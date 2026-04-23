Threads Live Chats: Η νέα λειτουργία για ενημέρωση σε ζωντανή μετάδοση

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα την προσθήκη της λειτουργίας Live Chats στην πλατφόρμα του Threads, εστιάζοντας στη διάδραση πραγματικού χρόνου.

στην πλατφόρμα του Threads, εστιάζοντας στη διάδραση πραγματικού χρόνου. Τα Live Chats επιτρέπουν τη δημιουργία προσωρινών καναλιών συζήτησης με βάση συγκεκριμένα θέματα, γεγονότα ή hashtags.

Η λειτουργία υποστηρίζει έως και 50 ταυτόχρονους "ομιλητές" (μέσω κειμένου) και χιλιάδες θεατές, προσφέροντας νέα εργαλεία εποπτείας (AI moderation).

Στόχος της Meta είναι να διεκδικήσει το κοινό που παρακολουθεί ζωντανά αθλητικά γεγονότα, τηλεοπτικές πρεμιέρες και breaking news, ανταγωνιζόμενη ευθέως το X.

Η διάθεση ξεκινά σταδιακά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση (και την Ελλάδα) να ακολουθεί ελαφρώς αργότερα λόγω των προσαρμογών που απαιτεί η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Η Meta αναβαθμίζει τον πυρήνα του Threads προσθέτοντας τη λειτουργία Live Chats, μετατοπίζοντας το βάρος της πλατφόρμας προς την άμεση κάλυψη ζωντανών γεγονότων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας επιβεβαιώνει τις πρόσφατες διαρροές που ήθελαν την ομάδα ανάπτυξης να αναζητά τρόπους αύξησης του χρόνου παραμονής των χρηστών στην εφαρμογή. Η ενσωμάτωση των Live Chats μεταβάλλει τη ροή των πληροφοριών, επιτρέποντας στους δημιουργούς περιεχομένου και στους απλούς χρήστες να συντονίζονται γύρω από ένα κοινό θέμα τη στιγμή ακριβώς που αυτό συμβαίνει.

Τι είναι τα Live Chats του Threads;

Τα Live Chats του Threads αποτελούν μια νέα, ενσωματωμένη λειτουργία της εφαρμογής της Meta, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία προσωρινών, κειμενοκεντρικών αιθουσών συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζουν δεκάδες χιλιάδες ταυτόχρονους αναγνώστες και έως 50 ενεργούς συμμετέχοντες (co-hosts), παρέχοντας εξελιγμένα εργαλεία ελέγχου περιεχομένου μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και άμεση διασύνδεση με το οικοσύστημα του Instagram.

Κύρια χαρακτηριστικά

Εφήμερος Σχεδιασμός: Τα chat rooms αρχειοθετούνται αυτόματα 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, διατηρώντας το κεντρικό feed καθαρό.

Ρόλοι Χρηστών: Υποστηρίζονται ρόλοι δημιουργού (Host), συντονιστή (Moderator) και συμμετέχοντα (Participant), με διακριτά δικαιώματα διαγραφής μηνυμάτων και αποβολής χρηστών (banning).

Αλγοριθμική Ταξινόμηση: Τα ενεργά Live Chats εμφανίζονται με προτεραιότητα στην κορυφή του "For You" feed, εφόσον ο χρήστης ακολουθεί τον δημιουργό ή έχει δείξει ενδιαφέρον για το σχετικό θέμα (βάσει οντοτήτων).

Η διαδικασία εκκίνησης ενός Live Chat είναι άμεση. Ο χρήστης πατάει το νέο εικονίδιο "κεραυνού" (Live) που έχει προστεθεί δίπλα στο εικονίδιο δημιουργίας νέου post. Στη συνέχεια, ορίζει τον τίτλο της συζήτησης, επιλέγει τα σχετικά tags και καθορίζει εάν η συμμετοχή θα είναι ανοιχτή σε όλους, περιορισμένη στους ακολούθους του ή αυστηρά με προσκλήσεις (invite-only).

Η διεπαφή χρήστη (UI) κατά τη διάρκεια του Live Chat θυμίζει έντονα τη ροή σχολίων στα Instagram Lives, αλλά είναι βελτιστοποιημένη αποκλειστικά για κείμενο, εικόνες και σύντομα GIFs. Δεν υποστηρίζεται -προς το παρόν- η μετάδοση ζωντανού ήχου (όπως στα X Spaces) ή βίντεο, διατηρώντας την πλατφόρμα ελαφριά σε κατανάλωση δεδομένων και μπαταρίας.

Ο ανταγωνισμός με το X και η κάλυψη ζωντανών γεγονότων

Ο ξεκάθαρος στόχος της Meta είναι η κυριαρχία στο αποκαλούμενο "second-screen experience". Η παρακολούθηση τηλεοπτικών γεγονότων, αθλητικών αγώνων και πολιτικών εξελίξεων παραδοσιακά οδηγούσε τους χρήστες στο X (πρώην Twitter). Το Threads, αν και σημείωσε ραγδαία αύξηση εγγεγραμμένων χρηστών μετά το λανσάρισμά του, αντιμετώπιζε δυσκολίες στη διατήρηση του κοινού κατά τη διάρκεια live γεγονότων λόγω της αλγοριθμικής, μη χρονολογικής φύσης του feed του.

Με τα Live Chats, η πλατφόρμα αποκτά το απαραίτητο δομικό στοιχείο για την κάλυψη ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι δημιουργοί ειδησεογραφικού περιεχομένου και οι δημοσιογράφοι αποκτούν ένα εργαλείο άμεσης αναμετάδοσης (live blogging) απευθείας μέσα στο οικοσύστημα του Threads.

Εργαλεία εποπτείας (moderation) και ασφάλεια

Η υλοποίηση συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο εγκυμονεί κινδύνους spam και τοξικής συμπεριφοράς. Η Meta έχει ενσωματώσει νέα φίλτρα ασφαλείας, τα οποία βασίζονται στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της εταιρείας (Llama 3). Τα συστήματα αυτά αναλύουν τη ροή της συζήτησης σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, μπλοκάροντας αυτόματα λογαριασμούς bot και αποκρύπτοντας υβριστικό περιεχόμενο πριν αυτό εμφανιστεί στις οθόνες των χρηστών. Οι διαχειριστές των Live Chats διαθέτουν επίσης τη λειτουργία "Slow Mode", η οποία περιορίζει τη συχνότητα με την οποία μπορεί ένας χρήστης να στείλει μήνυμα.

Διαθεσιμότητα

Η Meta επιβεβαίωσε ότι τα Live Chats ξεκινούν τη διάθεση τους σε επιλεγμένους χρήστες σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, με την ευρύτερη παγκόσμια κυκλοφορία να προγραμματίζεται για τις επόμενες εβδομάδες.

Για τους χρήστες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναμονή θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη. Λόγω των αυστηρών απαιτήσεων της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA) και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η Meta οφείλει να εφαρμόσει επιπλέον μηχανισμούς συγκατάθεσης (consent flows) για τη διαχείριση των δεδομένων συνομιλίας και την προσωποποιημένη προώθηση των Live Chats.