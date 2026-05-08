Μικροβίωμα κοραλλιών: Ανακαλύφθηκαν 645 νέα είδη με ιατρικές εφαρμογές

Σύνοψη

Κοινοπραξία επιστημόνων (University of Galway, ETH Zurich) ανέλυσαν δείγματα μικροβιώματος από 99 κοραλλιογενείς υφάλους στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ανακατασκευάστηκαν τα γονιδιώματα 645 μικροβιακών ειδών. Πάνω από το 99% αυτών δεν είχε καταγραφεί ποτέ γενετικά στο παρελθόν.

Εντοπίστηκε πρωτοφανής ποικιλία βιοσυνθετικών γονιδιωματικών συστάδων που λειτουργούν ως εργοστάσια παραγωγής νέων, άγνωστων ενζύμων.

Τα ευρήματα αναμένεται να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και βιοτεχνολογικών υλικών, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές πηγές φυσικών προϊόντων.

Η συνεχιζόμενη καταστροφή των κοραλλιών λόγω της κλιματικής αλλαγής ισοδυναμεί με μόνιμη απώλεια μιας ανεκτίμητης «μοριακής βιβλιοθήκης».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα μικροβιώματος από 99 υφάλους σε 32 νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού. Κατάφεραν να ανακατασκευάσουν τα γονιδιώματα 645 μικροβιακών ειδών, το 99% των οποίων δεν είχε καταγραφεί ποτέ γενετικά. Αυτά τα μικρόβια αποτελούν συμβιωτικούς οργανισμούς των κοραλλιών, λειτουργώντας ως παραγωγοί νέων βιοενεργών ενώσεων με ισχυρό ιατρικό και βιοτεχνολογικό δυναμικό.

Η μελέτη των ωκεανών αποκαλύπτει διαρκώς δεδομένα που επαναπροσδιορίζουν την κατανόησή μας για τη θαλάσσια βιολογία και τη φαρμακευτική τεχνολογία. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature από τη διεθνή κοινοπραξία Tara Pacific, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Galway και το ETH Zurich, φέρνει στο φως τη μικροβιακή ποικιλομορφία των κοραλλιογενών υφάλων. Η συγκεκριμένη ανάλυση βασίστηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής μεταξύ 2016 και 2018, καταγράφοντας έναν μικρόκοσμο που παρέμενε αόρατος, αλλά φέρει τεράστια βαρύτητα για τη βιομηχανία.

Η έρευνα αναδεικνύει την έννοια του "holobiont", της σύνθετης μονάδας που αποτελείται από το ίδιο το κοράλλι και την κοινότητα των βακτηρίων, αρχαίων, μυκήτων, ιών και αλγών που ζουν στους ιστούς του. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κάθε είδος κοραλλιού φιλοξενεί εξαιρετικά εξειδικευμένους μικροβιακούς εταίρους. Σύμφωνα με τη Δρ. Maggie Reddy του Ινστιτούτου Ryan στο Πανεπιστήμιο του Galway, από τα περισσότερα από 4.000 μικροβιακά είδη που ταυτοποιήθηκαν συνολικά, μόνο το 10% διαθέτει διαθέσιμες γενετικές πληροφορίες. Επιπλέον, λιγότερο από το 1% των ειδών που εντοπίστηκαν αποκλειστικά στα δείγματα της αποστολής Tara Pacific είχε μελετηθεί επισταμένως στο παρελθόν.

Το μέγεθος του κενού γνώσης στην παγκόσμια βάση δεδομένων είναι τεράστιο. Η χαρτογράφηση αυτή αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο λεπτομερείς ελέγχους μικροβιωμάτων, καλύπτοντας μια γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει περίπου το 40% των κοραλλιογενών υφάλων του πλανήτη. Μέσα από την προηγμένη αλληλούχηση DNA, η ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε ότι τα κοράλλια δεν είναι απλώς θεμέλια για τη μακροσκοπική βιοποικιλότητα, αλλά «μοριακές βιβλιοθήκες» μεγάλου τεχνολογικού ενδιαφέροντος.

Η σύνδεση με τη Βιοτεχνολογία και τη Φαρμακευτική

Η πιο κρίσιμη ανακάλυψη της μελέτης αφορά τις βιοσυνθετικές συστάδες γονιδίων (biosynthetic gene clusters - BGCs). Πρόκειται για τα γενετικά «προσχέδια» που καθοδηγούν την παραγωγή φυσικών ενώσεων. Τα βακτήρια που συνδέονται με τα κοράλλια περιέχουν μεγαλύτερη ποικιλία τέτοιων συστάδων από οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο οικοσύστημα έχει τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα.

Ο καθηγητής Olivier Thomas εξήγησε ότι το βιοσυνθετικό δυναμικό αυτών των μικροβιωμάτων ανταγωνίζεται και δυνητικά ξεπερνά εκείνο των παραδοσιακών πηγών φυσικών προϊόντων, όπως οι θαλάσσιοι σπόγγοι. Ανάμεσα στα πλούσια σε βιοσύνθεση βακτήρια, η ερευνητική ομάδα ταυτοποίησε προηγουμένως άγνωστους μικροοργανισμούς, όπως η συνομοταξία Acidobacteriota. Οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί ζουν σε άμεση αλληλεπίδραση με τα κοράλλια και είναι ικανοί να παράγουν εντελώς νέα ένζυμα.

Η ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων βιοπληροφορικής επέτρεψε την ανάγνωση αυτών των γονιδιωμάτων. Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων έδωσε τη δυνατότητα να ταυτοποιηθούν συγκεκριμένα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες υπεύθυνες για την άμυνα των κοραλλιών απέναντι σε παθογόνα. Αυτά τα αμυντικά μόρια, τα οποία εξελίσσονταν για εκατομμύρια χρόνια στο αφιλόξενο περιβάλλον των ωκεανών, διαθέτουν χημικές δομές που δεν μπορούν εύκολα να συντεθούν από το μηδέν σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι ενώσεις που απομονώνονται από τα συγκεκριμένα βακτήρια έχουν επιδείξει ικανότητες διάσπασης πολύπλοκων μορίων. Η συγκεκριμένη ιδιότητα τα καθιστά ιδανικά για εφαρμογές που κυμαίνονται από τη βιοαποικοδόμηση υλικών έως τη δημιουργία στοχευμένων αντιβιοτικών ενάντια σε πολυανθεκτικά στελέχη βακτηρίων.

Η ιατρική κοινότητα βασίζεται παραδοσιακά σε φυσικές ενώσεις για την ανάπτυξη φαρμάκων. Η απομόνωση αυτών των νέων ενζύμων αναμένεται να τροφοδοτήσει τον κλάδο της βιοτεχνολογίας, προσφέροντας τις απαραίτητες πρώτες ύλες για βιομηχανικές πατέντες επόμενης γενιάς. Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει την ανάγκη ταχύτατης εξερεύνησης των ωκεανών, προτού τα οικοσυστήματα αυτά καταρρεύσουν.

Το κόστος της κλιματικής κρίσης

Η επιστημονική πρόοδος που σημειώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό έχει άμεσες προεκτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Η αυξανόμενη θερμοκρασία των υδάτων και η οξίνιση των ωκεανών απειλούν άμεσα τους υφάλους παγκοσμίως. Η περιβαλλοντική ζημιά δεν περιορίζεται στην απώλεια των ενδιαιτημάτων των ψαριών ή στην πτώση της αποδοτικότητας του οικοτουρισμού.

Η εξάλειψη των κοραλλιών μεταφράζεται σε μόνιμη διαγραφή αυτών των αποκλειστικών «μοριακών βιβλιοθηκών». Όταν παρατηρείται μαζική λεύκανση και ένας ύφαλος νεκρώνεται, η πολύπλοκη ισορροπία του "holobiont" διαρρηγνύεται και οι εξειδικευμένοι μικροβιακοί εταίροι εξαφανίζονται μαζί του οριστικά.

Τον Ιούνιο του 2026, οι Δρ. Reddy και Καθ. Thomas θα συμμετάσχουν στη νέα αποστολή Tara Coral στην Παπούα Νέα Γουινέα. Στόχος είναι η συλλογή επιπλέον δειγμάτων και η κατανόηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας ορισμένων κοραλλιών στις πιέσεις του κλίματος. Η συλλογή αυτών των δεδομένων κρίνεται καθοριστική για την ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών διατήρησης στο εγγύς μέλλον.

