Ιστορικό ορόσημο: Τα bots ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους πραγματικούς χρήστες στο Internet!

Σύνοψη

Το 57% των συνολικών αιτημάτων φόρτωσης σελίδων (HTML loads) προέρχεται πλέον από αυτοματοποιημένα συστήματα και όχι από ανθρώπους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς κατά ένα ολόκληρο έτος.

Τα επίσημα στατιστικά προέρχονται από την Cloudflare και τον CEO της εταιρείας, Matthew Prince, βάσει της ανάλυσης των HTTP requests στο παγκόσμιο δίκτυό της.

Η ραγδαία άνοδος των "agentic AI" συστημάτων – ψηφιακών βοηθών που περιηγούνται αυτόνομα στο διαδίκτυο, κάνουν κλικ και συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την επεξεργασία απαντήσεων.

Οι διαχειριστές ιστοσελίδων αντιμετωπίζουν διογκωμένα νούμερα κίνησης που μολύνουν τα analytics τους, ενώ επωμίζονται αυξημένα κόστη υποδομών και bandwidth για επισκέπτες χωρίς εμπορική αξία.

Η φυσιογνωμία του διαδικτύου μεταβλήθηκε οριστικά. Σύμφωνα με τα νεότερα και πλήρως επιβεβαιωμένα δεδομένα που δημοσιοποίησε η Cloudflare τον Ιούνιο του 2026, οι άνθρωποι αποτελούν πλέον τη μειονότητα των χρηστών του παγκόσμιου ιστού. Το ορόσημο αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς της κυβερνοασφάλειας, καταγράφηκε νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της βιομηχανίας, διαμορφώνοντας νέες και δαπανηρές προκλήσεις για τους διαχειριστές ιστοσελίδων, τους cloud providers και την ψηφιακή οικονομία.

Η εξέλιξη αυτή πιστοποιήθηκε επισήμως από τον CEO της Cloudflare, Matthew Prince, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο αρχικός προγραμματισμός για την "προσπέραση" των ανθρώπων από τα αυτοματοποιημένα συστήματα είχε τοποθετηθεί χρονικά για το 2027.

Ποιο είναι το ποσοστό των bots στο internet;

Το 2026, βάσει των επίσημων μετρήσεων της Cloudflare, τα αυτοματοποιημένα συστήματα (bots) εκτελούν πλέον το 57% των συνολικών αιτημάτων φόρτωσης σελίδων HTML παγκοσμίως. Η απότομη αυτή αύξηση της τάξης συνδέεται άμεσα με την ταχύτατη υιοθέτηση των agentic AI συστημάτων, τα οποία περιηγούνται αυτόνομα στις ιστοσελίδες, αντλώντας και επεξεργαζόμενα ζωντανό περιεχόμενο (live data) για να τροφοδοτήσουν τις απαντήσεις τους.

Κύρια σημεία

Κυριαρχία στα αιτήματα: Το 57% των HTTP αιτημάτων που φτάνουν στους κεντρικούς servers αφορά μηχανές.

Το 57% των HTTP αιτημάτων που φτάνουν στους κεντρικούς servers αφορά μηχανές. Μέθοδος καταγραφής: Η εταιρεία καταγράφει συγκεκριμένα τα αιτήματα για φόρτωση κώδικα HTML, αποκλείοντας έτσι ογκώδη δεδομένα (όπως streaming βίντεο) που θα δημιουργούσαν στατιστικές αλλοιώσεις.

Η εταιρεία καταγράφει συγκεκριμένα τα αιτήματα για φόρτωση κώδικα HTML, αποκλείοντας έτσι ογκώδη δεδομένα (όπως streaming βίντεο) που θα δημιουργούσαν στατιστικές αλλοιώσεις. Αδυναμία ανίχνευσης: Τα παλαιότερα εργαλεία αναγνώρισης (WAFs) αδυνατούν να μπλοκάρουν τα νέα bots, καθώς αυτά μιμούνται πλέον εξαιρετικά την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Τα παλαιότερα εργαλεία αναγνώρισης (WAFs) αδυνατούν να μπλοκάρουν τα νέα bots, καθώς αυτά μιμούνται πλέον εξαιρετικά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Νέες τεχνικές προδιαγραφές: Απαιτείται επειγόντως η δημιουργία νέων, παγκόσμιων προτύπων για την ορθή ταυτοποίηση και διαχείριση της πρόσβασης των μοντέλων AI στο web περιεχόμενο.

Η άνοδος του Agentic AI και τα νέα ψηφιακά σμήνη

Μέχρι πρόσφατα, η κίνηση των bots απαρτιζόταν κυρίως από τα συμβατικά crawlers των μηχανών αναζήτησης (π.χ. Googlebot), από εργαλεία παρακολούθησης διαθεσιμότητας και από κακόβουλα scripts που στόχευαν σε επιθέσεις DDoS ή υποκλοπές πιστωτικών καρτών. Σήμερα, η δομή αυτή έχει διαφοροποιηθεί δομικά λόγω της εμφάνισης του Agentic AI.

Τα συστήματα αυτά δεν εκτελούν μια απλή εντολή εξαγωγής δεδομένων, αλλά για αυτόνομα προγράμματα τα οποία διαθέτουν λογική ροής. Ένας ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να απαντήσει σε ένα ερώτημα χρήστη, ενδέχεται να φορτώσει, να πλοηγηθεί, να πατήσει συνδέσμους και να αναλύσει δεκάδες διαφορετικές ιστοσελίδες ταυτόχρονα. Αντί για το παραδοσιακό scraping, το Agentic AI καταναλώνει το web με τρόπο που λειτουργεί ως ένα ψηφιακό σμήνος, παράγοντας χιλιάδες HTTP requests μέσα σε ελάχιστα λεπτά για την ολοκλήρωση μιας μόνο εργασίας.

Η τεχνική μεθοδολογία της Cloudflare

Η επιλογή της μετρικής από την Cloudflare έχει εξέχουσα τεχνική σημασία. Η εταιρεία δεν αξιολογεί τον απόλυτο όγκο μεταφοράς δεδομένων (Bandwidth / Terabytes), καθώς η αναλογία θα ήταν αποπροσανατολιστική. Η παρακολούθηση ενός μόνο 4K video από έναν άνθρωπο καταναλώνει χιλιάδες φορές περισσότερα δεδομένα από ό,τι εκατομμύρια GET requests κειμένου από ένα bot.

Η καταμέτρηση εστιάζει καθαρά στο ποιος ζητά τη βασική πληροφορία: τα αιτήματα φόρτωσης του αρχικού HTML εγγράφου μιας σελίδας. Όταν το 57% αυτών των βασικών συνδέσεων προέρχεται από κώδικα, πιστοποιείται ότι ο πυρήνας του διαδικτύου (το κείμενο και η πληροφορία) χρησιμοποιείται πλέον περισσότερο ως βάση δεδομένων (API) για τα γλωσσικά μοντέλα, παρά ως μέσο κατανάλωσης από το ευρύ κοινό.

Η κατάρρευση των παλαιών μηχανισμών άμυνας

Το γεγονός ότι τα bots αναλαμβάνουν την κυριαρχία αποκαλύπτει ταυτόχρονα και ένα σοβαρό πρόβλημα κυβερνοασφάλειας. Οι διαχειριστές υποδομών βλέπουν τα συστήματα ανίχνευσης να καταρρέουν, καθώς τα συμβατικά εργαλεία βασίζονταν σε στατικά κριτήρια όπως άγνωστα user-agents, IP διευθύνσεις από data centers ή αδυναμία εκτέλεσης JavaScript.

Σήμερα, τα AI bots μιμούνται απόλυτα το ανθρώπινο browsing. Χρησιμοποιούν τεχνολογίες αυτοματοποίησης των ίδιων των browsers, εκτελούν κανονικά τον κώδικα της σελίδας, κρύβονται πίσω από δίκτυα ιδιωτικότητας (privacy proxies) και λύνουν τα κλασικά CAPTCHAs με χρήση μηχανικής όρασης. Ακόμη και εργαλεία αιχμής, οφείλουν να εξελίσσονται συνεχώς (όπως το σύστημα Turnstile) για να μπορούν να διακρίνουν ανεπαίσθητες διαφορές στον τρόπο που "κινείται" ο κέρσορας ή φορτώνονται τα στοιχεία της οθόνης.

Οικονομικές επιπτώσεις

Ο πρακτικός αντίκτυπος αυτής της μεταβολής μεταφράζεται σε ευθεία οικονομική επιβάρυνση. Κάθε HTTP request, ανεξάρτητα αν προέρχεται από άνθρωπο ή μηχανή, καταναλώνει κύκλους επεξεργαστή (CPU), μνήμη (RAM) και δικτυακούς πόρους στον server φιλοξενίας.

Στην ελληνική αγορά, η οποία στηρίζεται κατά κόρον στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τα δίκτυα ενημέρωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες τουρισμού (κρατήσεις καταλυμάτων/εισιτηρίων), το φαινόμενο δημιουργεί άμεσες παρενέργειες. Αρχικά, οι επιχειρήσεις χρεώνονται από τους cloud providers (AWS, Azure, τοπικά data centers) με υψηλότερους μηνιαίους λογαριασμούς για server utilization, πληρώνοντας ενέργεια και bandwidth για μια δραστηριότητα που έχει μηδενικό conversion (δεν αποφέρει πωλήσεις). Επιπλέον, τα δεδομένα των analytics (όπως το Google Analytics) μολύνονται. Οι marketers βλέπουν διογκωμένα νούμερα επισκεψιμότητας και αλλοιωμένα bounce rates, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σχεδιάσουν αξιόπιστες διαφημιστικές στρατηγικές και να μην κατανοούν ποιο είναι το πραγματικό τους πελατολόγιο.

Ο δρόμος προς τα νέα πρότυπα

Ο CEO της Cloudflare καθιστά σαφές πως η λύση δεν είναι ο απόλυτος αποκλεισμός, καθότι τα γλωσσικά μοντέλα απαιτούν πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία για να λειτουργήσουν. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η δημιουργία διαφανών κανόνων. Όπως ακριβώς το παλαιότερο αρχείο robots.txt ρύθμιζε τη συμπεριφορά των απλών μηχανών αναζήτησης, το σύγχρονο web απαιτεί νέα τεχνικά πρότυπα. Μέσω αυτών, οι ιστοσελίδες θα μπορούν να ταυτοποιούν άμεσα τα AI agents και να εφαρμόζουν πολιτικές rate-limiting (περιορισμός ταχύτητας ανάγνωσης), διαφυλάσσοντας τη σταθερότητα των υποδομών τους και προστατεύοντας τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.