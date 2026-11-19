Σύνοψη

Η Google DeepMind ανακοίνωσε απροειδοποίητα τη διάθεση του Gemini 4 Neon, τοποθετώντας το ανάμεσα στα Hydrogen και Carbon.

Η εταιρεία απέσυρε το μοντέλο Argon από το Gemini app, καθώς το Neon καλύπτει τις ίδιες ανάγκες με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία.

Το νέο μοντέλο σημειώνει κορυφαίες επιδόσεις στην παραγωγή κώδικα και στη διαχείριση αυτοματοποιημένων πρακτόρων (agentic workflows).

Ενσωματώνει προηγμένα συστήματα ασφαλείας κατά των επιθέσεων prompt injection (Gray Swan benchmark 0.0%).

Η πρόσβαση είναι ήδη ανοιχτή για τους επί πληρωμή χρήστες, ενώ οι δωρεάν λογαριασμοί δεν έχουν επιλογή για χειροκίνητη εναλλαγή στο συγκεκριμένο LLM.

Η Google προχωρά στο λανσάρισμα του Gemini 4 Neon σε μια προσπάθεια να αναδιαμορφώσει πλήρως τη μεσαία κατηγορία των AI εργαλείων που απευθύνονται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε προγραμματιστές, προκαλώντας ταυτόχρονα ευθεία αντιπαράθεση με τους ισχυρότερους ανταγωνιστές της αγοράς, όπως η Anthropic και η OpenAI.

Το νέο γλωσσικό μοντέλο σχεδιάστηκε από την αρχή με στόχο να γεφυρώσει το τεράστιο χάσμα που υπήρχε ανάμεσα στο εξαιρετικά γρήγορο αλλά ελαφρύ Hydrogen και το βαρύ, ενεργοβόρο Carbon, προσφέροντας έναν συνδυασμό υψηλής αναλυτικής ικανότητας και ταχύτητας επεξεργασίας δεδομένων.

Η είδηση της κυκλοφορίας του συνοδεύτηκε από μια απροσδόκητη εξέλιξη για όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή της Google. Οι συνδρομητές των πακέτων AI Pro διαπίστωσαν ότι το γνώριμο μοντέλο Argon εξαφανίστηκε από το κεντρικό μενού επιλογών μέσα σε μια νύχτα, δίνοντας τη θέση του στο Neon. Αν και η εταιρεία δεν δημοσίευσε κάποιο αναλυτικό κείμενο για τους λόγους της ταχείας απόσυρσης του Argon, το οποίο μετρούσε μόλις επτά εβδομάδες ζωής, τα τεχνικά δεδομένα αποκαλύπτουν την αλήθεια. Το Neon καταφέρνει να εξυπηρετήσει τον ίδιο φόρτο εργασίας με ασύγκριτα μεγαλύτερη ακρίβεια στην καθοδήγηση και στη διαχείριση εξωτερικών εργαλείων, καθιστώντας περιττή τη διατήρηση τεσσάρων μοντέλων με αλληλοεπικαλυπτόμενες δυνατότητες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας αρχιτεκτονικής αφορά τον τρόπο με τον οποίο η μηχανή επεξεργάζεται τις πολύπλοκες εντολές των χρηστών. Οι προγραμματιστές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την ένταση της προσπάθειας συλλογισμού επιλέγοντας ανάμεσα σε τέσσερα επίπεδα, με το "high" να αποτελεί την προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας. Στην υψηλότερη ρύθμιση "xhigh", η μηχανή αναλώνει περισσότερους υπολογιστικούς πόρους προκειμένου να εμβαθύνει σε δύσκολα προβλήματα, αυξάνοντας ελαφρώς το κόστος ανά διεργασία αλλά βελτιώνοντας κατακόρυφα την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος. Το τεράστιο παράθυρο περιβάλλοντος, το οποίο αγγίζει το ένα εκατομμύριο tokens, επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν ταυτόχρονα εκατοντάδες σελίδες εγγράφων PDF, πολύωρα βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα και ογκώδη λογιστικά φύλλα για συνδυαστική ανάλυση χωρίς απώλεια πληροφορίας.

Στον τομέα των επιδόσεων και των αντικειμενικών μετρήσεων, το τμήμα Google DeepMind παρουσιάζει στατιστικά που εδραιώνουν την ηγετική θέση του νέου προϊόντος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ανεξάρτητου δείκτη Artificial Analysis Intelligence Index (έκδοση 5.0.1), το Neon καταγράφει βαθμολογία 61 στην υψηλότερη ρύθμιση συλλογισμού. Η επίδοση αυτή το φέρνει μπροστά από το Claude Opus 5.5 της Anthropic, το οποίο περιορίζεται στους 59 βαθμούς, και αφήνει το GPT-6.2 Sol της OpenAI στους 57 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Neon πετυχαίνει αυτές τις επιδόσεις ενώ κοστίζει 36% λιγότερο ανά διεκπεραιωμένη εργασία σε σύγκριση με τα κορυφαία μοντέλα του ανταγωνισμού.

Η πραγματική αξία του συστήματος αναδεικνύεται μέσα από τα πρακτικά σενάρια χρήσης για επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής. Στον δείκτη Coding Agent Index, το μοντέλο κατέλαβε την πρώτη θέση κατά την ημέρα της κυκλοφορίας του με σκορ 58,6, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή ικανότητα στην αυτόνομη παραγωγή και διόρθωση κώδικα. Η ενσωμάτωση του στο εργαλείο Google Antigravity ως "Orchestrator" επιτρέπει τη συντονισμένη λειτουργία πολλαπλών εικονικών πρακτόρων. Σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα ανάπτυξης, ένα σμήνος πρακτόρων υπό την καθοδήγηση του Neon κατάφερε να μετατρέψει μια απλή εικόνα σε ένα λειτουργικό αρχείο Google Sheet με 100.000 κελιά, αναπτύσσοντας μισό εκατομμύριο ζωντανές φόρμουλες για χαρτογράφηση βάθους και απόδοση φωτισμού.

Βέβαια, η αυξημένη αποδοτικότητα συνοδεύεται από ορισμένους συμβιβασμούς που οφείλουν να γνωρίζουν οι έμπειροι αναλυτές. Οι μετρήσεις του οργανισμού Artificial Analysis φανερώνουν ότι το ποσοστό των παραισθήσεων (hallucination rate) στο επίπεδο λειτουργίας "high" ανέρχεται στο 13,9%,νούμερο υψηλότερο από το 11,4% του ισχυρότερου Carbon και το εντυπωσιακά χαμηλό 4,3% του καταργημένου Argon. Παρά την αύξηση αυτή, η μηχανή της Google παραμένει σημαντικά πιο αξιόπιστη σε σχέση με τις προτάσεις του ανταγωνισμού, καθώς το Claude Opus 5.5 καταγράφει συχνότητα σφαλμάτων της τάξης του 50,3% στην ίδια δοκιμασία ανάκτησης γεγονότων.

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία προμηνύει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματιστές θα δομούν τις ψηφιακές εφαρμογές τους στο εγγύς μέλλον. Μέσα από το Google AI Studio, η χρέωση για τη χρήση του API καθορίζεται στα 3 δολάρια ανά ένα εκατομμύριο input tokens και 15 δολάρια για αντίστοιχο όγκο output tokens, υποστηρίζοντας επιπλέον μηχανισμό προσωρινής αποθήκευσης (caching) με κόστος 0,15 δολάρια, γεγονός που μειώνει δραστικά τα λειτουργικά έξοδα για επαναλαμβανόμενες κλήσεις της ίδιας βάσης δεδομένων. Καθώς το βαρύτερο μοντέλο Carbon ετοιμάζεται να διπλασιάσει την τιμή του (από $2/$10 σε $4/$20) την 1η Δεκεμβρίου, το Neon προβάλλει ως η πλέον ορθολογική και οικονομικά βιώσιμη λύση για την πλειοψηφία των εταιρικών υλοποιήσεων.

Στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Google δημιούργησε μια εξειδικευμένη έκδοση του γλωσσικού μοντέλου που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κλάδου, κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος Fairwind. Οι εσωτερικές δοκιμές έδειξαν ότι το σύστημα διαθέτει εξαιρετική αντοχή απέναντι σε απόπειρες παραβίασης των βασικών του εντολών, επιτυγχάνοντας μηδενικό ποσοστό επιτυχίας επιθέσεων στο απαιτητικό Gray Swan benchmark όταν ενεργοποιούνται οι προστασίες σε πραγματικό χρόνο στο επίπεδο "xhigh". Η συγκεκριμένη επίδοση το καθιστά ένα εξαιρετικά αξιόπιστο εργαλείο για την ανάλυση ευπαθειών κώδικα και τη θωράκιση εταιρικών δικτύων από προηγμένες ψηφιακές απειλές.