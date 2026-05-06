Αναφορά: Ο Google Chrome εγκαθιστά σιωπηλά τοπικό AI μοντέλο 4GB – Οι αντιδράσεις και η λύση

Σύνοψη

Το Google Chrome (στην έκδοση 147) εγκαθιστά αυτόματα ένα αρχείο τεχνητής νοημοσύνης (weights.bin) μεγέθους 4GB χωρίς καμία ειδοποίηση, προτροπή ή συγκατάθεση του χρήστη.

Το αρχείο αποτελεί το τοπικό γλωσσικό μοντέλο Gemini Nano της Google και αποθηκεύεται στον φάκελο OptGuideOnDeviceModel στους υπολογιστές με Windows, macOS και Linux.

Ακόμα και αν ο χρήστης εντοπίσει και διαγράψει χειροκίνητα τον φάκελο, ο browser ξεκινά άμεσα την εκ νέου λήψη του στο παρασκήνιο.

Ο ερευνητής ασφαλείας Alexander Hanff (The Privacy Guy) κατήγγειλε τη διαδικασία ως παραβίαση της εμπιστοσύνης, αναδεικνύοντας τη χρήση "σκοτεινών μοτίβων" (dark patterns) και το τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος από την άσκοπη μεταφορά δεδομένων σε δισεκατομμύρια συσκευές.

Η οριστική απενεργοποίηση της λειτουργίας απαιτεί παρέμβαση στις κρυφές ρυθμίσεις του προγράμματος μέσω της εντολής chrome://flags.

Τι ακριβώς κατεβάζει το Google Chrome στο παρασκήνιο;

Το Google Chrome εγκαθιστά σιωπηλά το αρχείο weights.bin, μεγέθους περίπου 4GB, το οποίο περιέχει τα τοπικά δεδομένα (weights) του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini Nano. Η λήψη πραγματοποιείται στο παρασκήνιο αμέσως μετά την ενημέρωση στην έκδοση 147, αποθηκεύεται στον κατάλογο χρήστη (OptGuideOnDeviceModel) και δεν διαθέτει εμφανή επιλογή απενεργοποίησης (opt-out) στις τυπικές ρυθμίσεις, ενώ επαναλαμβάνεται αυτόματα σε περίπτωση διαγραφής.

Το τελευταίο διάστημα, πολλοί χρήστες του δημοφιλέστερου web browser παγκοσμίως παρατήρησαν μια ανεξήγητη μείωση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου στους υπολογιστές τους, καθώς και αυξημένη δραστηριότητα στον δίσκο και στο δίκτυό τους. Η αιτία, όπως αποκαλύφθηκε από ειδικούς της κυβερνοασφάλειας και ανεξάρτητους ερευνητές, είναι η απόφαση της Google να ενσωματώσει τοπικά (on-device) το μοντέλο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης Gemini Nano απευθείας στους υπολογιστές των χρηστών.

Πώς λειτουργεί το Gemini Nano στο Chrome και γιατί είναι τοπικό;

Η προσέγγιση του "On-Device AI" παρουσιάζεται από τις τεχνολογικές εταιρείες ως το επόμενο βήμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αντί οι πληροφορίες του χρήστη να αποστέλλονται σε απομακρυσμένους servers (cloud) για επεξεργασία, τα δεδομένα αναλύονται απευθείας στο hardware του υπολογιστή.

Το Gemini Nano χρησιμοποιείται από το Chrome για να τροφοδοτήσει λειτουργίες όπως η βοήθεια σύνταξης κειμένου, η δημιουργία περιλήψεων, η ταχύτερη αυτόματη συμπλήρωση φορμών, αλλά και πιο κρίσιμες διεργασίες όπως ο εντοπισμός κακόβουλου λογισμικού και η προστασία από επιθέσεις "prompt injection" σε πραγματικό χρόνο.

Αν και η τοπική επεξεργασία εξασφαλίζει θεωρητικά ταχύτερους χρόνους απόκρισης (χαμηλότερο latency) και καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας αφού τα δεδομένα δεν εγκαταλείπουν τη συσκευή, ο τρόπος διανομής του λογισμικού προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Το Chrome απλώς θεωρεί πως κάθε σύστημα που πληροί τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις αποτελεί κατάλληλο έδαφος για την αποθήκευση του μοντέλου, αδιαφορώντας για τον διαθέσιμο χώρο στον δίσκο (SSD/HDD) ή τα όρια δεδομένων της σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο.

Ζητήματα ιδιωτικότητας και "dark patterns"

Η αποκάλυψη της πρακτικής έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την έρευνα του Alexander Hanff, γνωστού ειδικού σε θέματα απορρήτου (The Privacy Guy). Ο Hanff ανέλυσε τα αρχεία καταγραφής του πυρήνα του macOS και διαπίστωσε ότι το Chrome χρειαζόταν μόλις 14 λεπτά για να δημιουργήσει τον φάκελο και να κατεβάσει το τεράστιο αρχείο, χωρίς να εμφανίσει καμία απολύτως ειδοποίηση.

Το κυριότερο πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στην πλήρη απουσία διαφάνειας. Η Google εφαρμόζει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν Dark Patterns.

Τα βασικότερα παραπτώματα στη σχεδίαση αυτής της συμπεριφοράς περιλαμβάνουν:

Απουσία Opt-in: Δεν υπάρχει παράθυρο διαλόγου που να ζητά την άδεια του χρήστη για τη λήψη των 4GB.

Αδυναμία Opt-out: Το μενού των τυπικών ρυθμίσεων του Chrome δεν προσφέρει κανέναν διακόπτη απενεργοποίησης του Gemini Nano.

Επιθετική επανεγκατάσταση: Εάν ένας χρήστης που παλεύει να εξοικονομήσει χώρο διαγράψει τον φάκελο OptGuideOnDeviceModel, το Chrome θα εκκινήσει ξανά τη λήψη των 4GB στην επόμενη επανεκκίνηση.

Παραπλανητική ονοματολογία: Η ονομασία του φακέλου ("OptGuideOnDeviceModel") δεν παραπέμπει πουθενά στο "Gemini" ή στην τεχνητή νοημοσύνη, καθιστώντας δύσκολο για τον μέσο χρήστη να κατανοήσει περί τίνος πρόκειται.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των «σιωπηλών» λήψεων

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα της ανάλυσης αφορά τον αντίκτυπο στο κλίμα και τα δίκτυα κορμού του διαδικτύου. Το Google Chrome διαθέτει δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως. Η αναγκαστική αποστολή ενός αρχείου 4GB σε εκατοντάδες εκατομμύρια συμβατές συσκευές μεταφράζεται σε μεταφορά δεδομένων κλίμακας Exabyte (εκατομμύρια Terabytes).

Η ενέργεια που απαιτείται από τα data centers, τους δρομολογητές των παρόχων (ISPs) και τα μόντεμ των τελικών χρηστών για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπολογίζεται ότι παράγει μεταξύ 6.000 και 60.000 μετρικών τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Αυτή η κλίμακα σπατάλης πόρων για ένα χαρακτηριστικό που η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει, έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Google για βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οδηγός Διαγραφής: Πώς να σταματήσετε την αυτόματη λήψη

Δεδομένου ότι το Chrome δεν παρέχει επιλογή στο βασικό μενού ρυθμίσεων, η απενεργοποίηση της λειτουργίας και η αποτροπή της μελλοντικής επαναλήψης του αρχείου απαιτεί πρόσβαση στο μενού των πειραματικών δυνατοτήτων του browser.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε το Google Chrome και πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων (εκεί που γράφετε τα URL) την εντολή: chrome://flags Στη γραμμή αναζήτησης που θα εμφανιστεί στην κορυφή της σελίδας, πληκτρολογήστε: Enables Optimization Guide On Device. Αλλάξτε την τιμή από το αναπτυσσόμενο μενού στα δεξιά σε Disabled. Επαναλάβετε τη διαδικασία αναζητώντας τον όρο Prompt API και αλλάξτε την τιμή επίσης σε Disabled. Κάντε κλικ στο κουμπί επανεκκίνησης (Relaunch) που θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης. Κλείστε εντελώς το Chrome. Πλοηγηθείτε στον φάκελο %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\ (για χρήστες Windows) και διαγράψτε οριστικά τον φάκελο OptGuideOnDeviceModel.

Με τη ματιά του Techgear

Η τοπική εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (On-Device AI) είναι αναμφισβήτητα η σωστή τεχνολογική κατεύθυνση όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη μείωση της εξάρτησης από τις cloud υποδομές. Ωστόσο, η υλοποίηση της Google μέσω του Chrome αποτελεί μνημείο κακού σχεδιασμού και ελλειμματικής επικοινωνίας με τον τελικό χρήστη.

Ο υπολογιστής του χρήστη, ο αποθηκευτικός του χώρος και το bandwidth της σύνδεσης του αποτελούν αυστηρά προσωπική περιουσία. Η μετατροπή τους σε «πεδίο δοκιμών» για την εξάπλωση του Gemini Nano, χωρίς καμία προειδοποίηση ή συγκατάθεση (opt-in), παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες του σύγχρονου software. Εάν η Google επιθυμεί να καθιερώσει το AI ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής περιήγησης, οφείλει να το πράξει με απόλυτη διαφάνεια: προβάλλοντας ένα καθαρό μήνυμα εγκατάστασης που θα εξηγεί τα οφέλη και θα δίνει ξεκάθαρα την επιλογή άρνησης, με πλήρη σεβασμό στους διαθέσιμους πόρους των συστημάτων.

