YouTube Shorts: Διαθέσιμο στην Ελλάδα το νέο όριο και συμβουλές για υγιείς ψηφιακές συνήθειες

Σύνοψη

Διαθέσιμη σε Ευρώπη και Ελλάδα η νέα λειτουργία χρονομέτρου αποκλειστικά για τα YouTube Shorts.

Οι γονείς μπορούν να θέτουν ακριβή όρια προβολής στα κάθετα βίντεο, αποτρέποντας το ατελείωτο scrolling.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον Dr. Garth Graham, Global Head of Public Health του YouTube.

Ευθυγράμμιση της πλατφόρμας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ψηφιακή ευημερία και την προστασία των ανηλίκων.

Το YouTube ανακοίνωσε τη διάθεση μιας νέας λειτουργίας ελέγχου χρόνου αποκλειστικά για τα YouTube Shorts σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι γονείς μπορούν πλέον να ορίσουν συγκεκριμένα χρονικά όρια προβολής για τα κάθετα βίντεο μέσω των εργαλείων εποπτείας, περιορίζοντας το συνεχές scrolling και προστατεύοντας την ψηφιακή ευημερία των εφήβων.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση έρχεται να καλύψει ένα από τα μεγαλύτερα κενά στον μέχρι τώρα γονικό έλεγχο των ψηφιακών πλατφορμών. Μέχρι πρότινος, τα όρια χρόνου χρήσης εφαρμόζονταν καθολικά σε ολόκληρη την εφαρμογή του YouTube. Αυτό δημιουργούσε ένα πρακτικό πρόβλημα: ένας έφηβος που παρακολουθούσε ένα εκπαιδευτικό βίντεο διάρκειας 40 λεπτών για μια σχολική εργασία, κατανάλωνε το ίδιο "χρονικό κεφάλαιο" με έναν έφηβο που παρακολουθούσε διαδοχικά κλιπ των 15 δευτερολέπτων για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η νέα λειτουργία διαχωρίζει τη μακροσκελή προβολή (long-form video) από την κατανάλωση περιεχομένου βραχείας μορφής (short-form video).

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας λειτουργίας

Εξειδικευμένος Έλεγχος: Το χρονόμετρο μετρά αποκλειστικά τον χρόνο που δαπανάται εντός του feed των Shorts.

Μόλις το όριο συμπληρωθεί, το περιβάλλον των Shorts "κλειδώνει" και δεν επιτρέπει περαιτέρω κύλιση, χωρίς ωστόσο να μπλοκάρει τη γενική αναζήτηση ή την παρακολούθηση κανονικών βίντεο στο YouTube.

Μόλις το όριο συμπληρωθεί, το περιβάλλον των Shorts "κλειδώνει" και δεν επιτρέπει περαιτέρω κύλιση, χωρίς ωστόσο να μπλοκάρει τη γενική αναζήτηση ή την παρακολούθηση κανονικών βίντεο στο YouTube. Διαθεσιμότητα: Το χαρακτηριστικό είναι άμεσα διαθέσιμο στους χρήστες στην Ελλάδα μέσω των λογαριασμών που τελούν υπό γονική επίβλεψη.

Παρέχονται οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις στους εφήβους λίγα λεπτά πριν τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου.

Η ψυχολογία πίσω από τα Shorts και η αναγκαιότητα των ορίων

Ο αλγόριθμος των κάθετων βίντεο, ανεξαρτήτως πλατφόρμας, βασίζεται στη μηχανική της μεταβλητής ανταμοιβής. Ο χρήστης εκτελεί την κίνηση της κύλισης (scroll) μη γνωρίζοντας τι ακριβώς θα αντικρίσει στο επόμενο βίντεο. Αυτή η αβεβαιότητα αυξάνει την απελευθέρωση ντοπαμίνης, κρατώντας τον εγκέφαλο σε εγρήγορση και δυσκολεύοντας την εκούσια διακοπή της δραστηριότητας.

Ο Dr. Garth Graham, Επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του YouTube σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογραμμίζει πως η τεχνολογία οφείλει να υποστηρίζει την ευημερία, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία ασφαλών πλαισίων μάθησης. Η προσέγγιση της εταιρείας πλέον εστιάζει στην προστασία και την οριοθέτηση, παρά στον απόλυτο αποκλεισμό των νέων από τις σύγχρονες ψηφιακές τάσεις. Η δημιουργία ψηφιακών συνηθειών απαιτεί δομημένα εργαλεία, καθώς ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος των εφήβων συχνά στερείται των κατάλληλων μηχανισμών αυτοελέγχου απέναντι σε βελτιστοποιημένους αλγορίθμους περιεχομένου.

Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (DSA) και η ανταπόκριση των Big Tech

Η κίνηση της Google δεν προέκυψε από το πουθενά. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα μέσω της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), η οποία απαιτεί από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (VLOPs) να αξιολογούν και να μετριάζουν τους συστημικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον σχεδιασμό των συστημάτων τους. Η εξάρτηση και οι αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανηλίκων αποτελούν κεντρικούς πυλώνες αυτών των ελέγχων.

Εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο χρονόμετρο για τα Shorts, το YouTube προλαμβάνει περαιτέρω κανονιστικές πιέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, διαφοροποιείται από ανταγωνιστικές πλατφόρμες (όπως το TikTok ή το Instagram), προσφέροντας πιο εξειδικευμένο και αναλυτικό έλεγχο (granular control) στους γονείς, επιτρέποντας τον διαχωρισμό της ωφέλιμης (long-form) από την εν δυνάμει υπερκαταναλωτική (short-form) χρήση.

Πώς να ρυθμίσετε τα όρια προβολής στην Ελλάδα

Για τους γονείς στην Ελλάδα που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη νέα λειτουργία, η διαδικασία ενσωματώνεται στα ήδη υπάρχοντα εργαλεία εποπτείας της Google.

Ανοίξτε την εφαρμογή όπου διαχειρίζεστε τον εποπτευόμενο λογαριασμό του εφήβου. Πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις του YouTube για το συγκεκριμένο προφίλ. Επιλέξτε την ενότητα «Όρια χρόνου χρήσης» (Screen time limits). Θα εντοπίσετε πλέον τη νέα, διακριτή επιλογή αποκλειστικά για τα "Shorts". Ορίστε τον επιθυμητό ημερήσιο χρόνο (π.χ. 30 λεπτά ή 1 ώρα) και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Η αλλαγή εφαρμόζεται σε επίπεδο λογαριασμού (account-level), που σημαίνει ότι το χρονόμετρο αθροίζει τον χρόνο προβολής Shorts ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο έφηβος (smartphone, tablet ή smart TV), αποτρέποντας την καταστρατήγηση του περιορισμού μέσω της εναλλαγής συσκευών.

Συμβουλές για τη δημιουργία υγιών ψηφιακών συνηθειών

Τα εργαλεία είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Σκοπός τους είναι να υποστηρίζουν τις συζητήσεις και τις συνήθειες που αναπτύσσουν οι οικογένειες στον πραγματικό κόσμο. Παρακάτω θα βρείτε πέντε απλές συμβουλές που προτείνει ο Dr. Garth Graham για να περιηγηθείτε με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο: