο τέλος πολλών απαντήσεων AI. Αυτή η ενότητα περιέχει συνδέσμους προς μοναδικά άρθρα ή αναλύσεις σε βάθος για διαφορετικές πτυχές του θέματός σας, ώστε να ικανοποιήσετε εύκολα την περιέργειά σας. Για παράδειγμα, σε μια αναζήτηση σχετικά με το πώς οι πόλεις έχουν αυξήσει τους χώρους πρασίνου, ενδέχεται να εμφανιστεί μια μελέτη περίπτωσης για την επιτυχημένη αποκατάσταση ενός ρέματος στη Σεούλ ή μια αναφορά για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του πάρκου High Line στη Νέα Υόρκη.

Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στις συνδρομές ειδήσεών σας.

Οι αγαπημένες σας πηγές θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες. Πλέον, η Google διαθέτει μια νέα λειτουργία που επισημαίνει συνδέσμους από τις συνδρομές ειδήσεών σας στη Λειτουργία AI Mode και στα AI Overviews, ώστε να μπορείτε να έχετε γρήγορα πρόσβαση στο περιεχόμενο που εμπιστεύεστε και να αξιοποιείτε περισσότερο τις συνδρομές σας.

Λάβετε συμβουλές από άτομα που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία.

Για πολλές αναζητήσεις, οι χρήστες αναζητούν ολοένα και περισσότερο συμβουλές από άλλους. Προκειμένου να βοηθηθούν στην εύρεση των πιο χρήσιμων insights για περαιτέρω εξερεύνηση, οι απαντήσεις μέσω AI θα περιλαμβάνουν πλέον μια προεπισκόπηση απόψεων από δημόσιες συζητήσεις στο διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πηγές άμεσης εμπειρίας. Προστέθηκε, επίσης, περισσότερο περιεχόμενο σε αυτά τα links, όπως το όνομα, το ψευδώνυμο ή το όνομα της κοινότητας ενός δημιουργού, βοηθώντας σας να αποφασίσετε σε ποιες συζητήσεις θέλετε να διαβάσετε ή να συμμετάσχετε. Για παράδειγμα, αν κάνετε έρευνα για το πώς να τραβήξετε εξαιρετικές φωτογραφίες του Βόρειου Σέλαος, μπορεί να δείτε αποσπάσματα από ένα φόρουμ φωτογραφίας που συμβουλεύει σχετικά με τον χρόνο έκθεσης, μαζί με συνδέσμους με δυνατότητα κλικ, οι οποίοι αναφέρουν το συγκεκριμένο όνομα της κοινότητας, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε στην πλήρη συζήτηση.

Δείτε συνδέσμους ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε.

Για να διευκολυνθεί η εμβάθυνση σε χρήσιμους ιστοτόπους καθώς διαβάζετε, θα βλέπετε πλέον περισσότερους συνδέσμους απευθείας μέσα στις απαντήσεις AI, ακριβώς δίπλα στο σχετικό κείμενο. Για παράδειγμα, αν αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με ένα ταξίδι με ποδήλατο στην Καλιφόρνια, μπορεί να δείτε μια σειρά από κουκκίδες σχετικά με τη διαδρομή. Με αυτή την ενημέρωση, μπορείτε πλέον να δείτε έναν σύνδεσμο προς έναν οδηγό ποδηλασίας στην ακτή του Ειρηνικού ακριβώς δίπλα στη κουκκίδα σχετικά με το έδαφος ή έναν σύνδεσμο προς μια ανάρτηση ιστολογίου με προτάσεις προπόνησης δίπλα στη κουκκίδα σχετικά με τη ημερήσια απόσταση.

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνδεδεμένους ιστοτόπους.

Προκειμένου να λάβετε το πλαίσιο που χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ιστό, η Google παρέχει πλέον μια γρήγορη προεπισκόπηση ενός ιστοτόπου όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε έναν ενσωματωμένο σύνδεσμο στις εμπειρίες της Google με AI σε υπολογιστή. Θα δείτε χρήσιμες πληροφορίες, όπως το όνομα του ιστοτόπου ή τον τίτλο της ιστοσελίδας, αποκτώντας έτσι μια καλύτερη εικόνα για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πριν την επισκεφθείτε. Έχει παρατηρηθεί ότι οι χρήστες ενδέχεται να διστάζουν να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο, αν δεν είναι σίγουροι για το πού ακριβώς οδηγεί. Επομένως, αυτή η ενημέρωση θα βοηθήσει τους χρήστες να αισθάνονται πιο σίγουροι για την επίσκεψη σε χρήσιμους ιστοτόπους.