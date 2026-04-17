Πώς η Google καταπολεμά τις απάτες: Το Gemini AI μπλόκαρε 8,3 δισ. κακόβουλες διαφημίσεις

Σύνοψη

Η Google απέκλεισε 8,3 δισεκατομμύρια διαφημίσεις το 2025, σημειώνοντας αύξηση 60% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης Gemini σταμάτησαν το 99% των κακόβουλων διαφημίσεων πριν αυτές εμφανιστούν στις οθόνες των χρηστών.

Οι μαζικές αναστολές λογαριασμών μειώθηκαν κατά 36% (στα 24,9 εκατομμύρια), καθώς η εταιρεία εστιάζει πλέον σε στοχευμένους αποκλεισμούς συγκεκριμένων διαφημίσεων.

Αφαιρέθηκαν 602 εκατομμύρια διαφημίσεις που σχετίζονταν με απάτες και 4 εκατομμύρια αντίστοιχοι λογαριασμοί.

Οι εσφαλμένες αναστολές νόμιμων διαφημιζόμενων μειώθηκαν κατά 80%.

Σύμφωνα με το 2025 Ads Safety Report, η Google απέκλεισε 8,3 δισεκατομμύρια παραπλανητικές διαφημίσεις παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 60% σε σχέση με το 2024. Μέσω των προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini, το 99% των παραβάσεων εντοπίστηκε πριν φτάσει στους χρήστες. Παράλληλα, οι αναστολές λογαριασμών μειώθηκαν στα 24,9 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση σε αυστηρά στοχευμένους αποκλεισμούς.

Η αναφορά ασφαλείας διαφημίσεων της Google για το 2025 αποτυπώνει ξεκάθαρα το πώς η ενσωμάτωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζει τα συστήματα ελέγχου. Μέχρι πρότινος, η ανίχνευση κακόβουλου περιεχομένου βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε φίλτρα λέξεων-κλειδιών και στατικά μοτίβα ελέγχου. Αυτή η προσέγγιση άφηνε περιθώρια σε επιτήδειους να παρακάμπτουν τα συστήματα αλλάζοντας απλώς τη διατύπωση ή αποκρύπτοντας τα πραγματικά links. Σήμερα, η οικογένεια μοντέλων Gemini της Google αναλύει την πρόθεση πίσω από το περιεχόμενο.

Αναλύοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια σήματα, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας ενός λογαριασμού, των συμπεριφορικών δεδομένων και των μοτίβων κάθε καμπάνιας, η τεχνητή νοημοσύνη της Google έχει πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζει απειλές με πρωτοφανή ταχύτητα. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά της κλίμακας: 8,3 δισεκατομμύρια διαφημίσεις αναχαιτίστηκαν. Το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 99% για αναχαιτίσεις πριν υπάρξει οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με πραγματικό χρήστη.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του φετινού Ads Safety Report δεν είναι ο συνολικός αριθμός των αποκλεισμένων διαφημίσεων, αλλά η μείωση κατά 36% των λογαριασμών που τέθηκαν σε αναστολή. Από τα 39,2 εκατομμύρια λογαριασμούς που μπλοκαρίστηκαν το 2024, ο αριθμός έπεσε στα 24,9 εκατομμύρια το 2025.

Αυτή η φαινομενική αντίφαση εξηγείται από την ακρίβεια του νέου αλγορίθμου. Στο παρελθόν, όταν ο αλγόριθμος εντόπιζε μερικές ύποπτες διαφημίσεις σε μια καμπάνια, συχνά απενεργοποιούσε ολόκληρο τον λογαριασμό του διαφημιζόμενου. Η πολιτική αυτή προκαλούσε τεράστια προβλήματα σε νόμιμες επιχειρήσεις που έβλεπαν τις καμπάνιες τους να «παγώνουν» λόγω ενός τεχνικού λάθους ή μιας παρερμηνείας από τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Χάρη στο Gemini, η Google μείωσε τις εσφαλμένες αναστολές λογαριασμών κατά 80%. Πλέον, το σύστημα απομονώνει και καταργεί χειρουργικά την προβληματική διαφήμιση, επιτρέποντας στον υπόλοιπο λογαριασμό να συνεχίσει τη λειτουργία του χωρίς διακοπές.

Καταπολέμηση της απάτης και των ψεύτικων e-shops

Η ραγδαία εξέλιξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έχει δώσει στα χέρια των απατεώνων ισχυρά εργαλεία δημιουργίας deepfakes, πειστικών πλαστών κειμένων και χιλιάδων αυτοματοποιημένων σελίδων. Αντιμετωπίζοντας επιθετικά το πρόβλημα, το σύστημα άμυνας της Google κατέγραψε 602 εκατομμύρια διαφημίσεις που σχετίζονταν άμεσα με οικονομικές απάτες και παραπλάνηση, ενώ 4 εκατομμύρια λογαριασμοί που συνδέονταν με τέτοιες πρακτικές ανεστάλησαν οριστικά.

Επιπλέον, περιορίστηκαν ή μπλοκαρίστηκαν 480 εκατομμύρια ιστοσελίδες και λήφθηκαν μέτρα κατά 245.000 ιστοσελίδων εκδοτών (publishers) που παραβίαζαν τους όρους χρήσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση που καταγράφηκε αφορούσε την κατάχρηση του διαφημιστικού δικτύου, τις παραβιάσεις εξατομίκευσης, καθώς και την ακατάλληλη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων.

Στην Ελλάδα, η προσπάθεια των ψηφιακών εγκληματιών να εκμεταλλευτούν το οικοσύστημα της Google επικεντρώνεται κυρίως σε δύο άξονες: τις απάτες κρυπτονομισμάτων (συχνά χρησιμοποιώντας παράνομα τα πρόσωπα γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών ή παρουσιαστών) και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα που «πουλάνε» τεχνολογικά προϊόντα σε εξωπραγματικά χαμηλές τιμές (π.χ. smartphones με έκπτωση 80%).

Η μετάβαση από τον έλεγχο λέξεων-κλειδιών στην κατανόηση της πρόθεσης μέσω του Gemini είναι κρίσιμη για την ελληνική γλώσσα. Ιστορικά, η μορφολογία της ελληνικής γλώσσας (πολλαπλές καταλήξεις, greeklish, ιδιωματισμοί) επέτρεπε σε πολλούς επιτήδειους να περνούν κάτω από το ραντάρ των αυτοματοποιημένων αγγλοκεντρικών συστημάτων. Το Gemini, διαθέτοντας εξελιγμένες δυνατότητες πολύγλωσσης κατανόησης, εντοπίζει πλέον τα παραπλανητικά μηνύματα στα ελληνικά με την ίδια ευκολία που το κάνει στα αγγλικά.