Η τεχνολογία «αντίστροφης καύσης» της Κίνας ανοίγει τον δρόμο για βιώσιμα καύσιμα στην αεροπορία

Σύνοψη

Ερευνητές του Shanghai Advanced Research Institute ανέπτυξαν μέθοδο μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και του υδρογόνου σε υδρογονάνθρακες μακράς αλυσίδας.

Η παραγωγή βασίζεται στην «αντίστροφη καύση» με τη χρήση ενός προηγμένου καταλύτη σιδήρου, ενισχυμένου με κάλιο και αλουμίνιο.

Η αντίδραση πραγματοποιείται στους 330 °C, επιτυγχάνοντας απόδοση 453,7 mL (ή mg/g) υδρογονανθράκων ανά γραμμάριο καταλύτη.

Ο καταλύτης επιδεικνύει κορυφαία σταθερότητα, λειτουργώντας συνεχόμενα για περισσότερες από 800 ώρες χωρίς καμία ένδειξη φθοράς ή μείωσης της απόδοσης.

Η τεχνολογία απαντά στο πρόβλημα της εξάντλησης του πετρελαίου, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική για την παραγωγή συνθετικών καυσίμων (Sustainable Aviation Fuels - SAF).

Η αναζήτηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων απέναντι στα ορυκτά καύσιμα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης βιομηχανίας. Πρόσφατα, ερευνητές από το Shanghai Advanced Research Institute της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών παρουσίασαν μια τεχνολογία που καταφέρνει να συνθέσει βασικά συστατικά για καύσιμα αεροσκαφών, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και υδρογόνο.

Το επίτευγμα αυτό, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ACS Catalysis, βασίζεται σε μια προηγμένη χημική διαδικασία που αξιοποιεί ειδικά διαμορφωμένους καταλύτες σιδήρου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αφορά απλώς μια θεωρητική εργαστηριακή δοκιμή, αλλά μια μέθοδο με αποδεδειγμένη αντοχή σε βάθος χρόνου, θέτοντας τα θεμέλια για βιομηχανική εφαρμογή μεγάλης κλίμακας.

Πώς η αντίστροφη καύση δημιουργεί τα καύσιμα του μέλλοντος

Η νέα διαδικασία μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο σε βαριές ολεφίνες (υδρογονάνθρακες μακράς αλυσίδας), οι οποίες αποτελούν το κύριο συστατικό των αεροπορικών καυσίμων. Χρησιμοποιώντας τον καταλύτη σιδήρου FeAlK8 στους 330 °C και υπό πίεση 2.0 MPa, η μέθοδος εξασφαλίζει την παραγωγή περίπου 453,7 χιλιοστόλιτρων υδρογονανθράκων. Περίπου το ήμισυ αυτής της ποσότητας πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές για την παραγωγή αεροπορικών καυσίμων.

Η λειτουργία του συστήματος περιγράφεται συχνά ως «αντίστροφη καύση». Κατά την παραδοσιακή καύση, οι υδρογονάνθρακες αντιδρούν με το οξυγόνο για να παράγουν ενέργεια, απελευθερώνοντας CO2 και νερό. Εδώ, η διαδικασία ακολουθεί την αντίθετη πορεία: δεσμεύει το CO2 και, με την προσθήκη υδρογόνου, αναδομεί τις χημικές αλυσίδες που συνθέτουν τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό το βήμα πραγματοποιείται αρχικά μέσω της αντίδρασης αντίστροφης μετατόπισης αερίου ύδατος (Reverse Water-Gas Shift - RWGS), η οποία μετατρέπει το CO2 σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO), και ακολουθείται από τη σύνθεση Fischer-Tropsch (FTS) για τη δημιουργία των τελικών ολεφινών.

Ο ρόλος του καταλύτη FeAlK8 και η δομική του εξέλιξη

Η δημιουργία υδρογονανθράκων από CO2 απαιτεί ακριβή έλεγχο των χημικών αντιδράσεων. Ιστορικά, η χρήση καταλυτών με βάση τον σίδηρο αντιμετώπιζε δυσκολίες λόγω της ασταθούς δομής τους κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Η ερευνητική ομάδα της Κίνας ξεπέρασε το συγκεκριμένο εμπόδιο προσθέτοντας κάλιο (K) και αλουμίνιο (Al) στον σίδηρο, δημιουργώντας τον καταλύτη FeAlK8.

Η πραγματική καινοτομία έγκειται στη δυναμική δομική εξέλιξη του υλικού. Όπως προέκυψε από φασματοσκοπικές αναλύσεις ακτίνων Χ (X-ray diffraction, X-ray absorption spectroscopy), ο καταλύτης δημιουργεί ιδανικές διεπαφές μεταξύ του καρβιδίου του σιδήρου (χ-Fe5C2) και του οξειδίου του σιδήρου (Fe3O4). Ο συνδυασμός αυτός αποτρέπει τον σχηματισμό ανεπιθύμητων υποπροϊόντων, όπως το μεθάνιο ή οι ελαφρύτερες ολεφίνες, και κατευθύνει την αντίδραση αυστηρά προς τον σχηματισμό των μεγάλων μορίων που απαιτούνται για τα αεριωθούμενα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως κατά τη διάρκεια εκτεταμένων δοκιμών, ο καταλύτης λειτούργησε αδιάλειπτα για περισσότερες από 800 ώρες —δηλαδή για πάνω από έναν ολόκληρο μήνα— χωρίς καμία πτώση της αποδοτικότητάς του ή αλλοίωση των φυσικών του χαρακτηριστικών.

Η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο έχει ημερομηνία λήξης. Με τα αποθέματα να μειώνονται και τις γεωπολιτικές εντάσεις να διατηρούν το κόστος εξόρυξης και διύλισης σε υψηλά επίπεδα, οι τιμές των καυσίμων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και τα κόστη των αεροπορικών εισιτηρίων. Η αντικατάσταση έστω και ενός ποσοστού του συμβατικού jet fuel με συνθετικά καύσιμα (Sustainable Aviation Fuels - SAF) αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

