Skills in Chrome: Η νέα λειτουργία αποθηκεύει και εκτελεί άμεσα τα Gemini prompts σας

Η Google παρουσίασε επίσημα τα Skills in Chrome, μια νέα λειτουργία του Gemini που καταργεί την ανάγκη για επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση των ίδιων AI εντολών.

Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν τα αγαπημένα τους prompts ως αυτοματοποιημένες ρουτίνες (Skills) και να τα εκτελέσουν με ένα κλικ.

Η ενεργοποίηση γίνεται ταχύτατα πληκτρολογώντας απλώς την κάθετο (/) στο μενού του Gemini, εφαρμόζοντας την εντολή στην τρέχουσα σελίδα ή σε πολλαπλές καρτέλες ταυτόχρονα.

Η λειτουργία προσφέρει μια βιβλιοθήκη με έτοιμα Skills (π.χ. σύγκριση προϊόντων, υπολογισμός διατροφικών στοιχείων), ενώ ζητά την επιβεβαίωση του χρήστη για ευαίσθητες ενέργειες.

Το χαρακτηριστικό είναι ήδη διαθέσιμο στις desktop εκδόσεις (Windows, Mac, ChromeOS) για τους χρήστες με ρυθμισμένη γλώσσα περιβάλλοντος τα Αγγλικά.

Οι ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στους browsers αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον ιστό. Μέχρι σήμερα, η χρήση εργαλείων όπως το Gemini απαιτούσε τη χειροκίνητη και κουραστική επαναπληκτρολόγηση εξειδικευμένων εντολών (prompts) για κάθε νέα ιστοσελίδα. Η Google επιλύει οριστικά αυτό το πρόβλημα ροής εργασίας με την παρουσίαση των Skills in Chrome, μιας αναβάθμισης που μετατρέπει τις σύνθετες οδηγίες σε αυτοματοποιημένα εργαλεία του ενός κλικ.

Τα Skills in Chrome αποτελούν τον νέο μηχανισμό αποθήκευσης και άμεσης εκτέλεσης AI προτροπών μέσω του ενσωματωμένου Gemini στον web browser της Google. Επιτρέπουν στους χρήστες να μετατρέψουν επιτυχημένα prompts σε μόνιμες εντολές, τις οποίες μπορούν να ανακαλέσουν άμεσα πληκτρολογώντας την κάθετο (/) στο πλευρικό μενού, εφαρμόζοντας τες αυτόματα στο περιεχόμενο της ενεργής καρτέλας ή πολλαπλών παραθύρων.

Βασικά χαρακτηριστικά

Άμεση Εκτέλεση: Ανάκληση οποιουδήποτε αποθηκευμένου Skill μέσω του πλήκτρου (/) ή του εικονιδίου (+) στο περιβάλλον του Gemini.

Διαχείριση Δεδομένων: Το σύστημα δεν αποθηκεύει το τελικό αποτέλεσμα, αλλά τον σκελετό της εντολής, εξασφαλίζοντας την επαναχρησιμοποίησή της σε εντελώς νέα δεδομένα.

Πεδίο Σάρωσης: Δυνατότητα ανάλυσης της ενεργής σελίδας, συγκεκριμένου επιλεγμένου κειμένου, ή συνδυαστική έρευνα σε πολλαπλές ανοιχτές καρτέλες.

Συμβατότητα Συστήματος: Διαθέσιμο άμεσα για συστήματα Windows, macOS και ChromeOS.

Προαπαιτούμενα: Η λειτουργία απαιτεί το UI του Chrome να είναι ρυθμισμένο στα Αγγλικά ΗΠΑ (English-US) κατά την πρώτη φάση διάθεσης.

Η δημιουργία ενός προσωπικού workflow μέσω των Skills in Chrome δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού, αλλά βασίζεται στη λογική της εξοικονόμησης χρόνου. Η Google έχει σχεδιάσει τη διεπαφή χρήστη ώστε να είναι απολύτως διαισθητική.

Αρχικά, ο χρήστης δημιουργεί ένα prompt στο Gemini μέσα στο Chrome, όπως θα έκανε φυσιολογικά (π.χ., "Εντόπισε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και παρουσίασέ τα σε έναν πίνακα"). Αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, μεταβαίνει στο ιστορικό της συνομιλίας και επιλέγει την επιλογή Save as Skill (Αποθήκευση ως Skill). Σε αυτό το στάδιο, ο χρήστης καλείται να ονομάσει την εντολή με έναν λειτουργικό τίτλο — για παράδειγμα, «Εξαγωγή Specs» αντί για το γενικόλογο «Περίληψη» — ώστε να αναγνωρίζει αμέσως τη χρησιμότητά της στο μέλλον.

Μόλις αποθηκευτεί, το Skill προστίθεται στην προσωπική βιβλιοθήκη του χρήστη. Όποτε επισκέπτεται μια νέα ιστοσελίδα όπου χρειάζεται την ίδια ανάλυση, αρκεί να ανοίξει το πλευρικό μενού του Gemini, να πληκτρολογήσει "/", να επιλέξει την εντολή "Εξαγωγή Specs" και να την εκτελέσει άμεσα. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα παραμετροποίησης. Εάν ένα αποθηκευμένο Skill εξυπηρετεί μεν τον σκοπό του αλλά χρειάζεται μικροβελτιώσεις για μια συγκεκριμένη έρευνα, ο χρήστης μπορεί να το κάνει αντιγραφή, να τροποποιήσει το λεκτικό του και να το αποθηκεύσει εκ νέου.

Για να διευκολύνει την αρχική υιοθέτηση του χαρακτηριστικού, η Google παρέχει ταυτόχρονα μια συλλογή από προεπιλεγμένα, έτοιμα Skills, τα οποία καλύπτουν καθημερινές ανάγκες αναζήτησης και παραγωγικότητας:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Συγκρίσεις προδιαγραφών προϊόντων παράθεσης (side-by-side) μεταξύ πολλαπλών ανοιχτών καρτελών, διευκολύνοντας την έρευνα αγοράς. Ένα ειδικό Skill μπορεί να αναζητήσει το ιδανικό δώρο αξιολογώντας το budget σας με τα χαρακτηριστικά που εντοπίζει στην οθόνη.

Υγεία και Διατροφή: Γρήγορος υπολογισμός των θερμίδων και των μακροθρεπτικών συστατικών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες) από συνταγές που είναι δημοσιευμένες σε food blogs.

Παραγωγικότητα και Ανάλυση: Δυνατότητα άμεσης σάρωσης εκτενών εγγράφων για σημαντικές πληροφορίες. Επαγγελματίες του κλάδου χρησιμοποιούν ήδη τη λειτουργία για να αναλύσουν αν το περιεχόμενο μιας σελίδας πληροί τα κριτήρια του Generative Engine Optimization, ζητώντας από το AI να εντοπίσει δομικά προβλήματα ή έλλειψη πηγών.

Η αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω AI εγείρει πάντα ζητήματα ασφαλείας. Η Google αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση ενσωματώνοντας τα Skills στην κεντρική αρχιτεκτονική ασφαλείας του Chrome. Το μοντέλο διατηρεί τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις, αλλά απαιτεί πάντα τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη πριν εκτελέσει "ευαίσθητες" ενέργειες.

Για παράδειγμα, εάν ένα Skill είναι προγραμματισμένο να εξάγει δεδομένα από μια ιστοσελίδα και να συντάσσει ένα email ή να προσθέτει ένα ραντεβού στο ημερολόγιο, το Gemini θα προετοιμάσει την ενέργεια, αλλά θα σταματήσει ζητώντας επιβεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα σταλούν αυτοματοποιημένα μηνύματα χωρίς τον τελικό ανθρώπινο έλεγχο. Οι προστασίες αυτές περιλαμβάνουν διαρκείς ελέγχους τύπου red-teaming από την Google για την αποτροπή κακόβουλης χρήσης των αποθηκευμένων εντολών.