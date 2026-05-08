Meta: Το νέο σύστημα AI σκανάρει ύψος και οστά για να βρει ανηλίκους σε Facebook και Instagram

Σύνοψη

Η Meta ξεκινά την εφαρμογή νέων μέτρων προστασίας Age Assurance με χρήση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης.

Το AI αναλύει τη δομή των οστών και το ύψος στις φωτογραφίες των χρηστών για να εκτιμήσει την πραγματική τους ηλικία.

Η εταιρεία τονίζει αυστηρά πως δεν πρόκειται για σύστημα αναγνώρισης προσώπου (facial recognition), διαφυλάσσοντας τη βιομετρική ιδιωτικότητα.

Λογαριασμοί που ανήκουν σε άτομα κάτω των 13 ετών εντοπίζονται και απενεργοποιούνται αυτόματα μέχρι την επαλήθευση των στοιχείων.

Στη διαδικασία αξιολογούνται επίσης στοιχεία περιβάλλοντος κειμένου, όπως ευχές γενεθλίων ή αναφορές σε σχολικές τάξεις.

Η Meta πιέζει κολοσσούς όπως η Apple και η Google να μεταφέρουν τον έλεγχο ηλικίας απευθείας στο επίπεδο του λειτουργικού συστήματος.

Η Meta ενσωματώνει ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο αναλύει οπτικά δεδομένα χρηστών, εστιάζοντας στο ύψος και τη δομή των οστών, χωρίς να χρησιμοποιεί αναγνώριση προσώπου. Συνδυάζοντας αυτή την ανάλυση με ενδείξεις κειμένου (αναφορές σε σχολικές βαθμίδες ή γενέθλια), το σύστημα εντοπίζει λογαριασμούς παιδιών κάτω των 13 ετών και προχωρά στην άμεση απενεργοποίησή τους, απαιτώντας επίσημη ταυτοποίηση.

Η ανάγκη για ασφαλή ψηφιακά περιβάλλοντα αναγκάζει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να υιοθετήσουν τεχνικές λύσεις επόμενης γενιάς. Η Meta ανακοίνωσε την ενίσχυση της σουίτας προστασίας ανηλίκων στις πλατφόρμες της, Facebook και Instagram, δίνοντας έμφαση στον αυτόματο εντοπισμό παιδιών που παραβιάζουν το ελάχιστο όριο ηλικίας των 13 ετών. Παρακάμπτοντας τις παλαιότερες, αποδεδειγμένα αναποτελεσματικές μεθόδους όπου ο χρήστης απλώς δήλωνε την ημερομηνία γέννησής του, η νέα αρχιτεκτονική βασίζεται στην αλγοριθμική ανάλυση οπτικών και κειμενικών δεδομένων.

Η βασική τεχνολογική διαφοροποίηση εντοπίζεται στην προσέγγιση της οπτικής ανάλυσης. Τα συστήματα μηχανικής μάθησης της εταιρείας εκπαιδεύονται ώστε να διαβάζουν ανατομικά χαρακτηριστικά μέσα από τις αναρτημένες φωτογραφίες. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας, οι αλγόριθμοι μπορούν να διακρίνουν τις αναλογίες του σώματος, το ύψος σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη της δομικής οστικής μάζας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν δεδομένα που συνδέονται άμεσα με τη βιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού ή εφήβου και επιτρέπουν στο σύστημα να κάνει προηγμένες εκτιμήσεις ηλικιακών ομάδων.

Ξεκάθαρος διαχωρισμός από την αναγνώριση προσώπου

Το σημείο που η Meta προσπαθεί να καταστήσει απόλυτα σαφές προς τις ρυθμιστικές αρχές αφορά τον πυρήνα της ιδιωτικότητας. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί τεχνολογία Αναγνώρισης Προσώπου (Facial Recognition). Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, το μοντέλο AI αναζητά γενικά μοτίβα ανάπτυξης και οπτικές ενδείξεις, εξαλείφοντας την καταγραφή μοναδικών βιομετρικών αποτυπωμάτων. Δεν "θυμάται" δηλαδή ποιος είναι ο χρήστης, ούτε ταυτοποιεί το άτομο στην εικόνα.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η λειτουργία του μοντέλου εξάγει ένα "σκορ πιθανότητας ηλικίας" αντί για μια ψηφιακή ταυτότητα. Εάν το σύνολο των δεδομένων – δηλαδή το αποτέλεσμα της οπτικής ανάλυσης σε συνδυασμό με τυχόν περιφερειακά δεδομένα όπως σχόλια ("καλή πρόοδο στο Γυμνάσιο") ή posts για συγκεκριμένα γενέθλια – υποδεικνύει ότι ο χρήστης είναι κάτω των 13, ο λογαριασμός κλειδώνει. Η επαναφορά του απαιτεί μια διαδικασία επίσημης επαλήθευσης, συχνά μέσω προσκόμισης κυβερνητικών εγγράφων, λειτουργία που ήδη προκαλεί συζητήσεις στα ευρωπαϊκά φόρουμ τεχνολογίας.

Οι τεχνικές προκλήσεις

Η εφαρμογή τέτοιων αλγορίθμων συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις, ειδικά όσον αφορά τα λεγόμενα "false positives". Τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη ερμηνεύσει λανθασμένα τα χαρακτηριστικά ενός ενήλικα με νεανικά χαρακτηριστικά προσώπου ή μικρόσωμη διάπλαση; Οι μηχανικοί της Meta εργάζονται πάνω στη βελτιστοποίηση των μοντέλων, ωστόσο η πιθανότητα λανθασμένων απενεργοποιήσεων παραμένει ισχυρή.

Στην ελληνική αγορά, η εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος μεταφράζεται σε άμεσες συνέπειες για χιλιάδες χρήστες και τις οικογένειές τους. Η συμμόρφωση της Meta με τους αυστηρότατους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), δεν αφήνει περιθώρια χαλαρότητας. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα καταγράφονται υψηλά ποσοστά ανηλίκων που παρακάμπτουν τα όρια ηλικίας κατά την εγγραφή τους, η πλήρης ανάπτυξη του Age Assurance θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μαζικές παύσεις προφίλ. Το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, θα παρακολουθούν στενά το πώς η Meta θα διαχειριστεί τις διαφανείς διαδικασίες ανάκτησης των δεδομένων. Στο άμεσο μέλλον, ίσως χρειαστεί να αναζητηθούν νέες οδοί πιστοποίησης, οι οποίες να συνδέονται με επίσημους εθνικούς φορείς ταυτοποίησης για την επιτάχυνση των ελέγχων.

Η πίεση προς την Apple, τη Google και τη Microsoft

Η εν λόγω εξέλιξη αποκαλύπτει μια βαθύτερη διαμάχη στρατηγικής σημασίας στον τεχνολογικό κλάδο. Η Meta διατηρεί πάγια τη θέση ότι ο έλεγχος της ηλικίας δεν θα έπρεπε να αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε μεμονωμένης εφαρμογής. Αντιθέτως, η ευθύνη θα πρέπει να μεταφερθεί αποκλειστικά στο επίπεδο του λειτουργικού συστήματος της συσκευής (OS) ή του καταστήματος εφαρμογών.

Το επιχείρημα έχει σαφή τεχνική βάση: Η Apple με το iOS και η Google με το Android (Google Play Store) διαθέτουν ήδη έναν τεράστιο όγκο επαληθευμένων δεδομένων για τους κατόχους των συσκευών τους. Μέσω των ενσωματωμένων συστημάτων πληρωμών (Apple Pay, Google Wallet), των στοιχείων πιστωτικών καρτών και των προηγμένων γονικών ελέγχων (Parental Controls), τα λειτουργικά συστήματα γνωρίζουν ήδη με απόλυτη ακρίβεια την ηλικία του κατόχου της συσκευής.

Μεταφέροντας την ευθύνη επιβεβαίωσης της ηλικίας στα App Stores, επιτυγχάνεται καθολική προστασία σε όλες ανεξαιρέτως τις εφαρμογές που επιχειρεί να κατεβάσει ένας ανήλικος. Αυτή η προσέγγιση μειώνει κατακόρυφα τον κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης σε δεκάδες διαφορετικούς servers τρίτων εταιρειών. Ήδη παρατηρούνται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η προσθήκη νέων μηχανισμών ηλικιακού ελέγχου στο iOS 26.4 για την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, ωστόσο η καθολική υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου παγκοσμίως παραμένει το μεγάλο ζητούμενο της βιομηχανίας.

