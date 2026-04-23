Το X ενσωματώνει τα Custom Timelines και τη λειτουργία Snooze στην κεντρική οθόνη

Σύνοψη

Το X παρουσίασε τη λειτουργία Custom Timelines, επιτρέποντας το καρφίτσωμα εξειδικευμένων θεματικών ροών απευθείας στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.

Υποστηρίζονται περισσότερες από 75 κατηγορίες ενδιαφερόντων, με το περιεχόμενο να επιλέγεται και να ταξινομείται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Προστίθεται παράλληλα το εργαλείο "Snooze" για τη σίγαση ανεπιθύμητων θεμάτων από την κεντρική καρτέλα "For You" για διάστημα 24 ωρών.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τους συνδρομητές του επιπέδου Premium στο iOS, με την έκδοση για το λογισμικό Android να αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Τα Custom Timelines είναι η νέα τεχνική υλοποίηση του X που επιτρέπει στους Premium χρήστες να προσθέτουν εξειδικευμένες θεματικές ροές στην αρχική τους οθόνη. Παρέχοντας επιλογή μεταξύ 75 κατηγοριών, η λειτουργία αξιοποιεί το γλωσσικό μοντέλο Grok για να φιλτράρει τις αναρτήσεις, αποδίδοντας στοχευμένη ενημέρωση που υπερβαίνει την παραδοσιακή αλγοριθμική προσέγγιση.

Ο επικεφαλής προϊόντος του X, Nikita Bier, επιβεβαίωσε την ενεργοποίηση των Custom Timelines, υλοποιώντας μια από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις στο περιβάλλον χρήσης του κοινωνικού δικτύου. Μέχρι σήμερα, η κεντρική οθόνη περιοριζόταν αυστηρά σε δύο διακριτές επιλογές προβολής: την παραδοσιακή χρονολογική ροή "Following" και την καθοδηγούμενη από τον αλγόριθμο ροή "For You". Με την ενσωμάτωση του νέου πλήκτρου "Add+", το σύστημα επιτρέπει την επιλογή από μια ευρεία λίστα δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη λογισμικού, η φωτογραφία, η ψηφιακή τέχνη και οι χρηματοοικονομικές αγορές. Κάθε επιλογή δημιουργεί μια αυτόνομη καρτέλα (tab).

Ο χρήστης διατηρεί τη δυνατότητα να καρφιτσώσει πολλαπλές θεματικές κατηγορίες ταυτόχρονα και να μεταβαίνει μεταξύ αυτών μέσω απλών κινήσεων. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική εξαλείφει την ανάγκη συντήρησης στατικών λιστών ή την εκτέλεση σύνθετων παραμέτρων αναζήτησης για την ανίχνευση νέων δεδομένων. Η δομή του συστήματος βασίζεται στη συνεχή αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, παρακολουθώντας τον τρόπο προσέγγισης των δεδομένων.

Η ταξινόμηση των αναρτήσεων στις νέες θεματικές ροές δεν καθορίζεται από τη στείρα χρήση των hashtags, αλλά από τη σημασιολογική ανάλυση που εκτελεί το Grok AI. Το σύστημα αναλύει το περιβάλλον κάθε ανάρτησης και διασταυρώνει τα ευρήματα με το ιστορικό χρήσης, παράγοντας μια εξατομικευμένη ροή υψηλής ακρίβειας.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο αξιολόγησης περιεχομένου επιλύει ένα σημαντικό τεχνικό εμπόδιο στην οργάνωση της πληροφορίας. Στις παραδοσιακές πλατφόρμες, οι θεματικές ροές δέχονται συχνά μεγάλο όγκο άσχετων δημοσιεύσεων (spam), καθώς οι λογαριασμοί χρησιμοποιούν δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά για να μεγιστοποιήσουν την προβολή τους. Η τεχνητή νοημοσύνη της xAI παρεμβαίνει αναλύοντας το κείμενο, το οπτικό υλικό και τους εξωτερικούς συνδέσμους σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, απορρίπτει τις αναρτήσεις που δεν διαθέτουν ουσιαστική συνάφεια με την επιλεγμένη κατηγορία.

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της ανακοίνωσης, ο δείκτης ακρίβειας αυξάνεται όσο ο χρήστης επιδεικνύει σταθερή δραστηριότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το νευρωνικό δίκτυο επεξεργάζεται τα επιμέρους στοιχεία (όπως ο χρόνος παραμονής στο κείμενο ή ο ρυθμός κύλισης) και αναβαθμίζει τα κριτήρια προβολής.

Έλεγχος της ροής For You με το εργαλείο Snooze Topics

Παράλληλα με τα Custom Timelines, το X ενεργοποιεί το εργαλείο Snooze Topics. Πρόκειται για μια λειτουργία που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιβάλλουν χρονικό περιορισμό (24 ώρες) στην εμφάνιση συγκεκριμένων θεμάτων στην καρτέλα "For You", αποτρέποντας την υπερφόρτωση της οθόνης με επαναλαμβανόμενες πληροφορίες.

Ο έλεγχος του αλγορίθμου προτάσεων αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο στη διαχείριση της ψηφιακής κόπωσης. Όπως σημείωσε ο Nikita Bier, το εργαλείο σίγασης επιτρέπει την προσωρινή αφαίρεση θεμάτων που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Εάν ένας χρήστης δεν επιθυμεί την παρακολούθηση ενημερώσεων γύρω από ένα δημοφιλές αθλητικό γεγονός ή μια έντονη πολιτική συζήτηση, μπορεί να εφαρμόσει την εντολή snooze. Το λογισμικό καταστέλλει τον σχετικό κώδικα προτάσεων για ακριβώς ένα εικοσιτετράωρο.

Η κίνηση στοχεύει στον περιορισμό του περιεχομένου που χαρακτηρίζεται ως "slop" — μαζικές δημοσιεύσεις χαμηλής ποιότητας που κατασκευάζονται αποκλειστικά για την παραγωγή μηχανικών αλληλεπιδράσεων. Η εκχώρηση του ελέγχου προβολής απευθείας στον τελικό χρήστη λειτουργεί ως μέτρο βελτίωσης των δεικτών παραμονής στην εφαρμογή.

Διαθεσιμότητα στην αγορά και στρατηγική Premium συνδρομών

Το χαρακτηριστικό των Custom Timelines διατίθεται σταδιακά και σε πρώτη φάση απευθύνεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του X Premium μέσω της εφαρμογής για λειτουργικά συστήματα iOS. Η λειτουργία Snooze εφαρμόζεται ταυτόχρονα στο iOS και στο Web. Η έκδοση για συσκευές Android βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και αναμένεται σύντομα.