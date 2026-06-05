Πώς η AI και η εκπαίδευση αλλάζουν τις διαδικτυακές συνήθειες των παιδιών

Σύνοψη

Οι αναζητήσεις των παιδιών παγκοσμίως επικεντρώνονται πλέον στην επικοινωνία (19,3%), η οποία αναδείχθηκε στη δημοφιλέστερη κατηγορία για τη φετινή χρονιά.

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ανέβηκαν από την έκτη στην τρίτη θέση των προτιμήσεων, λειτουργώντας ως ψηφιακοί βοηθοί.

Το ενδιαφέρον για υπηρεσίες streaming βίντεο σημείωσε εντυπωσιακή πτώση, υποχωρώντας από το 18% στο 8,7% μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Στην ελληνική αγορά, το YouTube διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 26,04%, ακολουθούμενο από το Roblox με 14,18%.

Η διαδικτυακή μάθηση εισήλθε στις πέντε κορυφαίες κατηγορίες αναζητήσεων, με τα παιδιά να δείχνουν ενδιαφέρον για γλώσσες προγραμματισμού και εκπαιδευτικές πλατφόρμες.

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των ανηλίκων καταγράφει ραγδαίες μεταβολές, με τις διαδικτυακές τους συνήθειες να απομακρύνονται από την αποκλειστική και παθητική κατανάλωση ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Η Kaspersky δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τα ψηφιακά ενδιαφέροντα των παιδιών, αναδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις διαδικτυακές τους συνήθειες. Η ανάλυση βασίστηκε σε ανώνυμα δεδομένα που παραχωρήθηκαν εθελοντικά από χρήστες του λογισμικού Kaspersky Safe Kids κατά την περίοδο από τον Μάιο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026.

Η άνοδος της επικοινωνίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εικόνα των διαδικτυακών αναζητήσεων δείχνει πως η ψυχαγωγία παραχωρεί σταδιακά χώρο στην επικοινωνία, την αυτοβελτίωση και την εκπαίδευση. Τον τελευταίο χρόνο, οι αναζητήσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία αποτέλεσαν τη δημοφιλέστερη κατηγορία μεταξύ των παιδιών, συγκεντρώνοντας το 19,3% των συνολικών αναζητήσεων. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικότερα, πλατφόρμες όπως το Instagram, το Pinterest και το TikTok κατέγραψαν τις περισσότερες αναζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ το WhatsApp και το Telegram κυριάρχησαν στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αυτό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον είναι η άνοδος της παραγωγικής AI. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκαν από την έκτη στην τρίτη θέση στις αναζητήσεις των παιδιών. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που χρησιμοποιούνται ως βοηθοί για τις σχολικές εργασίες, συγκαταλέγονται πλέον, μαζί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα βιντεοπαιχνίδια, στις δημοφιλέστερες κατηγορίες αναζητήσεων στη Google, εκτοπίζοντας τον περσινό πρωταγωνιστή, τις υπηρεσίες streaming βίντεο. Εργαλεία όπως το ChatGPT, το Gemini, το DeepSeek, το Claude και το Microsoft Copilot συγκαταλέγονται μεταξύ των δημοφιλέστερων αναζητήσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη ραγδαία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των παιδιών. Η αυξανόμενη χρήση τους υποδηλώνει ότι τα εργαλεία AI εξελίσσονται σε βασικούς ψηφιακού βοηθούς για την αναζήτηση πληροφοριών, τη μάθηση και την υποστήριξη σχολικών εργασιών.

Στον αντίποδα, καταγράφηκε σημαντική μείωση των αναζητήσεων για υπηρεσίες streaming βίντεο, των οποίων το ποσοστό υποχώρησε από 18% σε 8,7% μέσα σε έναν χρόνο. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι αξιοποιούν τον χρόνο τους στο διαδίκτυο, με τη μάθηση, την επικοινωνία και την αναζήτηση πληροφοριών να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Το gaming και το YouTube παραμένουν ισχυρά

Παρά τη στροφή προς την εκπαίδευση και τα εργαλεία AI, τα παιδιά δεν εγκατέλειψαν πλήρως τις συνήθειες ψυχαγωγίας τους. Τα βιντεοπαιχνίδια διατήρησαν τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16% των αναζητήσεων στη Google. Τα παιδιά αναζητούν κυρίως δωρεάν online παιχνίδια μέσω πλατφορμών όπως τα Poki, CrazyGames και Roblox.

Όσον αφορά την κατανάλωση περιεχομένου, το YouTube παρέμεινε η δημοφιλέστερη εφαρμογή, συγκεντρώνοντας το 29% της συνολικής χρήσης. Η πλατφόρμα της Google αξιοποιείται κυρίως για να ακούν μουσική και να παρακολουθούν μουσικά βίντεο (26,2%), να ακολουθούν bloggers και influencers (18%), καθώς και για την προβολή ταινιών, κινουμένων σχεδίων και τηλεοπτικών σειρών (14,7%). Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για περιεχόμενο κινουμένων σχεδίων (53,5%), με τις αναζητήσεις να κατευθύνονται συχνότερα προς το ανεξάρτητο στούντιο animation GLITCH, το αφηγηματικό κανάλι My Story Animated (MSA) και το ιδιαίτερα δημοφιλές παιδικό κανάλι Cocomelon – Nursery Rhymes.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή ήταν η είσοδος της διαδικτυακής μάθησης στις πέντε κορυφαίες κατηγορίες αναζητήσεων. Πέρα από εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπως το Google Classroom, το Duolingo και το GeoGebra, τα παιδιά αναζήτησαν γλώσσες προγραμματισμού όπως η Scratch και η Python, τον περιοδικό πίνακα σε διάφορες γλώσσες, ενώ παρακολούθησαν ακόμη και σε πραγματικό χρόνο την αποστολή Artemis II της NASA. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι το διαδίκτυο αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο μάθησης, πειραματισμού και εξερεύνησης.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Τα τοπικά δεδομένα επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις παγκόσμιες τάσεις, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής ψηφιακής πραγματικότητας. Στην Ελλάδα, το YouTube παραμένει η πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταξύ των παιδιών με ποσοστό 26,04%, ακολουθούμενο από το Roblox (14,18%), το Instagram (12,95%) και το TikTok (12,09%).

Σημαντική παρουσία καταγράφουν επίσης το Chrome (10,10%) και εφαρμογές επικοινωνίας όπως το Viber (5,92%) και το Snapchat (4,99%). Στις υπόλοιπες δημοφιλείς επιλογές συγκαταλέγονται παιχνίδια όπως το Brawl Stars (2,45%) και το Clash Royale (1,44%), υπηρεσίες streaming και μουσικής όπως το Netflix (1,90%) και το Spotify (1,63%), καθώς και νεότερες εφαρμογές και εργαλεία όπως το Character.AI (0,70%) και το Discord (0,48%).

Ασφάλεια και προκλήσεις

Η ειδικός στην ανάλυση διαδικτυακού περιεχομένου της Kaspersky, Anna Larkina, χαρακτηρίζει ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αποκλειστικά για ψυχαγωγία, αλλά το αξιοποιούν για να γνωρίσουν νέα εργαλεία και να αναπτύξουν δεξιότητες. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον τους για την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλά μια ευρύτερη παγκόσμια τάση, με τα παιδιά να εξοικειώνονται συχνά με τις νέες τεχνολογίες ταχύτερα από τους ενήλικες.

Ωστόσο, η ταχεία υιοθέτηση αυτών των εργαλείων μπορεί να συνοδεύεται από κινδύνους. Η Kaspersky συνιστά στους γονείς να παραμένουν ενημερωμένοι και να συμμετέχουν ενεργά στην ψηφιακή ζωή των παιδιών τους. Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν η διατήρηση ανοιχτής επικοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους, η χρήση αξιόπιστων λύσεων ασφαλείας όπως το Kaspersky Premium για την αποτροπή λήψης κακόβουλων αρχείων, και η αξιοποίηση εφαρμογών γονικού ελέγχου όπως το Kaspersky Safe Kids για τη διαχείριση του χρόνου οθόνης και τον αποκλεισμό ακατάλληλου περιεχομένου. Παράλληλα, προτείνεται η εισαγωγή των παιδιών στις βασικές αρχές της κυβερνοασφάλειας μέσω εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως το δωρεάν εγχειρίδιο Kaspersky Cybersecurity Alphabet.