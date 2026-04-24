Η Meta επιτρέπει στους γονείς να βλέπουν τι συζητούν τα παιδιά με την AI

Σύνοψη

Η Meta εισάγει νέα εργαλεία στο Family Center, επιτρέποντας στους γονείς να παρακολουθούν τα θέματα συζήτησης των εφήβων με την Meta AI.

Οι γονείς βλέπουν ευρείες κατηγορίες (π.χ. «Εκπαίδευση», «Ψυχαγωγία») και όχι τα ακριβή κείμενα των μηνυμάτων.

Απαιτείται κοινή συναίνεση (opt-in) από τον γονέα και τον έφηβο για την ενεργοποίηση της εποπτείας.

Η λειτουργία είναι άμεσα διαθέσιμη στην Ελλάδα, πλήρως εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (GDPR/DSA).

Η Meta ανακοίνωσε την ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στο Family Center, επιτρέποντας πλέον στους γονείς και τους κηδεμόνες να παρακολουθούν τις ευρείες θεματικές κατηγορίες που συζητούν οι έφηβοι χρήστες με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας. Η λειτουργία καλύπτει τις πλατφόρμες Instagram, WhatsApp και Messenger, παρέχοντας μια εικόνα των αλληλεπιδράσεων χωρίς να παραβιάζει το απόρρητο του περιεχομένου των μηνυμάτων. Η ενεργοποίηση απαιτεί τη συγκατάθεση τόσο του γονέα όσο και του εφήβου μέσω του επίσημου κέντρου διαχείρισης λογαριασμών.

Η τεχνική προσέγγιση της Meta στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των ανηλίκων και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Αντί να προσφέρει αυτούσια μεταγραφή των διαλόγων, ο αλγόριθμος της Meta AI χρησιμοποιεί τοπικά μοντέλα ταξινόμησης για να ομαδοποιήσει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε γενικές κατηγορίες.

Οι κατηγορίες αυτές μεταφέρονται κρυπτογραφημένα στο dashboard του γονέα. Για παράδειγμα, εάν ένας έφηβος χρησιμοποιεί την AI για να λύσει ασκήσεις μαθηματικών, ο γονέας θα δει την ετικέτα «Εκπαίδευση / Σχολικά Βοηθήματα». Εάν η συζήτηση αφορά συμβουλές για βιντεοπαιχνίδια, η ετικέτα θα είναι «Gaming / Ψυχαγωγία». Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει ότι το περιβάλλον end-to-end κρυπτογράφησης στο WhatsApp διατηρείται ακέραιο, καθώς η ανάλυση της θεματολογίας πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της δημιουργίας του prompt (πριν την πλήρη αποστολή του αιτήματος στους κεντρικούς servers της Meta για την παραγωγή απάντησης) ή μέσω μεταδεδομένων.

Εφαρμογή του Digital Services Act και Ελληνική Αγορά

Η προσθήκη αυτών των εργαλείων έρχεται ως άμεση απάντηση στις αυστηρές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Digital Services Act (DSA). Η Meta οφείλει να αποδείξει ότι λαμβάνει ενεργά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο ή δυνητικά επικίνδυνες συμβουλές που θα μπορούσε να παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.

Για την ελληνική αγορά, η λειτουργία είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής του Instagram και του Family Center web portal. Οι Έλληνες γονείς μπορούν να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους με αυτούς των παιδιών τους (ηλικίας 13-17 ετών). Η πλατφόρμα είναι πλήρως εξελληνισμένη, διευκολύνοντας την πλοήγηση στις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Βασικά βήματα ενεργοποίησης:

Μετάβαση στις Ρυθμίσεις του Instagram ή του Facebook.

Επιλογή του μενού Family Center.

Αποστολή πρόσκλησης εποπτείας στον έφηβο.

Αποδοχή από τη συσκευή του εφήβου.

Ενεργοποίηση της επιλογής Meta AI Insights.

Με τη ματιά του Techgear

Η νέα προσθήκη στο Family Center αποτελεί μια ρεαλιστική τεχνική λύση σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο πρόβλημα. Εξετάζοντας τα μενού και την υλοποίηση της λειτουργίας, η διαδικασία ρύθμισης παραμένει αρκετά απλή, αν και το επίπεδο ενημέρωσης απαιτεί μια βασική εξοικείωση των γονέων με τα UI της Meta. Η απόφαση να μην υπάρχει πρόσβαση στα ακριβή prompts είναι σωστή από τεχνικής και ηθικής άποψης, καθώς αποτρέπει τη μικροδιαχείριση και επιτρέπει στους εφήβους να αντιμετωπίζουν τα εργαλεία AI ως ουδέτερους πόρους μάθησης και όχι ως συστήματα παρακολούθησης.

Παρόλα αυτά, η εξάρτηση αποκλειστικά από τις αυτοματοποιημένες "ετικέτες" (topics) αφήνει περιθώρια για ασάφειες. Αν η κατηγοριοποίηση της Meta παραμείνει υπερβολικά γενική, οι γονείς θα λαμβάνουν απλώς ενημερώσεις χωρίς ουσιαστική αξία. Είναι απαραίτητο οι γονείς στην Ελλάδα να κατανοήσουν ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν αντικαθιστά τον φυσικό διάλογο με τα παιδιά τους για την ασφαλή χρήση των αλγορίθμων, αλλά λειτουργεί επικουρικά ως ένας ψηφιακός δείκτης τάσεων.