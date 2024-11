Shielded Email: Το νέο σύστημα της Google για να προστατεύεις τη διεύθυνση του email σου

Η Google φέρεται να αναπτύσσει ένα νέο σύστημα που θα επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται ψευδώνυμα email μιας χρήσης ή περιορισμένης χρήσης, τα οποία θα προωθούν τα μηνύματα στο πραγματικό email τους. Το πλεονέκτημα αυτού είναι ότι οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να μοιράζονται την αρχική τους διεύθυνση email με εφαρμογές που τη ζητούν, βοηθώντας τους να καταπολεμήσουν τα μηνύματα spam.

Είναι αρκετά συνηθισμένο οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές να ζητούν διευθύνσεις email μόνο και μόνο για να δώσουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Οι χρήστες μπορεί να είναι διστακτικοί, αλλά πολλές φορές αναγκάζονται να μοιραστούν τη διεύθυνση τους εάν θέλουν πραγματικά να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο. Αυτό μπορεί σύντομα να αλλάξει, καθώς η Google εργάζεται πάνω σε μια λειτουργία που ονομάζεται «Shielded Email».

Τα στοιχεία αυτής της λειτουργίας ανακαλύφθηκαν στην τελευταία έκδοση Google Play Services 24.45.33. Κατά το ψάξιμο του APK, εντοπίστηκε μια ολόκληρη σειρά από strings που σχετίζονται με το «Shielded Email».