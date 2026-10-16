Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις αλλαγές της Google μετά το πρόστιμο των 890 εκατ. ευρώ

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε ενεργό διάλογο με την Google προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα συμμόρφωσης που έλαβε η εταιρεία έπειτα από το πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ που της επιβλήθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Το πρόστιμο βασίστηκε στις αυστηρές διατάξεις του Digital Markets Act (DMA) και αφορούσε δύο ξεχωριστές παραβάσεις: την προώθηση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα αναζήτησης και την απαγόρευση προς τους προγραμματιστές να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες επιλογές εκτός του Google Play.

Η εταιρεία είχε αυστηρό περιθώριο 60 ημερών για να προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές, αντιμετωπίζοντας την απειλή ημερήσιων ποινών που θα μπορούσαν να αγγίξουν έως και το 5% του μέσου παγκόσμιου ημερήσιου τζίρου της σε περίπτωση ελλιπούς συμμόρφωσης.

Παρόλο που η Google ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζει αλλαγές στον τρόπο προβολής των αποτελεσμάτων αναζήτησης και στην τιμολογιακή πολιτική του Play Store, υψηλόβαθμα στελέχη της υποστηρίζουν ότι αυτές οι κανονιστικές απαιτήσεις υποβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία των χρηστών αφαιρώντας χρήσιμες λειτουργίες ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την έναρξη ενός κρίσιμου κύκλου διαβουλεύσεων με την Google, προκειμένου να αξιολογηθούν ενδελεχώς τα μέτρα που άρχισε να εφαρμόζει η τεχνολογική εταιρεία ως απάντηση στο βαρύτατο πρόστιμο των 890 εκατομμυρίων ευρώ που της επιβλήθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας υπό το πρίσμα του κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA), παρακολουθεί στενά τις τροποποιήσεις στον κεντρικό αλγόριθμο αναζήτησης και στην τιμολογιακή πολιτική του ψηφιακού καταστήματος εφαρμογών Play Store. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Thomas Regnier, επιβεβαίωσε τις συνεχιζόμενες επαφές διατηρώντας ωστόσο μια εξαιρετικά προσεκτική στάση η οποία δεν προδικάζει σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ιδιότυπης ρυθμιστικής επιτήρησης και αξιολόγησης.

Το επιβλητικό πρόστιμο του περασμένου καλοκαιριού διαχωρίστηκε λειτουργικά σε δύο διακριτά τμήματα, αντανακλώντας ισάριθμες πρακτικές που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε ως ευθέως αντιανταγωνιστικές. Το πρώτο σκέλος, ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούσε την προνομιακή μεταχείριση που παρείχε η Google στις δικές της εσωτερικές υπηρεσίες, τοποθετώντας τα αποτελέσματα του Google Shopping, του Google Flights και του Google Hotels σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των ανεξάρτητων ανταγωνιστικών πλατφορμών σύγκρισης τιμών. Το δεύτερο σκέλος, το οποίο ανήλθε στα 430 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώθηκε στις πρακτικές εγκλωβισμού στο οικοσύστημα του Android, καθώς η εταιρεία απαγόρευε ρητά στους προγραμματιστές εφαρμογών να ενημερώνουν τους χρήστες τους για την ύπαρξη φθηνότερων συνδρομητικών πακέτων ή εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής εκτός του αυστηρά ελεγχόμενου περιβάλλοντος του Google Play.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή έδωσε τελεσίγραφο 60 ημερών στην εταιρεία για να προχωρήσει σε ριζικές διορθωτικές παρεμβάσεις, καθιστώντας σαφές πως οποιαδήποτε καθυστέρηση ή συγκαλυμμένη προσπάθεια παράκαμψης των κανόνων θα ενεργοποιούσε αυτόματες ημερήσιες χρηματικές ποινές. Αυτές οι απειλούμενες κυρώσεις σχεδιάστηκαν να είναι συντριπτικές, υπολογιζόμενες σε ποσοστό έως και 5% του μέσου παγκόσμιου ημερήσιου κύκλου εργασιών του ομίλου.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την πρωτοφανή νομική πίεση, η Google έχει ήδη ξεκινήσει να επανασχεδιάζει τη δομή της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης για τους Ευρωπαίους χρήστες, προσπαθώντας να εξισορροπήσει την προβολή των δικών της ενσωματωμένων εργαλείων με τους συνδέσμους που οδηγούν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών. Παράλληλα, ανακοίνωσε μια σειρά από τροποποιήσεις σχετικά με την προμήθεια που επιβάλλει στους δημιουργούς λογισμικού μέσω του Play Store, επιτρέποντας σταδιακά τη χρήση εξωτερικών συνδέσμων που κατευθύνουν το καταναλωτικό κοινό σε απευθείας αγορές και συνδρομές μέσω ιστοσελίδων τρίτων.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκείται στις επίσημες διαβεβαιώσεις των νομικών εκπροσώπων της εταιρείας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει έναν εκτεταμένο γύρο επαφών με τρίτες εταιρείες, ανεξάρτητους προγραμματιστές και παράγοντες της ψηφιακής αγοράς, προκειμένου να συλλέξει αντικειμενικά δεδομένα για το κατά πόσον οι εξαγγελθείσες αλλαγές έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον ελεύθερο ανταγωνισμό ή αν αποτελούν απλώς επιφανειακές ρυθμίσεις που διατηρούν ανέπαφη την κυριαρχία του τεχνολογικού κολοσσού στο διαδίκτυο.

Η πλευρά της Google, πάντως, διατηρεί έντονες επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα και τις τελικές συνέπειες αυτών των αυστηρών παρεμβάσεων, υποστηρίζοντας ανοιχτά πως η εφαρμογή του Digital Markets Act λειτουργεί εις βάρος του ίδιου του τελικού καταναλωτή. Ο Kent Walker, πρόεδρος παγκόσμιων υποθέσεων της εταιρείας, έχει επανειλημμένα ασκήσει δριμεία κριτική στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων, τονίζοντας ότι η υποχρεωτική αφαίρεση των έξυπνων εργαλείων προβολής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως η άμεση σύγκριση τιμών αεροπορικών εισιτηρίων ή η εμφάνιση διαθεσιμότητας ξενοδοχειακών καταλυμάτων απευθείας στην κορυφή της σελίδας αναζήτησης, υποβαθμίζει δραματικά την ποιότητα των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Η επιχειρηματολογία της εταιρείας βασίζεται στην πεποίθηση πως ο αλγόριθμος αναζήτησης δεν ευνοούσε τεχνητά τα δικά της προϊόντα με σκοπό τη μονοπώληση της αγοράς, αλλά λειτουργούσε αποκλειστικά με γνώμονα την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του χρήστη, ο οποίος επιθυμεί άμεσες, συγκεντρωμένες και αξιόπιστες απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθεί σε πολλαπλούς εξωτερικούς ιστότοπους. Αυτή η θεμελιώδης σύγκρουση μεταξύ της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, την οποία πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και της διατήρησης μιας απρόσκοπτης, ενοποιημένης εμπειρίας χρήσης, αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο των νομικών και τεχνικών συζητήσεων τους επόμενους μήνες.

Η τεχνική πολυπλοκότητα του ελέγχου συμμόρφωσης αποτελεί από μόνη της μια τεράστια πρόκληση για τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, καθώς η διασφάλιση της αλγοριθμικής ουδετερότητας απαιτεί βαθιά κατανόηση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί η Google. Η Κομισιόν οφείλει να εξακριβώσει με αυστηρά ποσοτικά κριτήρια εάν τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πλέον στις ευρωπαϊκές οθόνες αντανακλούν πραγματικά την αξία και τη σχετικότητα του περιεχομένου ή αν εξακολουθούν να υποκρύπτουν λεπτοφυείς μηχανισμούς έμμεσης προώθησης εταιρικών συμφερόντων. Η ανάλυση αυτών των τεράστιων όγκων δεδομένων δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στις αναφορές διαφάνειας που παρέχει η ίδια η ελεγχόμενη εταιρεία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή συμβολή εξωτερικών ελεγκτών, ακαδημαϊκών ερευνητών και ανταγωνιστικών εταιρειών.

Ακόμη, στον εξαιρετικά προσοδοφόρο τομέα των mobile εφαρμογών, η άρση των περιορισμών αντι-κατεύθυνσης δεν σημαίνει απλώς την προσθήκη ενός απλού υπερσυνδέσμου εντός της εφαρμογής που οδηγεί σε κάποιο εξωτερικό e-shop. Συνεπάγεται τον πλήρη και ασφαλή επανασχεδιασμό των συστημάτων αυθεντικοποίησης των χρηστών, ώστε να διασφαλίζεται στο ακέραιο η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των οικονομικών συναλλαγών όταν οι καταναλωτές επιλέγουν να ολοκληρώσουν μια αγορά εκτός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος που προσφέρει η κεντρική υποδομή πληρωμών της Google.

Η ισορροπία μεταξύ ανοιχτών αγορών και ψηφιακής ασφάλειας παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με την εταιρεία να προειδοποιεί συχνά για τους αυξημένους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων και έκθεσης σε κακόβουλο λογισμικό που ελλοχεύουν σε λιγότερο ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα. Ο πολυδιάστατος αυτός διάλογος αναμένεται να καθορίσει τον τελικό χάρτη της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας για την επόμενη δεκαετία, θέτοντας εξαιρετικά αυστηρά όρια στο πόσο ελεύθερα μπορούν οι κυρίαρχες πλατφόρμες να κεφαλαιοποιούν τη δεσπόζουσα θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά.