Πλανητική άμυνα: Το σχήμα του αστεροειδούς καθορίζει την επιτυχία μιας πυρηνικής αναχαίτισης

Σύνοψη

Μία πυρηνική έκρηξη θα μπορούσε να εκτρέψει έναν επικίνδυνο αστεροειδή, ωστόσο το ακανόνιστο σχήμα του αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Το Εθνικό Εργαστήριο Sandia ανέπτυξε ένα νέο μοντέλο που συνδυάζει τους κώδικες ALEGRA και SPARTA, προσφέροντας αποτελέσματα 1.600 φορές ταχύτερα από προηγούμενες μεθόδους.

Η στόχευση διαφορετικών πλευρών ενός αστεροειδούς οδηγεί σε τεράστιες διαφορές: η ταχύτητα εκτροπής μπορεί να διαφέρει σχεδόν πέντε φορές, ενώ η ταχύτητα περιστροφής έως και 17 φορές.

Τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Icarus, καθιστούν σαφές ότι τα παλαιότερα μοντέλα σφαιρικών αστεροειδών δεν αρκούν για τη ρεαλιστική πλανητική άμυνα.

Η προοπτική μιας σύγκρουσης της Γης με έναν αστεροειδή αποτελεί μια διαρκή απειλή που απασχολεί την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ένας από τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του ενδεχομένου είναι η χρήση πυρηνικών όπλων. Ο στόχος δεν είναι η καταστροφή του ουράνιου σώματος, αλλά η πυροδότηση μιας συσκευής σε κοντινή απόσταση, ώστε οι ακτίνες Χ που θα παραχθούν να εξαχνώσουν ένα μέρος της επιφάνειας του. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί μια ωστική δύναμη, ικανή να μεταβάλει την τροχιά του και να αποτρέψει την πρόσκρουση. Παρόλα αυτά, νεότερα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η θεωρητική αυτή προσέγγιση απαιτεί βαθύτερη ανάλυση, καθώς η γεωμετρία του στόχου διαδραματίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο.

Μέχρι πρόσφατα, η πλειονότητα των ερευνητικών μοντέλων προσέγγιζε τους αστεροειδείς ως τέλειες σφαίρες. Αυτή η παραδοχή απλοποιούσε τους μαθηματικούς υπολογισμούς και μείωνε δραστικά τις απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ. Οι ερευνητές του Εθνικού Εργαστηρίου Sandia στις ΗΠΑ τονίζουν ωστόσο ότι οι σφαιρικοί αστεροειδείς απλά δεν υφίστανται στο φυσικό περιβάλλον του Διαστήματος. Η πραγματικότητα αποκαλύπτει ουράνια σώματα με ασύμμετρα, ανώμαλα και γεμάτα εξογκώματα σχήματα, χαρακτηριστικά τα οποία περιπλέκουν τρομακτικά τις αλληλεπιδράσεις τους με την ενέργεια μιας πυρηνικής έκρηξης.

Ο φυσικός Nathan Moore, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Sandia, συνειδητοποίησε το μέγεθος του προβλήματος έπειτα από πειράματα με τη μηχανή Z (Z machine), κατά τα οποία αποδείχθηκε η ικανότητα των ακτίνων Χ να εκτρέπουν μικρά δείγματα υλικού. Η προσπάθεια κλιμάκωσης αυτών των υπολογισμών για αντικείμενα πραγματικού μεγέθους ανέδειξε την ανεπάρκεια των υφιστάμενων μεθόδων. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός αλγορίθμου ικανού να επεξεργαστεί δεδομένα από ακανόνιστα σώματα οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου, εξαιρετικά σύνθετου μοντέλου προσομοίωσης.

Η σύγκλιση των ALEGRA και SPARTA

Η τεχνολογική καινοτομία του Εργαστηρίου Sandia βασίζεται στον επιτυχή συνδυασμό δύο διακριτών συστημάτων προσομοίωσης. Το πρώτο, γνωστό ως ALEGRA, χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση πειραμάτων υψηλής ενέργειας και ταχύτητας, όντας ιδανικό για την αποτύπωση των βίαιων επιπτώσεων της ακτινοβολίας. Το δεύτερο, ονόματι SPARTA, αποτελεί έναν κώδικα άμεσης προσομοίωσης Monte Carlo που αναπτύχθηκε για να εξετάζει πιο ασθενείς, αργά εξελισσόμενες δυνάμεις, όπως η τριβή από τον ηλιακό άνεμο σε δορυφόρους.

Η ενοποίηση αυτών των δύο εργαλείων επέτρεψε στους επιστήμονες να προσομοιώσουν την πλήρη αλληλουχία γεγονότων κατά τη διάρκεια μιας αναχαίτισης. Το τελικό λογισμικό έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται με τρισδιάστατες σαρώσεις αστεροειδών που συλλέγονται από διαστημικά σκάφη, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αντίγραφο με απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια. Το πλέον εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του νέου αυτού αλγορίθμου είναι η ταχύτητα του, καθώς εκτελεί τους υπολογισμούς 1.600 φορές πιο γρήγορα από τα προηγούμενα μοντέλα. Η επεξεργαστική αυτή υπεροχή επιτρέπει τη διενέργεια πολλαπλών δοκιμών υπό διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις πυροδότησης μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Τα ευρήματα: Η σημασία της στόχευσης

Οι δοκιμές στο ψηφιακό περιβάλλον του Sandia αποκάλυψαν εντυπωσιακές αποκλίσεις στην αποτελεσματικότητα της μεθόδου, οι οποίες εξαρτώνται αποκλειστικά από την πλευρά που θα δεχτεί το πλήγμα. Σε ένα από τα σενάρια προσομοίωσης, η έκθεση μιας συγκεκριμένης επιφάνειας στις ακτίνες Χ προκάλεσε ταχύτητα εκτροπής της τάξης των 3,9 χιλιοστών ανά δευτερόλεπτο.Όταν η ίδια ακριβώς έκρηξη κατευθύνθηκε σε διαφορετική πλευρά του ίδιου αστεροειδούς, η ταχύτητα εκτροπής μειώθηκε κάθετα στα 0,8 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο. Η διαφορά αυτή αγγίζει συντελεστή 5 προς 1, επιβεβαιώνοντας πως μια λανθασμένη επιλογή στόχου καθιστά την αποστολή ουσιαστικά άχρηστη.

Οι επιπτώσεις εντοπίστηκαν και στην περιστροφική συμπεριφορά των ουράνιων σωμάτων. Ανάλογα με το σημείο επαφής της ωστικής ενέργειας, η ταχύτητα περιστροφής μεταβλήθηκε έως και 17 φορές. Η δημιουργία υπερβολικής περιστροφής ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει τον αστεροειδή, προκαλώντας τη διάσπασή του σε μικρότερα, εξίσου απειλητικά κομμάτια που θα ακολουθήσουν απρόβλεπτες τροχιές. Η έρευνα καταδεικνύει ότι δεν αρκεί η μεταφορά μιας πυρηνικής κεφαλής στο διάστημα, αλλά απαιτείται ένας ακριβής, τακτικός σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη τη γεωμορφολογία του αντικειμένου.

Όπως εξήγησε ο Nathan Moore, ο σωστός εντοπισμός του ευπαθούς σημείου μπορεί να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ μια άστοχη εκτίμηση πιθανότατα θα οδηγήσει σε καταστροφή. Τα νέα εργαλεία προσομοίωσης προσφέρουν στις διαστημικές υπηρεσίες τη δυνατότητα να μελετήσουν τα δεδομένα από απόσταση, να προσδιορίσουν το ακριβές σημείο πυροδότησης και την κατάλληλη απόσταση, βελτιστοποιώντας τις πιθανότητες επιτυχούς αποσόβησης της σύγκρουσης. Παρότι οι υλικοτεχνικές προκλήσεις για την τοποθέτηση ενός πυρηνικού όπλου στην ιδανική θέση γύρω από ένα σώμα που κινείται με τεράστιες ταχύτητες παραμένουν, η συγκεκριμένη έρευνα εξαλείφει τις τεράστιες υπολογιστικές ασάφειες που υπήρχαν μέχρι σήμερα.